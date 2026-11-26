Triển lãm 'Nắng trong tâm' giới thiệu 72 tác phẩm hội họa trừu tượng

Triển lãm Nắng trong tâm (Sunlight Within) của họa sĩ Tamhuy khai mạc chiều 22/11 tại Không gian nghệ thuật Art Space, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) giới thiệu 72 tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn 2019-2026.

Họa sĩ Tamhuy hiện sống và làm việc tại Paris (Pháp), nên việc tổ chức triển lãm cá nhân tại quê hương với mong muốn giới thiệu với công chúng hành trình sáng tác và những tìm tòi trong ngôn ngữ hội họa trừu tượng của mình.

Triển lãm tập hợp các tác phẩm được lựa chọn trong bảy năm sáng tác, qua đó, người xem có thể nhận diện những chuyển biến trong tư duy tạo hình, cách sử dụng màu sắc, đường nét và chất liệu của Tamhuy. Thay vì hướng đến việc tái hiện những hình ảnh cụ thể, các sáng tác tập trung vào sự vận động của hình thể, những liên tưởng về thiên nhiên và trạng thái nội tâm.

Công chúng chiêm ngưỡng tác phẩm tranh trừu tượng. Ảnh: THỤY PHƯƠNG.

Tamhuy tên thật là Nguyễn Hoàng Huy. Anh tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Versailles (École des Beaux-Arts de Versailles, Pháp) năm 2017 và tiếp tục học tập ở bậc sau đại học năm 2018. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, tác phẩm của anh từng được giới thiệu tại một số không gian triển lãm ở Pháp và nhiều nước trên thế giới. Họa sĩ cũng từng tổ chức triển lãm cá nhân tại Clef Hôtel Tour Eiffel, Paris.

Trải nghiệm học tập, sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Pháp góp phần hình thành nền tảng tạo hình của họa sĩ. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Tamhuy, dấu mốc đáng chú ý trong quá trình tìm kiếm ngôn ngữ sáng tác của anh đến từ chuyến đi Ấn Độ. Tại đây, anh có dịp tìm hiểu Phật giáo đã tác động đến cách anh nhìn nhận hình thể và sự tồn tại trong hội họa.

Một tác phẩm tranh trừu tượng của họa sĩ Tamhuy. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Các tác phẩm mở ra sự tưởng tượng và cảm xúc cho công chúng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Với họa sĩ Tamhuy, hình thể không phải cấu trúc bất biến mà luôn ở trong trạng thái vận động, từ xuất hiện, biến đổi đến tan đi. Quan niệm ấy được thể hiện qua những mảng màu, đường nét và hình khối không khép kín, tạo nên sự chuyển tiếp liên tục trên mặt tranh.

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các sáng tác của họa sĩ. Những chu kỳ sinh trưởng, tàn phai và tái sinh của cây cỏ, hoa lá gợi mở cho anh cách tiếp cận hội họa từ năng lượng và nhịp điệu của sự sống. Tamhuy chia sẻ: "Tôi không mô tả thiên nhiên, mà chuyển hóa năng lượng, cấu trúc và nhịp điệu của nó thành ngôn ngữ hội họa".

Từ quan niệm đó, quá trình sáng tác của anh không bắt đầu bằng một hình ảnh hay kết quả được xác định trước. Cử chỉ, chất liệu, màu sắc, âm nhạc và những trực giác trong lúc vẽ cùng tham gia định hình tác phẩm. Cây cối, hoa lá thường xuyên xuất hiện trong tranh, song không nhất thiết giữ nguyên hình dạng quen thuộc. Các yếu tố này được chuyển hóa thành những gợi ý tạo hình, tạo nên mối liên hệ giữa hình ảnh thiên nhiên và những chuyển động trừu tượng.

Tên gọi Nắng trong tâm gợi ra các hướng tiếp cận khác đối với các tác phẩm. Trong thế giới hội họa của Tamhuy, ánh sáng biểu đạt trạng thái tinh thần, sự tĩnh tại và khả năng nhận diện những chuyển động bên trong mỗi con người. Giữa các mảng màu và đường nét có tính chuyển động, họa sĩ tìm kiếm một điểm cân bằng, nơi những xáo động của hình thể gặp gỡ cảm giác lắng đọng.

Họa sĩ Tamhuy tại triển lãm. Ảnh: THỤY PHƯƠNG.

Các tác phẩm mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho công chúng. Ảnh: THỤY PHƯƠNG.

Theo cách lý giải của anh, "nắng trong tâm" là thứ ánh sáng không đến từ bên ngoài mà hiện hữu trong mỗi người, chờ được nhận ra. Vì vậy, triển lãm mở ra những liên tưởng và cảm nhận riêng thông qua trải nghiệm thị giác.

Về phương diện tạo hình, tranh của Tamhuy có thể nhận diện những ảnh hưởng từ hội họa hậu ấn tượng, đặc biệt là cách tổ chức mảng màu của Paul Cézanne. Kỹ thuật chuyển tiếp giữa các mảng màu (passage) tạo nên sự liên kết và biến đổi liên tục trong cấu trúc tranh.

Bên cạnh đó, cách sử dụng nét vẽ dứt khoát cũng gợi liên tưởng đến hội họa trừu tượng biểu hiện. Tuy nhiên, những yếu tố tham chiếu này được đặt trong quá trình tìm tòi và chuyển hóa của cá nhân họa sĩ, góp phần hình thành cách biểu đạt riêng.

"Nắng trong tâm" phần nào cho thấy quá trình Tamhuy theo đuổi hội họa trừu tượng, từ những thử nghiệm về hình thể, màu sắc đến việc tìm kiếm mối liên hệ giữa thiên nhiên và nội tâm.

Giới thiệu các sáng tác trong cùng một không gian cũng giúp công chúng có thêm cơ sở quan sát sự vận động trong thực hành nghệ thuật của họa sĩ qua thời gian. Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 22-29/11, là dịp để công chúng trong nước tiếp cận một chặng đường sáng tác của họa sĩ Việt Nam đang hoạt động tại Pháp, đồng thời có thêm góc nhìn về những tìm tòi trong hội họa trừu tượng đương đại.