Fawcar Bestune Xiaoma 222: Món quà thiết thực dành cho những nữ giáo viên yêu sự tiện lợi và thời trang

Với những nữ giáo viên thường xuyên phải di chuyển đến trường, một chiếc ô tô nhỏ gọn không chỉ giúp hành trình đi làm thuận tiện hơn mà còn mang lại sự thoải mái, chỉn chu khi mặc áo dài đứng lớp. Từ câu chuyện sử dụng Fawcar Bestune Xiaoma của cô Trương Thị Hoa, một giáo viên tại Hải Dương, có thể thấy sức hút của dòng xe điện mini đối với nhóm khách hàng nữ. Dịp 20/11 năm nay, Fawcar Việt Nam tiếp tục mang đến lựa chọn mới với Xiaoma 222 cùng chương trình ưu đãi và quà tri ân dành riêng cho ngành giáo dục.

Khi chiếc ô tô nhỏ trở thành người bạn đồng hành của cô giáo

Đối với nhiều giáo viên, hành trình đến trường mỗi ngày không đơn thuần là việc di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Đó còn là khoảng thời gian chuẩn bị cho một ngày đứng lớp, gặp gỡ học sinh và thực hiện nhiều công việc chuyên môn khác.

Cô Trương Thị Hoa, một giáo viên tại Hải Dương, là một trong những khách hàng lựa chọn Fawcar Bestune Xiaoma làm phương tiện đồng hành. Với quãng đường di chuyển khoảng 40 km mỗi ngày, chiếc xe nhỏ gọn giúp cô chủ động hơn trong lịch trình đi dạy và sinh hoạt cá nhân.

Một trong những điểm phù hợp với đặc thù công việc của giáo viên là sự thuận tiện khi di chuyển trong trang phục áo dài. Thay vì phải lo trang phục vướng víu khi điều khiển xe máy, việc sử dụng ô tô giúp các cô giáo giữ được vẻ ngoài chỉn chu khi đến trường. Những ngày thời tiết mưa rét, việc có một chiếc xe để che chắn cũng giúp hành trình đi làm bớt vất vả hơn.

Bên cạnh đó, thiết kế nhỏ gọn của Xiaoma phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày, đặc biệt trên những tuyến đường đông đúc hoặc tại khu vực trường học có không gian đỗ xe hạn chế.

Cô Trương Thị Hoa, giáo viên tại Hải Dương, bên chiếc Fawcar Bestune Xiaoma đang sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọn, chiếc xe giúp cô thuận tiện hơn trong hành trình đi dạy mỗi ngày.

Không chỉ là phương tiện đi lại, với nhiều khách hàng nữ, một chiếc xe có thiết kế trẻ trung, màu sắc đẹp mắt còn thể hiện sở thích và phong cách cá nhân. Hình ảnh cô Hoa bên chiếc Fawcar Bestune Xiaoma tại trường học cũng phần nào cho thấy sự gần gũi của dòng xe điện mini EV với đời sống thường ngày.

Fawcar Bestune Xiaoma 222: Phiên bản mới với nhiều điểm đáng chú ý

Từ nhu cầu thực tế của những khách hàng như cô Hoa, Fawcar Bestune Xiaoma 222 mang đến thêm lựa chọn cho những người đang tìm kiếm một chiếc ô tô điện nhỏ gọn, thời trang và phù hợp với ngân sách.

So với hình ảnh chiếc Xiaoma đời trước đang được cô Hoa sử dụng, phiên bản Fawcar Bestune Xiaoma 222 tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế trẻ trung, với kiểu dáng bo tròn đặc trưng và kích thước phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Fawcar Bestune Xiaoma 222 có thiết kế nhỏ nhắn, trẻ trung cùng nhiều lựa chọn màu sắc, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thời trang và sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Xe có kích thước dài 3.000 mm, rộng 1.510 mm và cao 1.630 mm, hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt trên các tuyến phố đông đúc, đường nhỏ và thuận tiện khi tìm chỗ đỗ.

