TPO - Chiếc ô tô tải lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt, sau đó gây va chạm khiến loạt người đi xe máy bị ngã. Tài xế xe tải sau khi gây tai nạn không dừng lại mà tiếp tục phóng đi. Tình huống xảy ra tại Đồng Nai.