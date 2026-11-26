Vĩnh biệt giọng đọc Bản tin Chiến thắng

TPO - NSƯT Phan Thị Kim Cúc, phát thanh viên kỳ cựu của Đài Tiếng nói Việt Nam, qua đời lúc 22h25 ngày 24/11 tại Hà Nội, hưởng thọ 83 tuổi. Giọng đọc của phát thanh viên Kim Cúc đã đi cùng năm tháng, là người truyền tải nhiều tác phẩm văn học của các tác giả nổi tiếng.

NSƯT Phan Thị Kim Cúc qua đời lúc 22h25 ngày 24/11 sau thời gian lâm bệnh. Bà sinh năm 1944, những năm cuối đời sống tại Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu lúc 10h15 ngày 28/11. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức sáng Chủ nhật, ngày 29/11/2026 tại Nghĩa trang Đồng Rỡ, Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Giọng đọc Bản tin Chiến thắng

NSƯT Kim Cúc là một trong những phát thanh viên đọc Bản tin Chiến thắng trưa 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thời điểm Chiến dịch Hồ Chí Minh mở ra, các bản tin chiến thắng từ chiến trường liên tục được chuyển về Đài. Trưa 30/4/1975, bà cùng phát thanh viên Kim Túy đang trong ca trực tại trụ sở Đài.

NSƯT Kim Cúc là một trong những phát thanh viên đọc Bản tin Chiến thắng trưa 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau khi nhận tin từ Bộ Tổng tham mưu, phóng viên chuyển gấp bản tin chiến thắng về Đài. NSƯT Kim Cúc từng kể khi ấy bà và đồng nghiệp được yêu cầu xuống phòng đọc thẳng dưới hầm để phát trực tiếp. Đến lúc cầm bản tin trên tay, bà mới biết đó là tin giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bản tin ngắn được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam: “Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11h30, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - Dương Văn Minh - đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.

Với NSƯT Kim Cúc, gần một phút đọc bản tin ấy là ký ức đặc biệt trong đời làm phát thanh viên. Bà từng nói khi đọc tin, hai phát thanh viên phải kìm nén xúc động để giữ giọng rõ ràng, trọn vẹn. Bà xem việc được trực và đọc bản tin vào thời khắc đó là “vinh dự được lịch sử lựa chọn”.

Khán giả tiếc thương giọng đọc quen thuộc của tuổi thơ

Sau khi hay tin NSƯT Kim Cúc qua đời, nhiều thính giả bày tỏ xúc động khi nghe lại giọng đọc Bản tin Chiến thắng trưa 30/4/1975, bản tin từng truyền đi niềm vui thống nhất đất nước tới hàng triệu người dân Việt Nam.

Trong ký ức của nhiều thế hệ, bà là một phát thanh viên bình dị, làm công việc thầm lặng nhưng có mặt trong một khoảnh khắc đặc biệt của lịch sử dân tộc. Giọng đọc của bà gắn với thời khắc đất nước vỡ òa trong ngày thống nhất, đồng thời trở thành một phần ký ức nghe đài của nhiều gia đình Việt.

Nhiều khán giả nhắc đến thế hệ phát thanh viên trước đây với sự trân trọng, cho rằng họ đọc chuẩn mực, rõ lời và giàu cảm xúc. Với những người từng lớn lên cùng radio, giọng đọc ấy chỉ cần nghe một lần đã có thể lưu lại rất lâu trong ký ức.

Không ít thính giả kể lại kỷ niệm với chương trình Đọc truyện đêm khuya. Có người nhớ những tối sau giờ học, cả nhà nghe chương trình qua chiếc đài cassette rồi dần chìm vào giấc ngủ. Khi cuộc sống nhiều biến động, ký ức về giọng đọc ấm áp của bà lại gợi về những năm tháng tuy còn thiếu thốn nhưng yên bình.

Các chương trình văn nghệ, phóng sự dịp Tết Nguyên đán trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam cũng được nhiều người nhắc lại. Với họ, giọng đọc chậm rãi, sâu lắng của NSƯT Kim Cúc từng là âm thanh quen thuộc của tuổi thơ, của những ngày Tết sum họp và của một thời nghe đài.

Nhiều lời tiễn biệt gửi đến bà bày tỏ sự biết ơn vì những năm tháng bà gắn bó với thính giả qua làn sóng phát thanh. Một giọng đọc đã đi xa, nhưng âm vang của Bản tin Chiến thắng và những ký ức đẹp mà bà để lại vẫn còn trong lòng công chúng.

