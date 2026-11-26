Hơn 1.000 người đồng diễn múa chầu then

TPO - Với hơn 1.000 người cùng tham gia đồng diễn, múa chầu then - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng tại Lạng Sơn đã được lan tỏa. Đây là kết quả đáng chú ý trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 vừa diễn ra.

Màn đồng diễn múa then không gian văn hóa phố đi bộ Hùng Vương ngày 24/11.

Ngày 25/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 diễn ra và kết thúc ngày 24/11, màn đồng diễn múa chầu then với chủ đề Múa chầu then - dòng chảy di sản kết nối tương lai tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri đã thu hút hơn 1.000 người tham gia.

“Đây là màn đồng diễn quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trên địa bàn tỉnh, với sự góp mặt của các câu lạc bộ thuộc Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và học sinh các trường học” - đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Không chỉ tạo nên không gian trình diễn đậm sắc màu truyền thống, hoạt động còn cho thấy sức sống của một loại hình di sản khi được đưa vào sinh hoạt cộng đồng. Những động tác tay, chân, bước di chuyển và nhịp điệu âm nhạc hòa quyện, vừa uyển chuyển, vừa khỏe khoắn, dứt khoát. Qua điệu múa, người thực hành gửi gắm những quan niệm, ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi, con người khỏe mạnh, cộng đồng no ấm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, trong thực hành then của người Tày, Nùng, múa chầu thường xuất hiện trong các nghi lễ tín ngưỡng, với những điệu phổ biến ở Lạng Sơn như chầu vua, chầu tướng. Tuy mang nguồn gốc nghi lễ, múa chầu có tính linh hoạt, khả năng kết nối cộng đồng và không giới hạn người tham gia bởi dân tộc, giới tính hay tuổi tác. Chính đặc điểm này tạo điều kiện để di sản được phổ biến rộng rãi, trở thành hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa gần gũi với người dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với công tác này ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý, kiểm kê, lập hồ sơ, xếp hạng, tu bổ di tích, bảo vệ và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm hơn. Đáng chú ý, vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản từng bước được khẳng định.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tham gia múa then cùng người dân.

Nhiều loại hình như then, sli, lượn, múa sư tử được duy trì và trao truyền. Mạng lưới 515 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ truyền thống tại các địa phương đã góp phần quan trọng giữ gìn sức sống di sản. Từ năm 2022, tỉnh cũng triển khai chương trình phổ biến múa chầu then trong cộng đồng, bước đầu hình thành lực lượng biết thực hành múa chầu, hát then, đàn tính; đưa các loại hình này hiện diện thường xuyên hơn trong hoạt động văn hóa ở cơ sở và trường học.

Việc tổ chức đồng diễn quy mô lớn, kết hợp giao lưu, truyền dạy và giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc là cách làm thiết thực để di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ trong ký ức hay khuôn khổ nghi lễ, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, đồng thời mở ra cơ hội hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc xứ Lạng.