Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng và lãnh đạo TPHCM viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

TPO - Lãnh đạo tối cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đoàn đại biểu các tỉnh, thành đến viếng, tưởng nhớ công đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh.

Sáng 26/11, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) - đã đến dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM), Đức Pháp chủ GHPGVN thắp hương viếng và hữu nhiễu kim quan tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Đến viếng cố Phó Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Minh Thiện - Cố vấn, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An - chia sẻ những điều đặc biệt về Trưởng lão Hòa thượng.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thắp hương viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: Nhật Thịnh.

Đức Pháp chủ GHPGVN hữu nhiễu kim quan tưởng nhớ công đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện, cố Trưởng lão nhận xét Phật giáo Long An (cũ) đoàn kết rất tốt, làm được những Phật sự đáng khen, “mấy huynh đệ hãy cố gắng đoàn kết và phát huy tốt hơn nữa”, chung sức tạo nên công đức xây dựng đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

“Mặc dù trên cương vị cao, trí tuệ, giới luật và công đức đóng góp cao dày, ngài vẫn luôn vẫn có sự hài hòa, gần gũi với tất cả tăng ni trẻ. Mỗi lần về đảnh lễ ngài, ngài đều bảo ngồi kế bên ân cần hỏi han rất tận tình và nhắc nhở chúng tôi. Đó là những hình ảnh không thể nào quên về Đức Trưởng lão”, Hòa thượng Thích Minh Thiện hồi tưởng.

Hòa thượng Thích Minh Thiện và các chư tôn đức đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh viếng Đức Phó Pháp chủ. Ảnh: Ngô Tùng.

Thượng tọa Thích Tâm Hải - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư tôn đức, Phật tử đoàn Báo Giác Ngộ viếng Đức Phó Pháp chủ Thích Đức Nghiệp.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Phật giáo các tỉnh, thành cũng đã đến viếng, tưởng nhớ công đức của Đức Phó Pháp chủ.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thắp hương, kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu TPHCM viếng Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: Ngô Tùng.

Thay mặt đoàn đại biểu thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ sổ tang.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh thành kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: Ngô Tùng.