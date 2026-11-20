Tiện nghi thiết thực, VinFast Evo Grand Limited “chiều lòng” người trẻ làm văn phòng

Khóa thông minh Smart Key, cốp 35 lít là những tiện nghi thiết thực trên VinFast Evo Grand Limited với người đi làm văn phòng. Diện mạo thanh lịch cùng mức ưu đãi 3 triệu đồng từ nay tới 19/12/2026 bổ sung sức hút cho mẫu xe này.

Khóa thông minh, rộng chỗ cất đồ

Chị Đỗ Minh Tú, 32 tuổi, nhân viên hành chính tại TP.HCM, vừa “lên đời” VinFast Evo Grand Limited từ chiếc xe số cũ của Nhật Bản. Ấn tượng đầu tiên của chị với mẫu xe Việt là những tiện ích công nghệ thiết thực cho việc di chuyển hằng ngày.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key trên Evo Grand Limited cho phép chị mở khóa, khởi động xe mà không cần cắm chìa vào ổ khóa cơ.

Evo Grand Limited còn có tính năng chống trộm, bổ sung khả năng bảo vệ phương tiện khi dừng, đỗ. Trang bị này đặc biệt hữu ích khi chị Tú gửi xe ở cơ quan hoặc bãi đỗ công cộng.

“Từ khi đổi sang xe điện, tôi thấy mọi thao tác hằng ngày như gửi xe, lấy xe đều đơn giản hơn, khác biệt hẳn so với chiếc xe cũ. Hay nhất là thêm một lớp ‘bảo vệ’ cho chiếc xe khi gửi ở ngoài”, chị Tú kể lại.

Một điểm cộng khác là cốp dưới yên có dung tích lên tới 35 lít. Chị Tú có thể cất mũ bảo hiểm, áo mưa và túi đồ cá nhân. Không gian này cũng thuận tiện để chứa đồ đạc khi ghé mua sắm sau giờ làm.

Xe còn có một hộc phía trước có nắp đóng kín, tách biệt với khoang chứa đồ dưới yên. Bên trong tích hợp cổng USB Type-A và USB Type-C để sạc điện thoại. Với người thường dùng điện thoại để liên lạc công việc, dẫn đường như chị Tú, khả năng sạc thiết bị trên xe đảm bảo công việc không bị gián đoạn.

Xe máy phong cách cổ điển chưa đến 27 triệu đồng

Chiếc Evo Grand Limited mà chị Tú lựa chọn có màu Trắng sữa. Sắc sơn sáng kết hợp yên màu nâu, dáng thân xe bo tròn và các chi tiết mạ chrome tạo nên tổng thể thanh lịch. Phiên bản này còn có lựa chọn màu Xanh cẩm thạch cho khách hàng thích màu sắc nổi bật hơn.

Phần mặt trước được nhấn bằng dải trang trí chạy dọc từ logo chữ V, phía dưới là lưới trang trí viền vòm với các nan dọc mạ chrome. Yếm trong phối hai màu, nửa trên cùng màu thân xe và nửa dưới màu đen.

Yên xe bọc vật liệu co giãn hai chiều ôm sát khung, hạn chế nhăn và tạo cảm giác mềm mại. Ở khu vực điều khiển, màn hình LCD VA hiển thị sắc nét thông tin vận hành và dung lượng pin.

Vốn định qua Tết mới đổi xe, nhưng chị Tú đã quyết định đẩy sớm kế hoạch mua xe để được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi “Vì tương lai xanh” lần 2 có hiệu lực đến hết ngày 19/12/2026 từ VinFast.

Theo chương trình này, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua Evo Grand Limited được hỗ trợ 3 triệu đồng, đưa giá xe từ 29,9 triệu đồng xuống còn 26,9 triệu đồng.

“Tôi bán chiếc xe máy xăng để chuyển sang Evo Grand Limited, thế là được ưu đãi. Chính sách của VinFast đang tạo động lực để nhiều người dùng như tôi chuyển sớm sang xe máy điện”, chị Tú nhận định.