Sáng 26/11, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) - đã đến dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM), Đức Pháp chủ GHPGVN thắp hương viếng và hữu nhiễu kim quan tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.
Đến viếng cố Phó Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Minh Thiện - Cố vấn, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An - chia sẻ những điều đặc biệt về Trưởng lão Hòa thượng.
Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện, cố Trưởng lão nhận xét Phật giáo Long An (cũ) đoàn kết rất tốt, làm được những Phật sự đáng khen, “mấy huynh đệ hãy cố gắng đoàn kết và phát huy tốt hơn nữa”, chung sức tạo nên công đức xây dựng đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội.
“Mặc dù trên cương vị cao, trí tuệ, giới luật và công đức đóng góp cao dày, ngài vẫn luôn vẫn có sự hài hòa, gần gũi với tất cả tăng ni trẻ. Mỗi lần về đảnh lễ ngài, ngài đều bảo ngồi kế bên ân cần hỏi han rất tận tình và nhắc nhở chúng tôi. Đó là những hình ảnh không thể nào quên về Đức Trưởng lão”, Hòa thượng Thích Minh Thiện hồi tưởng.
Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Phật giáo các tỉnh, thành cũng đã đến viếng, tưởng nhớ công đức của Đức Phó Pháp chủ.
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thắp hương, kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Hệ phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TPHCM), do niên cao lạp trưởng, đã viên tịch vào lúc 21h5 ngày 24/11 (nhằm ngày 16/10 năm Bính Ngọ) tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM), trụ thế 98 tuổi.
Lễ nhập kim quan vào lúc 14h ngày 25/11 và được tôn trí tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm.
Lễ viếng chính thức từ 17h ngày 25/11 đến 20h ngày 28/11.
Lễ truy niệm diễn ra lúc 7h ngày 29/11, sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp trà tỳ tại Công viên Nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP Đồng Nai).
Theo Thông cáo đặc biệt số 95/TB-HĐCM ngày 25/11/2026 do Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng ấn ký, để tưởng nhớ công lao to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với đạo pháp và dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức tang lễ Đức Phó Pháp chủ theo nghi thức Lễ tang cấp cao của GHPGVN.