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Xe

Loạt xe hybrid đang ưu đãi lớn thế nào?

Trong tháng 11, hàng loạt mẫu SUV, MPV hybrid được hưởng ưu đãi giá hàng chục triệu đồng.

Không riêng những mẫu xe xăng truyền thống, nhóm ôtô sử dụng hệ truyền động hybrid cũng được đưa vào cuộc đua giảm giá nhằm thu hút khách hàng vào dịp cuối năm. Ngoài hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, một số hãng còn giảm trực tiếp giá bán, tặng gói bảo dưỡng hoặc hỗ trợ lãi suất vay mua xe.

Honda HR-V e: HEV RS

Trong tháng 11, Honda Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho khách mua HR-V e:HEV RS. Theo thông báo từ hãng, mức khuyến mại được quy đổi tương đương 42 triệu đồng, tính theo lệ phí trước bạ 10%. Chương trình áp dụng cho khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1 đến hết 30/11.

Hiện HR-V hybrid có giá niêm yết 835 triệu đồng, thấp hơn 34 triệu đồng so với thời điểm trước khi Honda điều chỉnh giá bán hồi tháng 2.

HR-V e:HEV rs là mẫu xe duy nhất trong dải sản phẩm hybrid của Honda được hưởng ưu đãi. Ảnh: Đan Thanh.
HR-V e:HEV rs là mẫu xe duy nhất trong dải sản phẩm hybrid của Honda được hưởng ưu đãi. Ảnh: Đan Thanh.

Như vậy, sau khi được giảm giá niêm yết, phiên bản hybrid của HR-V tiếp tục được hỗ trợ thêm chi phí lăn bánh trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, chính sách vay mua xe với lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu chỉ được Honda áp dụng cho HR-V G và một số phiên bản BR-V, không bao gồm HR-V hybrid.

Hyundai Palisade, Santa Fe Hybrid

Khác với Honda, Hyundai Thành Công không công bố mức khuyến mại riêng dành cho 2 mẫu SUV hybrid Palisade và Santa Fe trong tháng 11.

Theo chương trình bán hàng mới nhất được hãng công bố , mẫu SUV Hyundai Santa Fe được áp dụng tổng giá trị ưu đãi tối đa 220 triệu đồng, trong khi Palisade nhận mức hỗ trợ lên đến 68 triệu đồng. Các khoản hỗ trợ bao gồm giảm giá từ Hyundai và đại lý, cùng một số quyền lợi bổ sung tùy dòng xe. Hãng không công bố mức khuyến mại cụ thể cho từng phiên bản động cơ, song dựa vào mức giá của xe, có thể thấy người mua các phiên bản hybrid cũng được áp dụng ưu đãi tương tự.

Hyundai Palisade hybrid đang được giảm giá và tặng một năm bảo hiểm vật chất. Ảnh: Đan Thanh.
Hyundai Palisade hybrid đang được giảm giá và tặng một năm bảo hiểm vật chất. Ảnh: Đan Thanh.

Hiện Santa Fe Hybrid được niêm yết ở mức 1,369 tỷ đồng. Trong khi đó, Palisade Hybrid vừa được Hyundai công bố giá bán hồi tháng 10, với 3 phiên bản có giá từ 1,499 tỷ đến 1,699 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Palisade Hybrid mới bắt đầu được bàn giao đến khách hàng Việt từ cuối tháng 10. Hãng cũng có chính sách tặng một năm bảo hiểm vật chất cho những khách hàng đặt cọc mẫu xe này trước thời điểm công bố giá bán chính thức.

Toyota Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross HEV

Toyota tiếp tục là một trong những thương hiệu triển khai ưu đãi trên nhiều mẫu SUV và MPV hybrid trong tháng 11. Trong đó, Yaris Cross HEV được hỗ trợ với tổng giá trị tương đương 74 triệu đồng. Đây là mẫu xe có mức khuyến mại cao nhất trong nhóm hybrid của Toyota được đề cập.

Đáng chú ý, Yaris Cross HEV vừa được Toyota giới thiệu phiên bản nâng cấp vào đầu tháng 11, với giá khởi điểm 733 triệu đồng. Nếu tính theo giá trị ưu đãi tối đa được công bố, khoản chi phí ban đầu của khách hàng được giảm tương đương khoảng 74 triệu đồng.

Ở nhóm SUV có kích thước lớn hơn, Toyota Corolla Cross HEV nhận mức hỗ trợ tương đương 43,5 triệu đồng. Mẫu xe này hiện được niêm yết từ 865 triệu đồng. Trong khi đó, khách mua Innova Cross HEV được áp dụng tổng giá trị khuyến mại khoảng 60 triệu đồng. Mẫu MPV hybrid của Toyota đang có giá bán 960 triệu đồng.

Cả Yaris Cross hybrid và Corolla Cross hybrid đều đang hưởng ưu đãi trước bạ trong tháng 11. Ảnh: TMV.
Cả Yaris Cross hybrid và Corolla Cross hybrid đều đang hưởng ưu đãi trước bạ trong tháng 11. Ảnh: TMV.

Các chương trình hỗ trợ của Toyota gồm lệ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất và ưu đãi tài chính, tùy mẫu xe và điều kiện áp dụng. Theo thông báo của hãng, khách hàng cần hoàn tất thanh toán và được đại lý xuất hóa đơn trong thời gian từ ngày 1 đến hết 30/11 để hưởng chương trình.

Ngoài những ưu đãi khi mua xe, Toyota còn giảm phí bảo hiểm vật chất tối đa 10% cho một số dòng hybrid, gồm Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV. Riêng Yaris Cross HEV không nằm trong chương trình giảm phí bảo hiểm này.

