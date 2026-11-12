Subaru Forester 2.5 Hybrid gia nhập cuộc đua điện hóa SUV cỡ C tại Việt Nam

Ngày 11/11 tại TP.HCM, nhà phân phối Motor Image Việt Nam (MIV) giới thiệu phiên bản Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid thuộc thế hệ thứ 6. Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Hyundai Tucson Hybrid công bố giá bán 1,089 tỷ đồng, cho thấy cuộc đua điện hóa ở phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt.

Bên cạnh những cái tên có sẵn như Honda CR-V e:HEV RS, BYD Sealion 6, Geely EX-5 EM-i, các “tân binh” mới hứa hẹn sẽ đem đến nhiều sự lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid thế hệ thứ 6. (Ảnh: MIV)

Điểm nhấn trên Forester 2.5 e-Boxer Hybrid mới nằm ở việc sử dụng hệ truyền động Strong Hybrid dạng lai kiểu nối tiếp - song song, thay vì dạng mild-hybrid hỗ trợ nhẹ như thế hệ e-Boxer 2.0L từng xuất hiện trước đây. Hệ thống này kết hợp động cơ Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5L với hai mô-tơ điện nằm gọn trong cụm hộp số vô cấp Lineartronic cải tiến.

Nhờ mô-tơ kéo độc lập, chiếc SUV có thể vận hành thuần điện ở dải tốc độ thấp đến trung bình trong đô thị và kích hoạt máy nén điều hòa chạy bằng điện ngay cả khi động cơ xăng tạm ngắt.

Theo công bố của nhà sản xuất, khi kết hợp cùng bình xăng dung tích 63 lít, xe có thể di chuyển quãng đường hơn 1.200 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, tương đương mức tiêu hao trung bình chỉ khoảng 5,2 lít/100 km. Đây được xem là lời giải cho bài toán tốn xăng khi đi phố, vốn là rào cản tâm lý đối với nhiều người dùng Việt Nam khi tiếp cận dòng xe sử dụng động cơ có dung tích lớn và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Hệ truyền động Strong Hybrid kết hợp động cơ Boxer 2.5L và hai mô-tơ điện trên Forester mới giúp khách hàng có thêm tùy chọn vận hành. (Ảnh: MIV)

Về mặt kỹ thuật, Subaru duy trì kết nối cơ khí giữa hai cầu thông qua trục các-đăng cho hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD). Cấu trúc này giúp phân bổ lực kéo đồng đều tới cả 4 bánh xe trong các điều kiện đường trơn trượt hoặc địa hình phức tạp, kết hợp cùng khoảng sáng gầm 220 mm và chế độ vượt địa hình X-MODE hai cấp độ.

Cụm pin cao áp tự sạc được đặt dưới sàn khoang hành lý với khung gầm phía sau gia cố thêm để bảo vệ khi xảy ra va chạm, đồng thời không làm thu hẹp không gian chứa đồ cũng như dung tích bình xăng.

Bổ sung tiện nghi để thu hẹp khoảng cách với đối thủ

Ở các thế hệ trước, Subaru Forester thường được đánh giá cao về khung gầm nhưng có phần thua thiệt trước các đối thủ cùng phân khúc về trang bị tiện nghi cũng như thẩm mỹ nội thất.

Trên phiên bản 2.5 e-Boxer Hybrid mới, hãng xe Nhật đã điều chỉnh theo hướng chiều lòng người dùng gia đình hơn. Ngoại thất bản Hybrid được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch lớn hơn, lưới tản nhiệt mới, cụm đèn LED chữ C tích hợp đèn chiếu góc cua ở tốc độ dưới 35 km/h và dòng chữ tên xe dập chìm ở cửa cốp.

Khoang lái Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid trang bị màn hình dọc 11,6 inch và dàn âm thanh Harman Kardon. (Ảnh: Subaru)

Khoang nội thất được trang bị màn hình trung tâm dạng dọc kích thước 11,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, có sạc không dây 15W. Đây cũng là lần đầu tiên dòng Forester được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon gồm 10 loa, 1 loa siêu trầm và bộ khuếch đại 8 kênh.

Hàng ghế trước được thiết kế theo nguyên lý công thái học hợp tác cùng một trung tâm y khoa tại Nhật Bản, trong đó ray trượt ghế được bắt trực tiếp vào khung gầm nhằm giảm độ rung lắc vùng xương chậu và cột sống khi đi đường dài.

Về công nghệ an toàn, gói hỗ trợ lái EyeSight 4.0 được bổ sung thêm một camera góc rộng bên cạnh cụm camera kép truyền thống để nhận diện sớm người đi bộ và xe đạp, đi kèm tính năng đánh lái tự động khẩn cấp. Hệ thống giám sát người lái (DMS) phối hợp cùng tính năng hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS) tích hợp trên xe, khi phát hiện tài xế không có phản hồi trong thời gian nhất định do ngủ gật hoặc gặp sự cố sức khỏe sẽ tự động giảm tốc và dừng hẳn an toàn.

Hệ thống an toàn thụ động trên Forester gồm 8 túi khí, bổ sung thêm một túi khí nằm ở đệm ghế hành khách phía trước để ngăn cơ thể trượt về trước khi va chạm trực diện.

Cụm 3 camera của hệ thống an toàn EyeSight 4.0 đặt phía trên kính chắn gió. (Ảnh: Subaru)

Tại thị trường Việt Nam, việc bổ sung phiên bản 2.5 e-Boxer Hybrid giúp Subaru hoàn thiện dải sản phẩm thế hệ mới và bắt kịp xu hướng xe xanh. Tuy nhiên, do chuyển sang nguồn cung nhập khẩu từ Nhật Bản cùng khối động cơ xăng dung tích 2.5L phải chịu mức thuế cao hơn, bài toán giá bán vẫn sẽ là yếu tố thử thách khả năng mở rộng thị phần của mẫu SUV này trước các đối thủ như Honda CRV e:HEV (1,170-1,250 tỷ đồng), Hyundai Tucson Hybrid (1,089 tỷ đồng) hay BYD Sealion 6 (839-936 triệu đồng) hoặc Geely EX-5 EM-i (789-969 triệu đồng).