Fawcar Bestune Xiaoma 222 phiên bản Eco sử dụng pin LFP dung lượng 18,11 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 222 km theo điều kiện thử nghiệm công bố. Xe trang bị mô-tơ điện công suất 40,2 mã lực, mô-men xoắn 90 Nm và tốc độ tối đa 100 km/h.

Cấu hình bốn chỗ ngồi cùng các trang bị như màn hình thông tin 7 inch, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Với những khách hàng thường xuyên di chuyển giữa nhà và nơi làm việc, khả năng vận hành bằng điện cùng chi phí sử dụng tiết kiệm là những yếu tố đáng cân nhắc. Mức giá từ 232 triệu đồng cũng giúp Fawcar Bestune Xiaoma 222 mở rộng cơ hội tiếp cận ô tô điện cho nhiều gia đình, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và phụ nữ làm việc trong môi trường đô thị.

Ưu đãi thiết thực, quà tri ân riêng dành cho giáo viên dịp 20/11

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Fawcar Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua các phiên bản Fawcar Bestune Xiaoma, đồng thời dành tặng thêm món quà tri ân cho những người đang công tác trong ngành giáo dục.

Khoang lái Fawcar Bestune Xiaoma được thiết kế theo phong cách trẻ trung, phối màu sáng và bố trí các trang bị hướng đến sự thuận tiện cho người sử dụng.

Cụ thể, khách hàng lựa chọn Fawcar Bestune Xiaoma 222 được tặng một bộ sạc treo tường tại nhà, ba năm bảo dưỡng miễn phí, ba năm cứu hộ miễn phí và một thẻ VETC miễn phí.

Đối với Fawcar Bestune Xiaoma 170, khách hàng được tặng một bộ sạc treo tường tại nhà và một năm bảo hiểm thân vỏ.

Đặc biệt, bên cạnh các quyền lợi chung, khách hàng đang công tác trong ngành giáo dục khi lựa chọn một trong hai phiên bản Xiaoma 170 hoặc Xiaoma 222 còn nhận thêm một bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eye Vital của Doppelherz (Đức).

Đây là món quà hướng tới việc chăm sóc sức khỏe đôi mắt, như lời cảm ơn gửi đến những người đang ngày ngày gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh giá trị vật chất, chương trình cũng thể hiện sự quan tâm của Fawcar Việt Nam tới một nhóm khách hàng có những đặc thù riêng trong công việc và cuộc sống.

Với giáo viên, đặc biệt là những người thường xuyên phải di chuyển hàng chục kilomet mỗi ngày, một chiếc ô tô nhỏ gọn, dễ sử dụng và tiết kiệm có thể giúp hành trình đến trường thuận tiện hơn. Việc giữ trang phục áo dài chỉn chu, tránh mưa rét và chủ động về thời gian cũng là những lợi ích thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày.

Từ câu chuyện của cô Trương Thị Hoa đến những lựa chọn mới với Fawcar Bestune Xiaoma 222, có thể thấy ô tô điện mini đang mở ra thêm phương án di chuyển cho nhóm khách hàng nữ, trong đó có những người làm công việc giảng dạy.

Fawcar Bestune Xiaoma 222 phiên bản mới có giá bán từ 232 triệu đồng, là lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng muốn sở hữu ô tô điện cỡ nhỏ với ngân sách dễ tiếp cận.

Nhân dịp 20/11, chương trình ưu đãi của Fawcar Việt Nam không chỉ mang đến cơ hội sở hữu ô tô điện với chi phí dễ tiếp cận mà còn gửi gắm lời tri ân tới những người đang ngày ngày đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Khách hàng có thể liên hệ Fawcar Việt Nam hoặc hệ thống đại lý trên toàn quốc để tìm hiểu chi tiết chương trình và đăng ký trải nghiệm Fawcar Bestune Xiaoma.

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