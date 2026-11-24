Triển lãm ôtô, xe máy 'lớn nhất Việt Nam' sắp diễn ra tại Hà Nội

Khi VMS, triển lãm ôtô Việt Nam, không được tổ chức năm nay, người yêu xe Việt có triển lãm khác để ngắm xe với quy mô lớn là Vietnam Mobility Show (VnMS).

Đầu tháng 12, nhiều hãng xe sẽ mang sản phẩm đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh (Hà Nội) để tham dự Vietnam Mobility Show (VnMS). Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 5-6/12.

Theo thông tin từ ban tổ chức, ở nhóm ôtô, nhiều thương hiệu không chỉ mang các sản phẩm hiện hành mà còn trưng bày một số mẫu xe mới. Cụ thể là TMT và iCaur đều mang những đại diện mới đến trong lần đầu tham dự VnMS.

Khách tham quan cũng có thể trực tiếp ngắm và tham khảo loạt xe của VinFast, Toyota, Honda, Hyundai hay Suzuki bên cạnh các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Geely, Lynk & Co và Wuling... Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên một số thương hiệu ôtô cao cấp như Zeekr, hãng xe điện Trung Quốc, Mercedes-Benz, Land Rover và Maserati trưng bày xe tại sự kiện.

Ở khu xe máy, cái tên mới là Aves, hãng xe điện chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam. VinFast, Dat Bike, Honda và Suzuki cũng góp mặt. Trong 2 ngày triển lãm, các hãng dự kiến dành gần 100 ôtô và xe máy cho khách lái thử trên đường nội bộ và đường thực tế.

VnMS có sự xuất hiện của loạt xe thể thao cao cấp từ cộng đồng chơi xe quốc tế. Ảnh: VnMS.

Ngoài xe do các hãng mang đến, khách tham quan còn có dịp xem Mazda RX-7 FD3S, Toyota Supra MK4 hay Honda NSX NA1 của cộng đồng chơi xe quốc tế. Những mẫu xe thể thao Nhật Bản này sẽ xuất hiện tại khu Motorsport, nơi ban tổ chức dự kiến chọn trưng bày khoảng 300 chiếc trong số hơn 500 xe đã đăng ký.

Trước đó theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam VAMA, triển lãm ôtô Việt Nam (VMS) sẽ không được diễn ra năm nay. Như vậy với quy mô đã công bố, VnMS sẽ là triển lãm ôtô, xe máy "lớn nhất Việt Nam" trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.