Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Loạt ô tô mới ra mắt Việt Nam đã ưu đãi, giảm giá

Lê Tuấn

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 vừa qua đón hàng loạt mẫu xe mới ra mắt. Trong đó có một số cái tên như Honda City, Suzuki XL7, MG ZS… sớm được các hãng áp khuyến mãi để kích cầu khách hàng.

Càng về những tháng cuối năm, các hãng càng muốn đẩy nhanh tốc độ bán hàng để hoàn tất các mục tiêu doanh số. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, nhiều mẫu xe được áp dụng giảm giá mạnh để kích cầu, thậm chí có những mẫu mới ra mắt chưa lâu cũng nhập cuộc.

Mới đây nhất, cái tên Honda City được bổ sung vào danh sách khuyến mãi tháng 11 của hãng xe Nhật. Dòng sedan này mới ra phiên bản nâng cấp (facelift) từ giữa tháng 10, mang đến những thay đổi về thiết kế và trang bị.

honda-city-2026-dai-ly.jpg
City đang là mẫu ô tô bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Theo công bố từ nhà sản xuất, dòng City mới sẽ có ưu đãi trị giá 75 triệu đồng trong tháng 11. Khoản này bao gồm chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và ưu đãi lãi suất cố định trong năm đầu.

Với giá niêm yết 539-569 triệu đồng, riêng phần hỗ trợ phí trước bạ cho City sẽ tương đương mức giảm khoảng 27-28,5 triệu đồng. Như vậy, giá khởi điểm của mẫu sedan Nhật trong tháng 11 có thể được đưa về khoảng 512 triệu đồng.

Cũng ở nhóm xe Nhật, mẫu Suzuki XL7 Hybrid bản facelift ra mắt cuối tháng 10 được hãng dành cho chính sách hỗ trợ nhiên liệu với giá trị 25 triệu đồng. Mẫu MPV này hiện có giá 569,9-599,9 triệu đồng.

885450345-1812744569782504-934517666082456002-n.jpg
Bản mới và cũ của Suzuki XL7 đều có ưu đãi. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, bản XL7 Hybrid thiết kế cũ (giá 599,9 triệu đồng) đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng với tổng giá trị 90 triệu đồng. Sau khi quy đổi ưu đãi thành giảm giá tiền mặt, giá xe tại đại lý có thể được đưa xuống còn khoảng 520-530 triệu đồng.

Ở nhóm xe Trung Quốc, ZS thế hệ mới và sedan GT là hai mẫu xe mới được thương hiệu MG trình làng trong tháng 10. Ngay khi bước sang tháng 11, bộ đôi này đã có khuyến mãi tặng quà/phí trước bạ trị giá 20-29 triệu đồng.

Với MG ZS hybrid, giá xe sau khi trừ ưu đãi có thể được đưa xuống dưới 650 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản MG GT giá lần lượt 512 triệu và 586 triệu đồng, được giảm tương ứng 26 và 29 triệu đồng.

mg-zs-mg-gt.jpg

Ngoài các hình thức khuyến mãi dưới dạng hỗ trợ phí trước bạ, tặng quà hoặc ưu đãi lãi suất, một số hãng xe áp dụng trừ thẳng tiền mặt cho khách hàng tiên phong mua mẫu xe mới.

Đơn cử như trường hợp của Hyundai Tucson Hybrid có giá niêm yết 1,089 tỷ đồng, nhưng nhà sản xuất giữ cam kết bán xe với giá 999 triệu đồng cho khách hàng tiên phong. Hyundai Thành Công không tiết lộ số lượng cụ thể khách hàng tiên phong được hưởng ưu đãi.

899384802-1433691806498582-7090657621586661083-n.jpg

Cũng ở phân khúc SUV cỡ C, mẫu xe hybrid sạc ngoài BYD Sealion 5 được công bố giá niêm yết trong tháng 10 ở mức 739 triệu đồng cho bản Essential và 789 triệu đồng cho bản Premium.

Trong giai đoạn đầu mở bán, xe được áp dụng giá ưu đãi lần lượt 659 triệu và 709 triệu đồng cho hai phiên bản. Mức giảm tương đương 80 triệu đồng, nhưng chỉ áp dụng cho 1.000 người đặt cọc trước ngày 30/11.

903814565-122176808366696659-6464993038557559421-n.jpg

Nhìn chung, thị trường ô tô trong nước đang ngập tràn các chương trình khuyến mãi giảm giá đến từ hãng và đại lý, áp dụng cho cả xe mới và cũ. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số bán ô tô bật tăng trong giai đoạn cuối năm.

Tính hết 10 tháng đã qua của năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam ước tính đã tiêu thụ hơn 550.000 xe các loại. Nếu duy trì được nhịp độ như những tháng gần đây, tổng doanh số ô tô bán ra trong năm 2026 có thể vượt xa kỷ lục 604.000 xe của năm 2025.