Kia Sportage, Sorento, Carnival Hybrid

Không đứng ngoài cuộc đua khuyến mại cuối năm, Kia cũng triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho 3 mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid.

Theo thông báo từ Thaco, New Sportage Hybrid nhận mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng trong tháng 11. Đây là mẫu SUV cỡ C mới được Kia bổ sung phiên bản điện hóa tại Việt Nam.

Ở nhóm SUV 7 chỗ, New Sorento Hybrid nhận mức khuyến mại lên đến 45 triệu đồng. Trước đó, Kia cũng đã làm mới dòng Sorento, đồng thời bổ sung các lựa chọn động cơ hybrid bên cạnh phiên bản diesel truyền thống.

New Sorento Hybrid đang được giảm đến 45 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
New Sorento Hybrid đang được giảm đến 45 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Đáng chú ý nhất là New Carnival Hybrid, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 65 triệu đồng. Mẫu MPV cỡ lớn của Kia hướng đến nhóm khách hàng gia đình, doanh nhân, sở hữu khoang nội thất rộng rãi cùng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện.

Như vậy, cả 3 sản phẩm hybrid của Kia đều được áp dụng chính sách hỗ trợ trong tháng 11, với giá trị từ 30 đến 65 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm thực tế còn phụ thuộc phiên bản, thời điểm giao xe và điều kiện chương trình tại hệ thống showroom.

Suzuki New XL7 Hybrid

Suzuki cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng MPV 7 chỗ XL7 trong tháng 11, nhưng mức hỗ trợ có sự khác biệt giữa phiên bản mới và những xe đang phân phối trước đó.

Theo bảng khuyến mại được các đại lý ủy quyền công bố, khách hàng mua New XL7 sản xuất năm 2026 được hỗ trợ khoản chi phí tương đương 950 lít xăng, với tổng giá trị quy đổi khoảng 25 triệu đồng. Trong khi đó, dòng XL7 Hybrid sản xuất năm 2026 thuộc chương trình riêng được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng kéo dài tối đa 6,5 năm.

Mẫu MPV mild-hybrid mới đang hưởng tổng ưu đãi đến 90 triệu đồng. Ảnh: Suzuki.
Mẫu MPV mild-hybrid mới đang hưởng tổng ưu đãi đến 90 triệu đồng. Ảnh: Suzuki.

Tổng giá trị hỗ trợ của gói này được công bố ở mức 90 triệu đồng. Khách hàng còn được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất, không quy đổi thành tiền mặt. Hiện New XL7 có giá khởi điểm từ 569,9 triệu đồng, trong khi các cấu hình GLX cao hơn được niêm yết từ 599,9 triệu đồng.

Đáng chú ý, dù cùng sử dụng hệ truyền động mild-hybrid, New XL7 và XL7 Hybrid đang được tách riêng trong bảng ưu đãi. Vì vậy, khách hàng cần kiểm tra đúng phiên bản và chính sách áp dụng, thay vì mặc định mọi xe XL7 đều nhận gói khuyến mại 90 triệu đồng.

Jaecoo J5 HEV, J7 PHEV

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm hiện diện tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo triển khai chương trình ưu đãi mới cho nhiều mẫu SUV, gồm những phiên bản hybrid đang kinh doanh.

Với Jaecoo J5 SHS-H, hãng áp dụng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 40 đến 50 triệu đồng, tùy phiên bản. Sau ưu đãi, J5 SHS-H Premium có giá từ 629 triệu đồng, trong khi bản Flagship được chào bán từ 699 triệu đồng. Giá niêm yết của 2 phiên bản trước khuyến mại lần lượt là 669 và 749 triệu đồng.

Cả Jaecoo J5 và J7 bản hybrid, PHEV đều đang được ưu đãi trong tháng 11. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.
Cả Jaecoo J5 và J7 bản hybrid, PHEV đều đang được ưu đãi trong tháng 11. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Bên cạnh mức hỗ trợ trực tiếp, hãng còn triển khai các chương trình tài chính dành cho khách hàng mua xe, tùy điều kiện áp dụng.

Jaecoo J7 SHS-P là mẫu plug-in hybrid cũng đang được áp dụng ưu đãi trong tháng 11. Mẫu SUV này được ưu đãi lệ phí trước bạ tương đương 90 triệu đồng, đưa giá bán sau hỗ trợ của bản Premium xuống từ 789 triệu đồng, trong khi bản Flagship còn từ 879 triệu đồng.

Omoda C5 SHS-H

Bên cạnh các sản phẩm Jaecoo, Omoda C5 SHS-H cũng được áp dụng chương trình ưu đãi tháng 11 với mức hỗ trợ từ 50 đến 80 triệu đồng.

Cụ thể, khách hàng mua phiên bản Premium được hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng, trong khi bản Flagship nhận mức hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng. Ngoài chương trình ưu đãi giá, hãng còn đưa ra lựa chọn vay mua xe với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, theo điều kiện của chương trình. Hiện Omoda C5 SHS-H được phân phối với 2 phiên bản có giá niêm yết từ 669 đến 749 triệu đồng.

Khách mua Omoda C5 SHS-H được giảm đến 50 triệu đồng trong tháng 11. Ảnh: Đan Thanh.
Khách mua Omoda C5 SHS-H được giảm đến 50 triệu đồng trong tháng 11. Ảnh: Đan Thanh.

Omoda C5 SHS-H là một trong những mẫu SUV hybrid Trung Quốc có mức giá dễ tiếp cận tại Việt Nam. Sau khi được hỗ trợ hàng chục triệu đồng trong tháng 11, mẫu xe này tiếp tục cạnh tranh với những sản phẩm hybrid Nhật Bản như Toyota Yaris Cross HEV hay Honda HR-V e RS.

tech.zingnews.vn
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