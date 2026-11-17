Khủng hoảng chi phí, Mercedes-Benz cân nhắc đóng cửa nhà máy tại Đức
Bế tắc trong đàm phán tiền lương với công đoàn và áp lực chi phí khiến ban lãnh đạo Mercedes-Benz quyết định tạm dừng đầu tư và cân nhắc đóng cửa nhà máy tại Đức.
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Bế tắc trong đàm phán tiền lương với công đoàn và áp lực chi phí khiến ban lãnh đạo Mercedes-Benz quyết định tạm dừng đầu tư và cân nhắc đóng cửa nhà máy tại Đức.
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