#ô tô giảm giá #khuyến mãi ô tô #Honda City #Suzuki XL7 #MG ZS #BYD Sealion 5 #thị trường ô tô Việt Nam #xe giảm giá #xe mới ra mắt #mg gt #hyundai tucson hybrid

Cùng chuyên mục

Đi Vincom mua sắm cuối tuần, gia đình Việt tranh thủ xem xe điện VinFast, nhận cơ hội trúng thêm VF 2

Đi Vincom mua sắm cuối tuần, gia đình Việt tranh thủ xem xe điện VinFast, nhận cơ hội trúng thêm VF 2

Chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” tại 88 trung tâm thương mại Vincom mang đến cơ hội để các gia đình trực tiếp khám phá, lựa chọn ô tô điện phù hợp ngay trong buổi mua sắm cuối tuần. Khách hàng còn được hưởng ưu đãi tới 9% và có cơ hội trúng thêm xe VF 2 khi đặt cọc.

Doanh số Omoda & Jaecoo tăng trưởng 75% trong tháng 10, liên tiếp ghi dấu ấn tại thị trường châu Âu

Doanh số Omoda & Jaecoo tăng trưởng 75% trong tháng 10, liên tiếp ghi dấu ấn tại thị trường châu Âu

Tháng 10/2026, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số toàn cầu đạt 74.217 xe, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh ấn tượng từ các dòng xe chủ lực, cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ tại những thị trường ô tô lớn ở châu Âu, tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế ngày càng vững chắc của thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Jaecoo J7 SHS-P Premium bất ngờ xuất hiện tại đại lý Hà Nội, giá ưu đãi từ 789 triệu đồng

Jaecoo J7 SHS-P Premium bất ngờ xuất hiện tại đại lý Hà Nội, giá ưu đãi từ 789 triệu đồng

Jaecoo J7 SHS-P bất ngờ xuất hiện thêm phiên bản Premium tại đại lý Omoda & Jaecoo ở Hà Nội, mang đến lựa chọn mới cho khách hàng yêu thích dòng SUV plug-in hybrid. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, phiên bản này tiếp tục sở hữu công nghệ Super Hybrid System (SHS) tương tự bản Flagship, với giá niêm yết 879 triệu đồng và giá sau quy đổi ưu đãi tháng 11/2026 từ 789 triệu đồng.

Thêm SUV 'giống' Defender, giá dưới 500 triệu đồng

Thêm SUV 'giống' Defender, giá dưới 500 triệu đồng

TPO - Nhà sản xuất BAIC của Trung Quốc vừa giới thiệu mẫu SUV 5 chỗ Xingtan 5X. Xe mang thiết kế gợi liên tưởng đến dòng xe sang Land Rover Defender nhưng có giá quy đổi chỉ khoảng 488 triệu đồng.

Toyota Hilux ‘ngược dòng’ ở phân khúc bán tải

Toyota Hilux ‘ngược dòng’ ở phân khúc bán tải

TPO - Bảng xếp hạng doanh số phân khúc bán tải tại Việt Nam trong tháng 10 chứng kiến sự đổi ngôi khi Toyota Hilux vươn lên vị trí số một, một lần nữa vượt qua Ford Ranger trong năm 2026.

[CLIP] Xe tải bất ngờ lao lên lề, tông sập mặt tiền nhà dân ở TPHCM

TPO - Sáng 13/11, khi đến trước nhà số 975 đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), chiếc xe tải bất ngờ lao lên lề, tông vào nhà dân. Cú va chạm mạnh khiến mặt tiền căn nhà đổ sập, gạch đá và khung sắt văng tung tóe. Đầu xe tải bị biến dạng, mắc kẹt trong đống đổ nát.

JAECOO J7 tiếp tục dẫn đầu doanh số ô tô tại Anh, OMODA & JAECOO chiếm 6,1% thị phần

JAECOO J7 tiếp tục dẫn đầu doanh số ô tô tại Anh, OMODA & JAECOO chiếm 6,1% thị phần

Tháng 10/2026, JAECOO 7 tiếp tục trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất tại Anh với 3.412 xe đăng ký mới, đánh dấu lần thứ ba dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số trong năm. Cùng thời điểm, OMODA & JAECOO ghi nhận 9.226 xe đăng ký, chiếm 6,1% thị phần ô tô mới tại Anh. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút của thương hiệu tại thị trường châu Âu, đồng thời phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển sản phẩm, công nghệ và hệ sinh thái khách hàng toàn cầu.

Clip: Ô tô vượt ẩu trên cao tốc, tự lao vào dải phân cách

TPO - Ô tô màu trắng tăng tốc để vượt xe gắn camera hành trình, lúc này đang đi ở làn cho phép xe chạy tốc độ tối đa 120 km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Sau tình huống tạt đầu vượt phải, xe trắng bị nhao lái rồi va vào dải phân cách cứng.

Clip: Thanh niên đi xe máy SH đâm nhào vào đuôi ô tô

TPO - Đi trên cầu vượt đông phương tiện, nam thanh niên điều khiển xe máy SH bằng một tay trong khi mắt không tập trung nhìn đường. Khi ô tô phía trước phanh dừng do ùn tắc, người đi xe máy vẫn lao tốc độ cao, sau đó không kịp xử lý dẫn tới đâm thẳng vào đuôi ô tô.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe