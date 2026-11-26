Từ đây, tôi học cách trở về

Ba tôi năm nay đã 89 tuổi, ông mang trong mình căn bệnh tim và từng đặt stent từ mười hai năm trước. Từ đó việc uống thuốc cũng như là cơm bữa đối với ba, ngày nào cũng sáng trưa chiều, cần người gần bên chăm sóc.

Lúc mẹ còn tại thế, tôi cảm thấy ba là một người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời. Tính tình ông quyết đoán, làm việc gì cũng đâu ra đó, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình tôi. Từ khi mẹ mất đi, ông cũng sinh bệnh theo, rồi tuổi già ập đến khiến ba yếu đi thấy rõ. Không hiểu vì thuốc men lâu ngày hay vì nguyên nhân gì mà gần đây ba hay xuất hiện những trạng thái ảo giác. Ba hay nhìn thấy những sự việc mà chúng tôi không nhìn thấy, thần trí mơ hồ, có lúc không nhận ra con cháu. Ông không ngủ được, đôi mắt ráo hoảnh nhìn trần nhà nhưng trong đầu đang diễn ra những câu chuyện thuộc về một miền ký ức nào đó. Có khi ông hoảng hốt lo sợ, nói gì đó với người mà ông thấy trong ảo cảnh. Những lúc như thế, tôi vừa thương ba, vừa lo lắng, lại vừa bất lực vì không biết phải làm gì để ba được trở lại bình thường.

Tôi băn khoăn tự hỏi điều gì đang diễn ra trong tâm trí của một người đã đi gần trọn cuộc đời. Người đã từng là chỗ dựa của cả gia đình, giờ đây cũng có những lúc trở nên mong manh và cần được chở che. Điều đó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ trước đây, tôi đã không dành nhiều thời gian cho ba, để đến một ngày tôi xót xa nhận ra, ba đã già đi nhiều quá, tôi đã cách xa thế giới của ba tôi quá.

Tôi đi làm giờ hành chánh nên ban ngày không thể ở bên ba. Chỉ đến buổi tối sau giờ làm và ngày cuối tuần, tôi mới có nhiều thời gian gần gũi, hỏi han, chăm sóc ba hơn. Những khoảng thời gian còn lại, có em gái tôi kề bên chăm sóc. Tôi biết ơn vì có anh chị em cùng gánh vác, thế nhưng đôi khi trong lòng tôi vẫn có một nỗi day dứt khó gọi tên. Trong lúc tôi bận rộn với công việc và những lo toan thì ba đang già đi từng ngày. Tôi không thể ở bên ba mọi lúc để nhận ra mọi diễn biến sức khỏe của ông, để đến hôm nay khi ba không còn nhận ra tôi trong cơn ảo giác, tôi lo sợ có khi nào ba tôi mãi mãi không nhớ đứa con gái này nữa không. Lúc ba nhìn tôi và hỏi: "Ai đây?", nước mắt tôi chảy dài trên má.

Trong những lần bị ảo giác, có những lúc ba nói rằng ba nhìn thấy những người quen cũ. Trong số đó có người vẫn còn sống, nhưng cũng có những người đã qua đời từ lâu. Những gương mặt tưởng như đã khuất xa khỏi cuộc sống lại xuất hiện trong câu chuyện của ba, gần gũi như thể họ vừa mới gặp nhau. Tôi ngồi nghe, lòng không khỏi ngỡ ngàng. Tôi tự hỏi không biết những hình ảnh ấy có gợi lại những năm tháng cũ trong cuộc đời ba hay không, hay đó chỉ là một phần của trạng thái mà tuổi già và sức khỏe đang khiến ba trải qua.

Ba đã sống gần chín mươi năm, đã gặp biết bao nhiêu người, đi qua biết bao nhiêu nơi, chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly và đổi thay. Trong cuộc đời dài ấy, có những người từng rất thân thiết, từng cùng ba chuyện trò, làm việc, từng cùng nhau đi qua những chặng đường, rồi một ngày không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Còn tôi, người con vẫn nghĩ mình hiểu ba, lại chưa từng hình dung hết những gì ba đã trải qua. Tôi bỗng nhận ra mình cần kiên nhẫn lắng nghe hơn, nếu tôi trò chuyện với ba nhiều hơn có lẽ tâm trí ông đã không tìm về ký ức xa xưa đó.

Trong những câu chuyện ấy, có một hình ảnh khiến tôi đau lòng khôn xiết. Đang nằm nghỉ trong phòng nhưng ba nghĩ mình đang ở trên một chuyến xe. Có khi xe đang di chuyển trên đường, có khi vì sự cố, xe bị mắc kẹt ở một nơi nào đó. Trong những lúc như thế ba ngồi dậy đòi về nhà. Ba ôm hết mền gối, những gì trong tầm tay rồi bảo đưa ông về nhà trong trạng thái van xin, tôi nói mình đang ở nhà đây rồi nhưng ông vẫn không chịu, nhất quyết đòi về.

Tôi thương nhất là việc ba nói ông cứ cảm thấy bị mất cây gậy. Từ lâu chân yếu, ba tôi phải chống gậy mới di chuyển được ấy vậy mà trong ảo giác, thứ ông cần dựa vào cũng mất đi. Tôi không khỏi đau lòng khi nhận ra ba tôi đã hoảng sợ như thế nào, trong suy nghĩ của ba tôi lúc đó chính là hình ảnh một người đang không có chỗ dựa, đang lạc lõng không chốn nương thân.

