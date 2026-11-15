Mitsubishi Xpander hụt hơi, Toyota Innova bất ngờ vượt lên dẫn đầu phân khúc MPV

Bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm, phân khúc MPV tháng 10 vẫn kém sôi động khi phần lớn mẫu xe sụt giảm doanh số. Mitsubishi Xpander mất ngôi đầu vào tay Toyota Innova Cross, trong khi Toyota Veloz Cross tiếp tục bám đuổi.

Thị trường ô tô đang bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, nhưng phân khúc MPV trong tháng 10 chưa ghi nhận sự khởi sắc như kỳ vọng. Trong số 11 mẫu xe được thống kê, có tới 9 mẫu giảm doanh số so với tháng trước. Tổng lượng xe bán ra đạt 2.901 chiếc, giảm 21,4% so với mức 3.689 chiếc của tháng 9.

Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander, mẫu MPV thường xuyên dẫn đầu thị trường, bất ngờ hụt hơi khi doanh số giảm mạnh xuống còn 606 chiếc. Trong khi đó, Toyota Innova Cross dù cũng giảm lượng xe bán ra nhưng vẫn vươn lên vị trí số một với 611 chiếc, nhiều hơn đối thủ đúng 5 xe.

Toyota Veloz Cross đứng thứ ba với 498 chiếc. Khoảng cách giữa ba mẫu xe dẫn đầu không quá lớn, cho thấy cuộc cạnh tranh ở nhóm MPV phổ thông vẫn khá sát sao. Tuy nhiên, xét doanh số lũy kế 10 tháng, Xpander vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 11.102 xe, tiếp đến là Veloz Cross với 7.650 xe và Innova Cross với 5.693 xe.

Toyota Innova Cross bán được 611 xe trong tháng 10, giảm 220 chiếc so với tháng trước, tương đương 26,5%. Dù lượng xe tiêu thụ đi xuống, mẫu xe này vẫn vượt Xpander để dẫn đầu phân khúc trong tháng.

Innova Cross có lợi thế nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và tùy chọn động cơ hybrid bên cạnh bản xăng. Tuy nhiên, mức giá cao hơn một số đối thủ khiến mẫu xe này hướng nhiều hơn đến nhóm khách hàng gia đình có ngân sách tốt, thay vì nhóm mua xe chạy dịch vụ cần tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Dù lượng xe tiêu thụ đi xuống, Innova Cross vẫn vượt Xpander để dẫn đầu phân khúc MPV trong tháng 10. Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Xpander bán được 606 xe trong tháng 10, giảm 348 chiếc so với tháng 9, tương đương mức giảm 36,5%. Đây là mức sụt giảm đáng kể đối với mẫu xe vốn có sức tiêu thụ ổn định và thường xuyên nằm trong nhóm bán chạy nhất thị trường. Với kết quả này, Xpander đã tuột mất ngôi vương phân khúc vào tay Innova Cross.

Dù vậy, với tổng doanh số 11.102 xe sau 10 tháng, Xpander vẫn là mẫu MPV có lượng tiêu thụ cao nhất trong danh sách. Lợi thế của mẫu xe này nằm ở giá bán tương đối dễ tiếp cận, không gian 7 chỗ và chi phí sử dụng phù hợp với cả khách hàng gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ Toyota và Kia khiến Xpander khó duy trì khoảng cách áp đảo như trước.

Mitsubishi Xpander giảm mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu phân khúc MPV. Ảnh: Mitsubishi Hà Nội.

Toyota Veloz Cross đạt doanh số 498 xe, giảm 104 chiếc, tương đương 17,3% so với tháng 9. Đây là mẫu xe có mức giảm thấp hơn hai đối thủ xếp trên. Lũy kế 10 tháng, Veloz Cross đạt 7.650 xe, đứng thứ hai trong danh sách.

Veloz Cross cạnh tranh ở nhóm MPV phổ thông nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi và cấu hình 7 chỗ. Mẫu xe này có giá bán dễ tiếp cận hơn Innova Cross, phù hợp với khách hàng gia đình và một bộ phận người mua xe kinh doanh dịch vụ. Dù doanh số tháng 10 giảm, vị trí thứ hai về lượng tiêu thụ lũy kế cho thấy sức hút của Veloz Cross vẫn đáng kể.

