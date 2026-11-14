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Xe

Lý do siêu xe mới của Audi đắt hơn Lamborghini

Lê Tuấn

TPO - Với giá bán khoảng 700.000 USD, siêu xe mới Audi Nuvolari đắt hơn khoảng 300.000 USD so với Lamborghini Temerario – mẫu xe được sử dụng làm nền tảng phát triển.

Chia sẻ với Motor1, ông Mark Dahncke, Giám đốc Truyền thông của Audi tại Mỹ cho biết Nuvolari có những nâng cấp đặc biệt để tạo khác biệt so với mẫu xe anh em đến từ Italy.

Theo Audi, sự khác biệt không chỉ nằm ở thiết kế hay logo bốn vòng tròn đặc trưng. Những biểu tượng này cũng được chế tác riêng từ nhôm nguyên khối bằng phương pháp phay và tích hợp vào cánh gió phía sau.

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Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là toàn bộ phần ngoại thất Nuvolari được chế tạo từ sợi carbon, vật liệu thường xuất hiện trên những mẫu hypercar. Khách hàng thậm chí có thể lựa chọn phiên bản để lộ bề mặt sợi carbon.

Trong khi đó, Lamborghini Temerario vẫn sử dụng kết cấu thân xe bằng nhôm phổ biến trên các siêu xe hiện nay. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Temerario vẫn nhẹ hơn Nuvolari (1.705 kg so với 1.750 kg).

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Nuvolari còn sở hữu hệ thống khí động học chủ động lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1, tạo lực ép xuống mặt đường hơn 400 kg. Audi cho biết thông số này vượt trội so với Temerario, ngay cả khi mẫu xe Lamborghini được trang bị gói Alleggerita tùy chọn, vốn giúp tăng 67% lực ép so với phiên bản tiêu chuẩn.

Lợi thế khí động học được cho là giúp Nuvolari đạt thời gian hoàn thành vòng đua nhanh hơn đáng kể, dù trên thực tế không nhiều chủ xe siêu sang đưa phương tiện của mình đến đường đua.

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Audi Nuvolari được phát triển dựa trên nền tảng của Lamborghini Temerario. Ảnh: Motor1

Về sức mạnh, Nuvolari cũng chiếm ưu thế. Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Tuy nhiên, khi tính thêm sự hỗ trợ của ba mô-tơ điện, tổng công suất hệ truyền động trên Nuvolari đạt 987 mã lực.

Đây cũng là mẫu xe được xem như người kế nhiệm tinh thần của Audi R8, với sức mạnh ngang ngửa Bugatti Veyron nguyên bản. Trong khi đó, Lamborghini Temerario có tổng công suất 908 mã lực.

Theo đó, Audi Nuvolari cũng nhỉnh hơn đôi chút về khả năng tăng tốc, đạt 0-100 km/h trong 2,6 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với Temerario. Tốc độ tối đa của Nuvolari vượt 350 km/h, trong khi Temerario đạt 343 km/h.

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Cả hai đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh gốm carbon, đi kèm cùm phanh 10 piston phía trước và 4 piston phía sau. Tuy nhiên, kích thước đĩa phanh trên Nuvolari lớn hơn.

Theo Audi, Nuvolari là mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh Quattro dự đoán mới. Hệ thống cũng được phát triển dựa trên công nghệ đang sử dụng trên Lamborghini Temerario.

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Một cảm biến chuyển động trung tâm 6D liên tục theo dõi trạng thái vận hành của xe, đồng thời dự đoán những thay đổi về độ bám đường. Nhờ đó, hệ thống có thể phối hợp hoạt động của ba mô-tơ điện, phanh và các chi tiết khí động học chủ động nhằm duy trì sự ổn định.

Công nghệ này cho phép điều chỉnh phân bổ mô-men xoắn giữa các bánh xe, đồng thời chủ động tác động lên hệ thống phanh để hạn chế hiện tượng trượt bánh. Các mô-tơ điện đặt ở cầu trước cũng hỗ trợ phân bổ mô-men xoắn chính xác khi xe vào cua.

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Công nghệ của Temerario được phát triển thêm để áp dụng cho Audi Nuvolari.

Nói cách khác, Audi đã tiếp tục phát triển gói công nghệ kiểm soát động lực học vốn đã khá phức tạp trên Temerario, nhằm giúp Nuvolari duy trì sự ổn định khi chịu lực ngang lớn hoặc di chuyển trên những bề mặt có độ bám thấp.

Khoang lái cũng là khu vực được Audi chú trọng nâng cấp, với cam kết sử dụng vật liệu chất lượng cao tại mọi vị trí người lái thường xuyên tiếp xúc.

Nội thất thiết kế tập trung vào người điều khiển, nổi bật với các nút bấm, tay nắm cửa và cửa gió điều hòa bằng nhôm anod hóa. Đây được xem là định hướng thiết kế cho những mẫu xe thương mại tiếp theo của Audi. Ngoài ra, Audi dự kiến tăng số lượng nút bấm vật lý và thu nhỏ kích thước màn hình trên các mẫu xe tương lai.

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Một yếu tố khác góp phần tạo nên giá trị của Nuvolari là tính độc quyền. Audi chỉ sản xuất 499 chiếc trên toàn cầu. Số lượng giới hạn khiến mẫu siêu xe này trở nên đặc biệt hiếm.

Trái lại, Lamborghini Temerario được dự đoán có vòng đời sản phẩm kéo dài nhiều năm, tương tự những mẫu xe tiền nhiệm. Trước đó, cả Huracan và Gallardo đều có thời gian sản xuất khoảng 10 năm.

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Vì vậy, không loại trừ khả năng Temerario tiếp tục được bán đến đầu những năm 2030. Lamborghini từng sản xuất hơn 24.000 chiếc Huracan và khoảng 14.000 chiếc Gallardo. Với tiền lệ này, Temerario nhiều khả năng cũng đạt sản lượng hàng chục nghìn xe trong suốt vòng đời.

Nhìn chung, mẫu xe của Audi có thể trở thành lựa chọn siêu xe mang tính độc quyền và khác biệt hơn, trong khi Lamborghini Temerario được dự đoán sẽ xuất hiện ngày càng phổ biến trên thị trường.

#Audi Nuvolari #Lamborghini Temerario #siêu xe Audi #giá Audi Nuvolari #động cơ hybrid #sợi carbon #xe giới hạn

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