Tôi có thể hiểu vì sao ba lại nhìn thấy những cảnh tượng ấy. Ngày trước, ba từng làm tài xế xe tải, gắn bó với những chuyến xe và những cung đường dài. Có thể những dấu vết của một đời rong ruổi vẫn còn đâu đó trong tâm trí ba. Tôi thấy lòng mình chùng xuống khi nghĩ đến người cha từng cầm lái trên những cung đường, từng tự mình đưa chiếc xe vượt qua bao chặng đường dài, giờ đây có lúc lại tưởng mình đang mắc kẹt và chỉ mong tìm được lối về.

Một người đã đi qua gần chín mươi năm cuộc đời, cuối cùng vẫn mong trở về một nơi quen thuộc. Hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ về chính mình. Tôi cũng đang đi trên những cung đường của riêng mình, bận rộn với công việc, những kế hoạch và những trách nhiệm. Có lúc tôi mải miết đi về phía trước, nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành hết việc này đến việc khác thì mình sẽ có thời gian dành cho gia đình. Nhưng ba không thể chờ mãi cho đến khi tôi rảnh rỗi. Tôi hiểu rằng mình cần học cách trở về sớm hơn, không chỉ là trở về nhà sau giờ làm, mà còn là trở về với sự quan tâm, với những cuộc trò chuyện, với những phút giây thật sự dành cho ba.

Tôi từng nghĩ trưởng thành là tự mình xây dựng cuộc sống, có công việc ổn định, hoàn thành những dự định và có thể chăm lo cho gia đình bằng số tiền kiếm được. Nhưng khi chứng kiến ba già yếu, tôi mới nhận ra trưởng thành còn là học cách chấp nhận những giới hạn của cuộc đời. Tôi không thể bắt tuổi già phải dừng lại, không thể yêu cầu sức khỏe của ba luôn như những ngày trước, cũng không thể làm cho mọi chuyện trở về đúng với mong muốn của mình. Điều tôi có thể làm là học cách bình tĩnh hơn, bớt sốt ruột trước những điều ngoài khả năng kiểm soát, cùng em gái chăm sóc ba chu đáo và dành cho ba sự hiện diện trọn vẹn hơn mỗi khi có thể.

Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là những ngày gia đình sum vầy, mọi người khỏe mạnh, tiếng cười rộn rã quanh mâm cơm. Có khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là một buổi tối tôi trở về và ba vẫn nhận ra tôi, là tôi còn có thể ngồi bên ba, hỏi han vài câu, nắm lấy bàn tay đã không còn khỏe mạnh như xưa. Có thể ngày mai ba vẫn sẽ có những lúc không được tỉnh táo, vẫn kể những câu chuyện về những người quen cũ hoặc về một chuyến xe chưa tìm được đường về. Tôi không biết những điều ấy sẽ còn kéo dài bao lâu, cũng không thể đoán trước những gì đang chờ phía trước. Nhưng tôi muốn học cách trân trọng những khoảnh khắc bình thường đang hiện diện trong cuộc sống.

Có lẽ, điều khiến tôi xúc động nhất trong những câu chuyện của ba không phải là những hình ảnh về người quen cũ hay chiếc xe đang chạy, mà là mong muốn được trở về nhà. Tôi không biết ba đang nhìn thấy điều gì, không thể khẳng định vì sao ba lại có những trải nghiệm ấy. Nhưng tôi hiểu rằng, trong cuộc đời mỗi người, nhà luôn là một nơi mang ý nghĩa đặc biệt. Đó có thể là nơi ta đã sống, nơi có những người thân thuộc, nơi ta được gọi bằng một tiếng thân thương và không phải cố gắng trở thành ai khác. Ba đã có một đời rong ruổi, đã đi qua những cung đường dài, đã gặp gỡ nhiều người và chứng kiến những cuộc chia xa.

Giờ đây, khi tuổi tác khiến ba không còn khỏe mạnh như trước, ba vẫn tha thiết muốn trở về. Còn tôi, trên hành trình của riêng mình, cũng cần nhớ rằng dù có đi xa đến đâu, dù có bao nhiêu việc phải làm, vẫn có những người không thể chờ mình mãi. Tôi muốn học cách trở về khi còn có thể, dành thời gian cho ba khi ba vẫn còn ở đó, và đừng để những điều tưởng chừng bình thường trở thành những điều chỉ có thể nhớ lại bằng tiếc nuối.

Ba tôi đã dành một phần đời để đi trên những cung đường còn tôi vẫn đang đi trên hành trình của riêng mình. Tôi không biết ba còn bao nhiêu lần nữa sẽ kể về những người quen cũ, về chiếc xe đang chạy hay về nơi ba muốn trở về. Tôi chỉ mong mình đủ tỉnh thức để không mải miết đi xa mà quên mất con đường về bên ba. Bởi khi ba còn ở đó, tôi vẫn còn có cơ hội làm một người con, vẫn còn có thể ngồi bên ba, lắng nghe ba và dành cho ba những điều giản dị nhất của tình thân.

Từ đây, tôi học cách trở về!