Trong nhóm xe Hàn Quốc, KIA Carens là một trong hai mẫu tăng trưởng doanh số trong tháng 10. Mẫu xe này bán được 383 chiếc, tăng 20 xe so với tháng trước, tương đương 5,5%. Sau 10 tháng, doanh số Carens đạt 3.911 xe, đứng thứ tư trong danh sách.

Carens có lợi thế về thiết kế, nhiều lựa chọn phiên bản và mức giá trải rộng, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu MPV đa dụng. Tuy nhiên, doanh số của xe vẫn thấp hơn đáng kể so với ba mẫu dẫn đầu, cho thấy sức cạnh tranh trong phân khúc này không chỉ nằm ở trang bị mà còn phụ thuộc vào thương hiệu, giá bán và khả năng giữ giá.

KIA Carens là một trong hai mẫu tăng trưởng doanh số trong tháng 10. Ảnh: Thaco Auto

KIA Carnival cũng ghi nhận mức tăng nhẹ khi bán được 267 xe trong tháng 10, tăng 9 chiếc, tương đương 3,5% so với tháng trước. Tổng doanh số 10 tháng đạt 3.557 xe. Khác với nhóm MPV phổ thông, Carnival thuộc nhóm xe cỡ lớn, giá bán cao hơn, hướng đến khách hàng gia đình có điều kiện tài chính tốt hoặc doanh nghiệp cần phương tiện phục vụ chuyên biệt. Vì vậy, lượng tiêu thụ của mẫu xe này không thể so sánh trực tiếp với Xpander hay Veloz Cross.

Hyundai Stargazer bán được 153 xe trong tháng 10, giảm 47 chiếc, tương đương 23,5%. Lũy kế 10 tháng, mẫu xe này đạt 2.750 chiếc. Stargazer có lợi thế về giá bán và trang bị, nhưng thiết kế khác biệt so với thị hiếu của một bộ phận khách hàng cùng sự cạnh tranh gay gắt từ các mẫu xe Nhật Bản khiến doanh số chưa đạt như kỳ vọng.

Honda BR-V đạt doanh số 232 xe, giảm 26 chiếc, tương đương 10,1% so với tháng 9. Tổng lượng xe bán ra trong 10 tháng đạt 2.130 chiếc. Mẫu MPV của Honda có lợi thế về thương hiệu, khả năng vận hành và các trang bị an toàn, nhưng giá bán tương đối cao trong nhóm phổ thông có thể khiến xe gặp khó khi cạnh tranh với những đối thủ có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Suzuki XL7 là mẫu xe có tỷ lệ giảm doanh số mạnh nhất trong danh sách. Trong tháng 10, mẫu xe này chỉ bán được 65 chiếc, giảm 48 xe so với tháng trước, tương đương 42,5%. Sau 10 tháng, XL7 đạt 1.386 xe.

XL7 từng được chú ý nhờ cấu hình 7 chỗ, động cơ mild-hybrid và mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, doanh số tháng 10 cho thấy mẫu xe này đang chịu sức ép lớn từ các đối thủ cùng phân khúc. Việc bổ sung phiên bản giá thấp có thể giúp mở rộng nhóm khách hàng, nhưng sức mua thực tế vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Suzuki XL7 là mẫu xe có tỷ lệ giảm doanh số mạnh nhất trong danh sách xếp hạng phân khúc MPV. Ảnh: Suzuki Hà Nội

Ở nhóm cuối bảng, Hyundai Custin bán được 40 xe, giảm 14 chiếc, tương đương 25,9%. Tổng doanh số 10 tháng đạt 817 xe. Với thiết kế MPV cỡ trung, cửa trượt điện và không gian rộng rãi, Custin hướng đến nhóm khách hàng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, mức giá và tệp khách hàng hẹp hơn khiến mẫu xe này khó đạt lượng tiêu thụ như các MPV phổ thông.

Toyota Avanza Premio đạt 22 xe trong tháng 10, giảm 3 chiếc, tương đương 12% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, mẫu xe này bán được 535 chiếc. Dù có lợi thế về giá bán và thương hiệu Toyota, Avanza Premio phải cạnh tranh trực tiếp với Veloz Cross trong cùng hệ thống sản phẩm, trong khi Veloz có định vị và trang bị cao hơn nên dễ thu hút khách hàng hơn.