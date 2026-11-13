Toyota Hilux ‘ngược dòng’ ở phân khúc bán tải

TPO - Bảng xếp hạng doanh số phân khúc bán tải tại Việt Nam trong tháng 10 chứng kiến sự đổi ngôi khi Toyota Hilux vươn lên vị trí số một, một lần nữa vượt qua Ford Ranger trong năm 2026.

Màn đổi ngôi này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của phân khúc bán tải trong tháng 10 khá ảm đạm. Theo đó, tổng lượng xe bán ra của 4 mẫu bán tải được thống kê chỉ đạt 1.736 chiếc, giảm 25% so với mức 2.325 xe của tháng liền trước.

Trong bối cảnh các đối thủ đều ghi nhận doanh số đi xuống, Toyota Hilux là cái tên duy nhất có mức tăng trưởng dương. Mẫu bán tải Nhật Bản tiêu thụ 941 xe trong tháng 10, nhiều hơn 515 xe so với tháng 9, tương ứng mức tăng 120,9%.

Toyota Hilux 'ngược dòng' phân khúc với mức tăng trưởng hơn 120%. Ảnh: Đại lý

Nhờ kết quả này, Hilux từ vị trí thứ ba vươn lên dẫn đầu phân khúc bán tải phổ thông, bỏ xa mẫu xe đứng thứ hai là Ford Ranger tới 340 chiếc.

Trái ngược với đối thủ, Ford Ranger có tháng kinh doanh giảm mạnh. Doanh số mẫu bán tải Mỹ chỉ đạt 601 xe, thấp hơn 546 chiếc so với tháng 9, tương đương mức giảm 47,7%.

Kết quả này cũng đánh dấu lần thứ ba trong năm 2026, Ford Ranger bị Toyota Hilux vượt qua về doanh số. Hai lần trước diễn ra vào tháng 2 và tháng 6. Ngoài ra, Mitsubishi Triton cũng từng xếp trên Ranger về doanh số trong tháng 8.

Trở lại với doanh số tháng 10, hai mẫu xe còn lại trong phân khúc là Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max cũng ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống.

Cụ thể, Mitsubishi Triton bán được 176 xe trong tháng 10, giảm 522 chiếc so với mức 698 xe của tháng 9, tương ứng mức giảm 74,8%. Dù vẫn giữ vị trí thứ ba, nhưng khoảng cách giữa Triton với hai mẫu xe dẫn đầu đang ngày càng bị nới rộng.

Isuzu D-Max tiếp tục đứng cuối bảng khi chỉ bàn giao được 18 xe trong tháng 10. So với tháng trước, doanh số của mẫu bán tải Nhật này giảm 36 chiếc, tương đương 66,7%.

Ford Ranger vẫn đang là mẫu bán tải bán nhiều nhất năm 2026. Ảnh: Đại lý

Nhìn chung, Toyota Hilux trở thành điểm sáng hiếm hoi ở phân khúc bán tải trong tháng 10 nhờ đà tăng trưởng mạnh và giành vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, cả ba mẫu còn lại là Ford Ranger, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max đều giảm doanh số.

Tuy nhiên, xét trên doanh số lũy kế từ đầu năm, Ford Ranger vẫn duy trì khoảng cách đáng kể với các đối thủ. Sau 10 tháng, mẫu xe Mỹ đạt tổng doanh số 10.436 chiếc, tiếp tục là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Toyota Hilux đứng thứ hai với 6.628 xe bán ra. Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max lần lượt xếp ở hai vị trí cuối, với doanh số tương ứng 3.700 xe và 526 xe. Nhóm bán tải phổ thông còn một mẫu xe khác là Nissan Navara nhưng không được nhà sản xuất công cố số liệu bán hàng.