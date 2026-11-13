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Xe

Land Rover kiện BYD vì sao chép, kết quả đảo chiều

Trước các phán quyết từ tòa án, Jaguar Land Rover đang là bên chịu bất lợi, bị phạt bồi thường hơn 500.000 Euro.

Theo CarNewsChina, vụ kiện giữa Jaguar Land Rover (JLR) và BYD vừa xuất hiện diễn biến mới khi Tòa án quận The Hague (Hà Lan) ra phán quyết bất lợi cho hãng xe Anh.

Cụ thể, tòa yêu cầu JLR hủy toàn bộ dữ liệu đã thu giữ tại 2 văn phòng BYD ở Hà Lan trong vụ tranh chấp liên quan đến mẫu SUV Fangchengbao Ti7. Đáng chú ý, hãng xe Anh có thể phải chịu khoản phạt tối đa 500.000 euro, tương đương khoảng 553.850 USD, nếu không thực hiện yêu cầu của tòa.

Kiện đối thủ nhưng phải hủy chứng cứ

Trước đó, JLR cáo buộc BYD sao chép thiết kế Land Rover Defender để phát triển mẫu SUV hybrid sạc ngoài Fangchengbao Ti7. Hãng xe Anh còn nghi ngờ BYD đã tháo rời một chiếc Defender để nghiên cứu ngược những công nghệ bên trong, sau đó ứng dụng lên sản phẩm của mình.

Vào tháng 8, JLR đã được tòa án cho phép thu giữ dữ liệu tại các văn phòng BYD ở Schiedam và Hoofddorp, Hà Lan, nhằm phục vụ quá trình kiện tụng.

Tuy nhiên hãng xe Trung Quốc phản đối quyết định này, cho rằng phạm vi thu giữ quá rộng và bao gồm cả những tài liệu nghiên cứu, phát triển không liên quan đến vụ kiện. Các dữ liệu được thu giữ do một đơn vị độc lập do tòa chỉ định quản lý, chưa từng được chuyển trực tiếp cho JLR.

Đến ngày 11/11, thẩm phán H.F.R. van Heemstra thuộc Tòa án quận The Hague ra phán quyết hủy bỏ lệnh thu giữ chứng cứ trước đó. Theo tòa án, những dữ liệu nội bộ của BYD không cần thiết để JLR chứng minh cáo buộc Ti7 sao chép thiết kế Defender.

Bên cạnh đó, do mẫu SUV Trung Quốc chưa được bán tại EU, các tài liệu này cũng không cần thiết để tính toán mức thiệt hại mà JLR cho rằng mình phải chịu.

Vì vậy, tòa yêu cầu chấm dứt việc lưu giữ và tiêu hủy dữ liệu đã thu thập.

Vụ kiện liên quan đến nghi ngờ sao chép thiết kế giữa 2 mẫu xe JLR Defender và BYD Ti7. Ảnh: BYD.
Vụ kiện liên quan đến nghi ngờ sao chép thiết kế giữa 2 mẫu xe JLR Defender và BYD Ti7. Ảnh: BYD.

Theo phán quyết, JLR có 24 giờ kể từ thời điểm chính thức nhận quyết định để yêu cầu cơ quan thi hành án hoặc đơn vị bảo quản chứng cứ tiêu hủy các tài liệu. Nếu không tuân thủ, hãng có thể phải chịu khoản phạt 50.000 Euro, tương đương khoảng 55.385 USD, cho mỗi giờ chậm trễ, với tổng mức phạt tối đa khoảng 553.850 USD.

Sau khi dữ liệu được tiêu hủy, JLR còn phải cung cấp cho BYD xác nhận độc lập trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, tòa cấm hãng xe Anh tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế dựa trên lệnh thu giữ cũ. Mỗi hành vi vi phạm có thể kéo theo khoản phạt riêng 500.000 Euro.

Đáng chú ý, JLR cũng không thành công trong việc yêu cầu BYD nộp khoản phạt 500.000 Euro vì cho rằng đối thủ không hợp tác trong quá trình thu giữ chứng cứ.

Tòa nhận định sơ bộ rằng BYD đã đáp ứng những nghĩa vụ theo quyết định ban đầu.

Tuy nhiên BYD vẫn phải thanh toán khoảng 28.110 USD chi phí tố tụng theo phán quyết.

BYD đã thắng kiện Land Rover?

Dù phán quyết mới có lợi cho BYD trong tranh chấp liên quan đến dữ liệu, điều này không đồng nghĩa hãng xe Trung Quốc đã được xác định không sao chép Defender.

Theo truyền thông Hà Lan, quyết định ngày 11/11 chỉ liên quan đến tính cần thiết và hợp pháp của việc tiếp tục lưu giữ những tài liệu đã thu giữ.

Tòa chưa đưa ra kết luận cuối cùng về việc Fangchengbao Ti7 có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Land Rover hay không.

Tòa án chưa xác nhận liệu BYD có sao chép JLR hay không. Ảnh: BYD, JLR.
Tòa án chưa xác nhận liệu BYD có sao chép JLR hay không. Ảnh: BYD, JLR.

Trước đó, JLR đã khởi động các thủ tục tố tụng riêng tại Rotterdam và The Hague, liên quan đến quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, bản quyền và cáo buộc sao chép thiết kế.

Vì vậy, tranh chấp giữa 2 hãng xe vẫn có thể tiếp tục bất chấp quyết định tiêu hủy dữ liệu.

Mẫu xe trở thành tâm điểm vụ kiện là Fangchengbao Ti7, một chiếc SUV hybrid sạc ngoài 7 chỗ được BYD mở bán tại Trung Quốc từ tháng 9/2025. Xe sở hữu thiết kế vuông vức, thân xe cao lớn cùng một số đường nét mang hơi hướm Land Rover Defender.

Sự tương đồng từng khiến Ti7 được một số người ví như phiên bản Trung Quốc của mẫu SUV địa hình Anh quốc. Tuy nhiên JLR không chỉ đặt vấn đề về kiểu dáng, mà còn nghi ngờ BYD đã tiếp cận và nghiên cứu ngược những giải pháp kỹ thuật của Defender.

tech.zingnews.vn
#Land Rover #BYD

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