Video giao thông Xe ben nổ lốp khiến ô tô Mazda đi bên cạnh bung loạt túi khí

Một xe ben bất ngờ nổ lốp khi di chuyển trên cầu vượt tại Bắc Ninh, khiến chiếc sedan nhãn hiệu Mazda chạy bên cạnh bị móp cửa và nhiều túi khí đồng loạt bung ra.

Vụ việc xảy ra khoảng 7h55 ngày 19/11, tại cầu vượt nút giao Khả Lễ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Theo hình ảnh từ camera hành trình được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc Mazda 3 đang di chuyển từ vòng xuyến lên cầu vượt để nhập vào Quốc lộ 1A thì một xe ben mang biển kiểm soát 99A-856.XX chạy bên cạnh, cùng chiều, bất ngờ lốp sau phát nổ, tạo ra tiếng động lớn.

Chiếc Mazda ở bên cạnh chịu ảnh hưởng, phần cửa xe bị móp méo, trong khi nhiều túi khí bên trong khoang cabin đồng loạt bung ra.

May mắn, sự cố không gây thiệt hại về người. Tài xế đã trình báo cơ quan chức năng nhưng xe ben được cho là đã rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng có mặt. Chủ xe sau đó đăng tải video để tìm kiếm tài xế phương tiện liên quan, phối hợp giải quyết thiệt hại.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp đầu tiên ô tô bung túi khí khi di chuyển gần một phương tiện tải trọng lớn bị nổ lốp.

Hồi tháng 3/2026, một chiếc Toyota Corolla Cross trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội cũng bất ngờ kích hoạt túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ khi đang chạy cạnh một xe tải bị nổ lốp. Theo kết quả kiểm tra được Toyota Việt Nam công bố sau đó, sóng xung kích từ vụ nổ lốp đã tác động lên thân xe, khiến các cảm biến ghi nhận biến động đột ngột và kích hoạt hệ thống túi khí.

Chiếc BMW X3 đời 2019 ở Ấn Độ bung túi khí khi xe trộn bê tông chạy sát bên bất ngờ nổ lốp.

Một trường hợp tương tự cũng từng được chia sẻ trên diễn đàn ô tô Team-BHP tại Ấn Độ. Một chiếc BMW X3 đời 2019 bung túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ khi xe trộn bê tông chạy sát bên bất ngờ nổ lốp.

Về nguyên lý, túi khí bên và túi khí rèm trên nhiều mẫu ô tô hiện đại được điều khiển bởi hệ thống cảm biến áp suất, gia tốc bố trí quanh thân xe. Khi phát hiện biến động đủ lớn, hệ thống có thể kích hoạt túi khí để bảo vệ người ngồi trong xe. Trong một số tình huống đặc biệt, sóng xung kích từ vụ nổ lốp ở khoảng cách gần có thể tạo ra tác động tương tự va chạm bên hông.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chạy song song lâu với xe tải, xe ben và container. Những phương tiện này có kích thước, tải trọng lớn, trong khi sự cố nổ lốp có thể tạo ra những tác động bất ngờ đối với các xe xung quanh.