Loạt ô tô mới ra mắt Việt Nam đã ưu đãi, giảm giá

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 vừa qua đón hàng loạt mẫu xe mới ra mắt. Trong đó có một số cái tên như Honda City, Suzuki XL7, MG ZS… sớm được các hãng áp khuyến mãi để kích cầu khách hàng.

Càng về những tháng cuối năm, các hãng càng muốn đẩy nhanh tốc độ bán hàng để hoàn tất các mục tiêu doanh số. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, nhiều mẫu xe được áp dụng giảm giá mạnh để kích cầu, thậm chí có những mẫu mới ra mắt chưa lâu cũng nhập cuộc.

Mới đây nhất, cái tên Honda City được bổ sung vào danh sách khuyến mãi tháng 11 của hãng xe Nhật. Dòng sedan này mới ra phiên bản nâng cấp (facelift) từ giữa tháng 10, mang đến những thay đổi về thiết kế và trang bị.

City đang là mẫu ô tô bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Theo công bố từ nhà sản xuất, dòng City mới sẽ có ưu đãi trị giá 75 triệu đồng trong tháng 11. Khoản này bao gồm chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và ưu đãi lãi suất cố định trong năm đầu.

Với giá niêm yết 539-569 triệu đồng, riêng phần hỗ trợ phí trước bạ cho City sẽ tương đương mức giảm khoảng 27-28,5 triệu đồng. Như vậy, giá khởi điểm của mẫu sedan Nhật trong tháng 11 có thể được đưa về khoảng 512 triệu đồng.

Cũng ở nhóm xe Nhật, mẫu Suzuki XL7 Hybrid bản facelift ra mắt cuối tháng 10 được hãng dành cho chính sách hỗ trợ nhiên liệu với giá trị 25 triệu đồng. Mẫu MPV này hiện có giá 569,9-599,9 triệu đồng.

Bản mới và cũ của Suzuki XL7 đều có ưu đãi. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, bản XL7 Hybrid thiết kế cũ (giá 599,9 triệu đồng) đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng với tổng giá trị 90 triệu đồng. Sau khi quy đổi ưu đãi thành giảm giá tiền mặt, giá xe tại đại lý có thể được đưa xuống còn khoảng 520-530 triệu đồng.

Ở nhóm xe Trung Quốc, ZS thế hệ mới và sedan GT là hai mẫu xe mới được thương hiệu MG trình làng trong tháng 10. Ngay khi bước sang tháng 11, bộ đôi này đã có khuyến mãi tặng quà/phí trước bạ trị giá 20-29 triệu đồng.

Với MG ZS hybrid, giá xe sau khi trừ ưu đãi có thể được đưa xuống dưới 650 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản MG GT giá lần lượt 512 triệu và 586 triệu đồng, được giảm tương ứng 26 và 29 triệu đồng.

Ngoài các hình thức khuyến mãi dưới dạng hỗ trợ phí trước bạ, tặng quà hoặc ưu đãi lãi suất, một số hãng xe áp dụng trừ thẳng tiền mặt cho khách hàng tiên phong mua mẫu xe mới.

Đơn cử như trường hợp của Hyundai Tucson Hybrid có giá niêm yết 1,089 tỷ đồng, nhưng nhà sản xuất giữ cam kết bán xe với giá 999 triệu đồng cho khách hàng tiên phong. Hyundai Thành Công không tiết lộ số lượng cụ thể khách hàng tiên phong được hưởng ưu đãi.

Cũng ở phân khúc SUV cỡ C, mẫu xe hybrid sạc ngoài BYD Sealion 5 được công bố giá niêm yết trong tháng 10 ở mức 739 triệu đồng cho bản Essential và 789 triệu đồng cho bản Premium.

Trong giai đoạn đầu mở bán, xe được áp dụng giá ưu đãi lần lượt 659 triệu và 709 triệu đồng cho hai phiên bản. Mức giảm tương đương 80 triệu đồng, nhưng chỉ áp dụng cho 1.000 người đặt cọc trước ngày 30/11.

Nhìn chung, thị trường ô tô trong nước đang ngập tràn các chương trình khuyến mãi giảm giá đến từ hãng và đại lý, áp dụng cho cả xe mới và cũ. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số bán ô tô bật tăng trong giai đoạn cuối năm.

Tính hết 10 tháng đã qua của năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam ước tính đã tiêu thụ hơn 550.000 xe các loại. Nếu duy trì được nhịp độ như những tháng gần đây, tổng doanh số ô tô bán ra trong năm 2026 có thể vượt xa kỷ lục 604.000 xe của năm 2025.