Gần 40 năm gắn bó với phát thanh

Trước khi trở thành phát thanh viên, NSƯT Kim Cúc hoạt động trong một đoàn văn công. Tháng 7/1967, bà được tuyển vào Tổ Phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong quá trình làm việc, bà tiếp tục học đại học tại chức, đồng thời trau dồi tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung để phục vụ nghề phát thanh.

Từ năm 1969, bà gắn bó với chương trình Đọc truyện đêm khuya, trở thành một trong những giọng đọc quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Khoảng 40 năm làm nghề, bà đưa nhiều tác phẩm văn học đến với thính giả bằng cách đọc tiết chế, giàu cảm xúc và chú trọng đời sống nội tâm nhân vật.

Gia đình NSƯT Kim Cúc.

Một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của bà là khi được giao đọc bút ký Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Sau này, nhà văn Nguyễn Tuân tìm đến Đài Tiếng nói Việt Nam và nhận xét giọng đọc của bà chân thực, truyền cảm, thể hiện đúng ý ông.

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Kim Cúc vẫn cộng tác với Đài trong chương trình Đọc truyện đêm khuya. Bà còn tham gia giảng dạy các lớp đào tạo người dẫn chương trình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2013, vì lý do sức khỏe, bà dừng cộng tác với các chương trình của Đài.

'Nói hay chưa đủ, phải nói thật, nói có tình'

Phát thanh viên Nguyễn Việt Dũng nhớ lại, NSƯT Kim Cúc từng chỉ dạy anh từ những kỹ thuật căn bản của nghề phát thanh như lấy hơi, ngắt câu, nhấn nhá, đến cách thổi cảm xúc vào từng câu chữ.

Bà luôn nhắc học trò rằng phát thanh viên không chỉ đọc bằng miệng, mà phải đọc bằng cả trái tim. Giọng đọc phải ấm, chậm, rõ, để người nghe ở những bản làng xa xôi hay bất cứ vùng miền nào cũng có cảm giác đang được trò chuyện, tâm sự với người thân.

“Cô còn dạy tôi một điều mà tôi mang theo suốt cuộc đời làm báo: làm nghề này phải giữ cho được sự tử tế trong giọng nói. Nói hay chưa đủ, phải nói thật, nói có tình, nói để người ta tin tưởng”, phát thanh viên Nguyễn Việt Dũng chia sẻ.

Nhà báo Trần Nhật Minh - nguyên Trưởng ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam - cho biết NSƯT Kim Cúc từng đọc nhiều bản tin đặc biệt của Đài, trong đó có bản tin ngày 30/4/1975.

Sau này, ngoài các chương trình thời sự và chuyên đề, bà là giọng đọc văn học nghệ thuật giàu kinh nghiệm, có tên tuổi trên làn sóng phát thanh, nhất là với chương trình Đọc truyện đêm khuya.

Theo nhà báo Trần Nhật Minh, giọng đọc của phát thanh viên Kim Cúc đã đi cùng năm tháng, thể hiện nhiều truyện ngắn của các tác giả nổi tiếng trong nước và thế giới, giúp các tác phẩm có thêm đời sống mới trong lòng thính giả.

Ông cũng nhắc đến vai trò đào tạo của bà với nhiều thế hệ phát thanh viên VOV. “Bà đã đào tạo nhiều thế hệ phát thanh viên bằng sự cần mẫn, nhiệt tình và lòng yêu nghề sâu sắc”, ông nói.

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Kim Cúc vẫn cộng tác với Đài trong chương trình Đọc truyện đêm khuya.

Với những người làm nghề ở Đài Tiếng nói Việt Nam, điều họ học được ở NSƯT Kim Cúc là sự tận tâm, tinh thần không tự thỏa mãn với những gì đã làm được và luôn tìm cách làm mới công việc. Nhà báo Trần Nhật Minh cho rằng đó là “ngọn lửa” bà truyền lại cho các thế hệ sau.

Trong căn nhà ở khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam trên phố Đại La, Hà Nội, NSƯT Kim Cúc từng lưu giữ nhiều kỷ vật của đời phát thanh, trong đó có những lá thư thính giả gửi về từ nhiều vùng miền. Đó là những món quà quý của nghề, gắn với những năm tháng ngồi trước micro, khi bên ngoài phòng thu là hàng triệu người đang lắng nghe.