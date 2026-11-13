Doanh số Omoda & Jaecoo tăng trưởng 75% trong tháng 10, liên tiếp ghi dấu ấn tại thị trường châu Âu

Tháng 10/2026, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số toàn cầu đạt 74.217 xe, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh ấn tượng từ các dòng xe chủ lực, cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ tại những thị trường ô tô lớn ở châu Âu, tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế ngày càng vững chắc của thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Trong tháng 10/2026, Omoda & Jaecoo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với 74.217 xe bán ra trên toàn cầu, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Jaecoo J5 dẫn đầu với doanh số 26.809 xe, tiếp theo là Jaecoo J7 với 19.413 xe và Omoda C5 với 17.884 xe.

Đặc biệt, Jaecoo J5 đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thương hiệu nhờ định vị phong cách sống ngoài trời tinh tế, thiết kế hiện đại và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển. Cùng với Jaecoo J7 và Omoda C5, mẫu xe này góp phần hình thành bộ ba sản phẩm chủ lực, thúc đẩy doanh số toàn cầu của Omoda & Jaecoo.

Chinh phục những thị trường ô tô hàng đầu châu Âu

Không chỉ tăng trưởng về doanh số, Omoda & Jaecoo còn liên tiếp ghi dấu ấn tại các thị trường ô tô phát triển ở châu Âu, nơi có những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, công nghệ và trải nghiệm khách hàng.

Tại Vương quốc Anh, Omoda & Jaecoo ghi nhận 9.226 xe đăng ký mới trong tháng 10, chiếm 6,1% thị phần. Đáng chú ý, Jaecoo J7 tiếp tục giữ vị trí mẫu xe bán chạy nhất thị trường Anh trong tháng thứ hai liên tiếp với 3.412 xe đăng ký. Đây cũng là lần thứ ba trong năm 2026 mẫu SUV này dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số ô tô mới theo tháng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, Jaecoo J7 đạt tổng cộng 42.885 xe đăng ký, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các mẫu ô tô bán chạy nhất tại Anh. Trong khi đó, Jaecoo J5 cũng góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng với 2.171 xe, còn Jaecoo E5 đứng thứ ba trong bảng xếp hạng xe thuần điện bán chạy nhất với 1.465 xe.

Tại Italy, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số 5.040 xe trong tháng 10, tăng trưởng 174,7% so với cùng kỳ. Với thị phần khoảng 3,8%, thương hiệu vươn lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng doanh số các hãng ô tô tại quốc gia này.

Tại Pháp, Omoda & Jaecoo ghi nhận hơn 3.000 xe đăng ký mới trong tháng 10. Đặc biệt, Jaecoo J7 SHS-P đạt 670 xe đăng ký, đứng thứ hai trong hạng mục xe plug-in-hybrid.

Những kết quả này cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của Omoda & Jaecoo tại châu Âu, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu và xu hướng tiêu dùng tại từng thị trường.

Mở rộng danh mục sản phẩm, tạo động lực tăng trưởng mới

Tiếp nối thành công của những dòng xe chủ lực, Omoda & Jaecoo đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm, hướng đến nhiều nhóm khách hàng và phong cách sống khác nhau.

Hai mẫu xe Omoda O4 và Omoda C5 NEXT đang chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt tại nhiều thị trường quốc tế. Trong đó, Omoda O4 nổi bật với ngôn ngữ thiết kế CYBER MECHA, hướng đến thế hệ khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt và cá tính. Trong khi đó, Omoda C5 NEXT kế thừa thành công của Omoda C5, đồng thời nâng cấp thiết kế, tiện nghi và công nghệ thông minh nhằm gia tăng sức hấp dẫn trong phân khúc SUV.

Đáng chú ý, Omoda X chính thức ra mắt toàn cầu trong tháng 10 trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển sản phẩm. Được định vị thuộc dòng xe COV (Cross Off-Road Vehicle), Omoda X kết hợp tính tiện dụng của xe đô thị, khả năng khám phá những cung đường ngoài thành phố và phong cách vận hành năng động của xe thể thao.

Song song với việc mở rộng sản phẩm, công nghệ năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Omoda & Jaecoo.

Trong tháng 10, thương hiệu giới thiệu công nghệ hybrid HEV 5 kWh mới, dự kiến ứng dụng đầu tiên trên Omoda C7. Công nghệ này tích hợp các tính năng như Super Quiet Mode (chế độ vận hành siêu yên tĩnh) và Vehicle-to-Load (V2L) – khả năng cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, giúp mở rộng trải nghiệm sử dụng xe trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, Omoda & Jaecoo còn giới thiệu công nghệ SIVP (Super Intelligent Valet Parking) – hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh và SIAS (Super Intelligent AI Space) – không gian trí tuệ nhân tạo thông minh trên xe, thể hiện định hướng phát triển hệ sinh thái di chuyển hiện đại, tiện nghi và kết nối.

Với chiến lược lấy người dùng làm trung tâm, Omoda & Jaecoo đã đạt cột mốc 1 triệu xe bán ra chỉ sau 3 năm phát triển. Đến nay, thương hiệu hiện diện tại 79 thị trường trên toàn cầu, trong đó có 23 quốc gia châu Âu, trở thành một trong những thương hiệu ô tô có tốc độ tăng trưởng nhanh tại khu vực.

Từ thành công của những mẫu xe chủ lực, sự mở rộng liên tục của danh mục sản phẩm đến những bước tiến trong công nghệ hybrid và trí tuệ nhân tạo, Omoda & Jaecoo đang từng bước củng cố vị thế trên thị trường quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn với định hướng “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”. Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm từ xe xăng, hybrid đến xe thuần điện, thương hiệu tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và đặc biệt là dự án nhà máy sản xuất ô tô tại Hưng Yên. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong chiến lược nội địa hóa mà còn thể hiện cam kết đầu tư bền vững, đưa những sản phẩm và công nghệ ô tô tiên tiến trên thế giới đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.