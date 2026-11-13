Jaecoo J7 SHS-P Premium bất ngờ xuất hiện tại đại lý Hà Nội, giá ưu đãi từ 789 triệu đồng

Jaecoo J7 SHS-P bất ngờ xuất hiện thêm phiên bản Premium tại đại lý Omoda & Jaecoo ở Hà Nội, mang đến lựa chọn mới cho khách hàng yêu thích dòng SUV plug-in hybrid. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, phiên bản này tiếp tục sở hữu công nghệ Super Hybrid System (SHS) tương tự bản Flagship, với giá niêm yết 879 triệu đồng và giá sau quy đổi ưu đãi tháng 11/2026 từ 789 triệu đồng.

Jaecoo J7 SHS-P Premium xuất hiện tại Hà Nội, thêm lựa chọn SUV Super Hybrid

Thị trường SUV plug-in hybrid tại Việt Nam có thêm lựa chọn đáng chú ý khi Jaecoo J7 SHS-P Premium xuất hiện tại đại lý Omoda & Jaecoo ở Hà Nội. Sự góp mặt của phiên bản mới tiếp tục mở rộng danh mục Jaecoo J7 SHS-P, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt đối với những mẫu SUV kết hợp công nghệ hiện đại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm vận hành linh hoạt.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia tương tự phiên bản Flagship, Jaecoo J7 SHS-P Premium kế thừa thiết kế mạnh mẽ, lịch lãm cùng nền tảng công nghệ Super Hybrid System đã tạo nên dấu ấn của dòng xe. Với giá niêm yết 879 triệu đồng, phiên bản mới hướng tới những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV plug-in hybrid đáp ứng hài hòa nhu cầu di chuyển hàng ngày, công việc và những hành trình khám phá cùng gia đình.

Về ngoại hình, Jaecoo J7 SHS-P Premium mang phong cách đặc trưng của JAECOO với những đường nét vuông vức, lưới tản nhiệt cỡ lớn và hệ thống đèn LED sắc sảo. Xe có kích thước 4.500 x 1.865 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.672 mm, mang đến không gian rộng rãi cho cả gia đình. Khách hàng có thể lựa chọn bốn màu ngoại thất gồm Xám Olive, Đen Carbon, Trắng Diamond và Bạc Moonlight, phù hợp với nhiều phong cách cá nhân.

Khoang lái sở hữu màn hình giải trí trung tâm 13,2 inch, màn hình thông tin lái 10,25 inch, hệ thống âm thanh 6 loa cùng nội thất tông đen thanh lịch. Những tiện ích như Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt, điều hòa tự động hai vùng độc lập tích hợp lọc bụi PM0.3 góp phần nâng cao sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

Công nghệ Super Hybrid: Đi phố như xe điện, đi xa đầy chủ động

Điểm nổi bật của Jaecoo J7 SHS-P Premium là hệ thống Super Hybrid System (SHS) được duy trì tương tự phiên bản Flagship. Hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 1,5 Turbo công suất 141 mã lực, mô-tơ điện công suất 201 mã lực và hộp số DHT chuyên dụng cho xe hybrid, mang đến khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện giao thông.

Jaecoo J7 SHS-P Premium sử dụng bộ pin CATL dung lượng 18,3 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện lên đến 106 km theo tiêu chuẩn NEDC. Với nhu cầu đi lại khoảng 30–40 km mỗi ngày, người dùng có thể tận dụng khả năng vận hành thuần điện cho phần lớn hành trình thường nhật khi xe được sạc đầy và sử dụng trong điều kiện phù hợp.

Khả năng vận hành bằng điện mang đến trải nghiệm êm ái, yên tĩnh khi di chuyển trong đô thị, đồng thời góp phần tối ưu chi phí nhiên liệu. Khi cần đi xa, hệ thống Super Hybrid phát huy lợi thế nhờ sự phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, giúp người lái chủ động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc.

Theo thông số công bố, Jaecoo J7 SHS-P có tầm hoạt động kết hợp trên 1.300 km theo tiêu chuẩn NEDC, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 40 kW.

Bên cạnh hệ truyền động, Jaecoo J7 SHS-P Premium sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa điểm, góp phần duy trì sự ổn định, êm ái và khả năng kiểm soát thân xe trên nhiều điều kiện mặt đường. Khoảng sáng gầm 174 mm cũng giúp mẫu SUV này linh hoạt hơn trong những hành trình ngoài thành phố.

Về an toàn, phiên bản Premium tiếp tục được trang bị 7 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hỗ trợ lái tự động, hỗ trợ tránh va chạm thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, cùng nhiều tính năng và trang bị tiên tiến khác, góp phần gia tăng sự an tâm cho người lái và hành khách.

Sự kết hợp giữa công nghệ Super Hybrid, hệ thống khung gầm và các tính năng hỗ trợ lái thông minh giúp Jaecoo J7 SHS-P Premium đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ những hành trình thường nhật đến các chuyến đi dài cùng gia đình.

Giá niêm yết 879 triệu đồng, ưu đãi tháng 11/2026 từ 789 triệu đồng

Jaecoo J7 SHS-P Premium được giới thiệu với giá niêm yết 879 triệu đồng. Trong tháng 11/2026, khách hàng mua xe VIN 2026 thuộc diện áp dụng được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi 90 triệu đồng, đưa giá bán sau quy đổi ưu đãi còn từ 789 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tiếp cận chương trình hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu, với tỷ lệ vay tối đa 80% theo điều kiện áp dụng. Gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng gồm một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt cũng góp phần gia tăng quyền lợi dành cho người mua xe.

Sự xuất hiện của phiên bản Premium tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh OMODA & JAECOO tiếp tục ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực trên thị trường quốc tế. Riêng tại Anh, JAECOO 7 đạt 3.412 xe đăng ký trong tháng 10/2026, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong hai tháng liên tiếp. Tổng lượng đăng ký của OMODA & JAECOO tại Anh trong tháng đạt 9.226 xe, tương ứng 6,1% thị phần.

Trước đó, tại Hội nghị khách hàng quốc tế 2026 tổ chức ở Vu Hồ, Trung Quốc, OMODA & JAECOO tiếp tục giới thiệu định hướng phát triển công nghệ năng lượng mới, các giải pháp di chuyển thông minh và hệ sinh thái phục vụ người dùng. Những bước tiến về công nghệ và kết quả kinh doanh quốc tế tạo thêm nền tảng để thương hiệu mở rộng danh mục sản phẩm tại các thị trường, trong đó có Việt Nam.

Với mức giá hấp dẫn cùng những giá trị công nghệ được duy trì, Jaecoo J7 SHS-P Premium mở rộng cơ hội sở hữu SUV plug-in hybrid cho khách hàng Việt. Đây cũng là bước đi tiếp theo trong định hướng đa dạng hóa sản phẩm của Omoda & Jaecoo Việt Nam, song song với việc đầu tư nhà máy tại Hưng Yên, phát triển hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi, từng bước hiện thực hóa cam kết “Đến Việt Nam, Vì Việt Nam”.