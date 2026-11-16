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Xe

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Tài xế bán tải vi phạm 'lỗi chồng lỗi', bị phạt tiền gần 100 triệu đồng

Lê Tuấn

TPO - Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về trường hợp một xe bán tải vi phạm hàng loạt lỗi tại Tuyên Quang, dẫn đến tổng mức phạt tiền gần 100 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Theo Cục CSGT, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Quang Trung, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang vào chiều ngày 14/11, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện ô tô bán tải mang biển kiểm soát 30D-6xx.bb chạy quá tốc độ quy định.

Lực lượng chức năng xác định tài xế xe bán tải﻿ vi phạm 5 lỗi giao thông. Video: Cục CSGT

Cụ thể, phương tiện di chuyển với tốc độ 98 km/h trong khu vực chỉ cho phép chạy 50 km/h. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, tài xế không chấp hành và tăng ga bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là ông Đ.Q.T. (SN 1997, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội).

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định ông T. mắc 5 lỗi vi phạm, sau đó tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế. Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ trên 35 km/h có mức phạt tiền 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Với lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, người vi phạm bị phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế bán tải tăng ga bỏ chạy khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, sau đó liên tục lái xe lạng lách trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Tài xế Đ.Q.T cũng được xác định đã điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Mức phạt tiền với hành vi này là từ 18-20 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Riêng với hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ, tài xế T. sẽ bị phạt tiền 40-50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng. Cuối cùng, lỗi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông áp dụng mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, tổng mức phạt tiền đối với các hành vi trên là 96,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Theo Cục CSGT, việc đã sử dụng rượu, bia vẫn lái xe, chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, điều khiển xe lạng lách trên đường bộ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tuân thủ quy định về tốc độ và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

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