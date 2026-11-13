Đi Vincom mua sắm cuối tuần, gia đình Việt tranh thủ xem xe điện VinFast, nhận cơ hội trúng thêm VF 2

Chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” tại 88 trung tâm thương mại Vincom mang đến cơ hội để các gia đình trực tiếp khám phá, lựa chọn ô tô điện phù hợp ngay trong buổi mua sắm cuối tuần. Khách hàng còn được hưởng ưu đãi tới 9% và có cơ hội trúng thêm xe VF 2 khi đặt cọc.

Mua sắm cuối tuần tranh thủ trải nghiệm xe điện

Từ 17/10 đến 27/12/2026, khách hàng Việt ghé thăm các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc có cơ hội trải nghiệm các dòng ô tô điện VinFast, nhờ chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast”.

Cụ thể, khách tham quan có thể xem trực tiếp thiết kế, cách bố trí các hàng ghế, khoang hành lý và tiện nghi trên các dòng ô tô điện VinFast. Dải sản phẩm của thương hiệu Việt hiện trải dài từ các dòng xe đô thị cỡ nhỏ, MPV gia đình tới SUV cỡ lớn...

Người cầm lái chính trong gia đình có thể quan sát tầm nhìn từ sau vô lăng, thử các thao tác điều khiển xe. Trong khi đó, các thành viên trong gia đình có thể trải nghiệm không gian rộng rãi của các dòng xe, đặc biệt là khoảng để chân ở hàng ghế sau. Với gia đình có con nhỏ, đây cũng là dịp kiểm tra vị trí lắp ghế trẻ em và khả năng chứa đồ của khoang hành lý.

Đội ngũ tư vấn cũng có mặt tại sự kiện để giải đáp câu hỏi của khách hàng về cách sạc và các chính sách đang áp dụng. Ngoài ra, sự kiện mang tới hoạt động tô tượng, tô tranh hoặc câu cá đồ chơi cho trẻ nhỏ đi cùng bố mẹ.

Ưu đãi lên tới 9%, cơ hội trúng VF 2

Đáng chú ý, khách hàng tham dự và đặt cọc xe trong khuôn khổ sự kiện có cơ hội nhận “ưu đãi kép” từ VinFast.

Cụ thể, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 đang triển khai từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026 mang tới ưu đãi từ 3% đến 9% cho người đang sở hữu ô tô hoặc xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện VinFast. Xe mới có thể đứng tên khách hàng hoặc người thân gồm vợ, chồng, con, bố mẹ hai bên hoặc anh em ruột bên vợ, bên chồng.

Trong đó, VinFast áp dụng mức ưu đãi 3% cho VF 2, Minio Green và VF 3. Nhóm được ưu đãi 5% gồm EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới và VF 9. Mức ưu đãi 9% áp dụng cho VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7 và Limo Green.

Như vậy, với gia đình cần xe 7 chỗ, VF MPV 7 từ mức giá niêm yết 750 triệu đồng nay chỉ còn 682,5 triệu đồng sau ưu đãi 9%. Ở nhóm xe nhỏ đi phố, VinFast VF 3 hiện có giá chỉ từ 276,45 triệu đồng sau ưu đãi 3%.

Chủ xe VinFast còn được miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với gia đình chọn phương án trả góp, chính sách “Mua xe 0 đồng” hỗ trợ vay mua ô tô điện với vốn đối ứng ban đầu từ 0 đồng.

Đặc biệt, khách hàng đăng ký và đặt cọc mua ô tô điện VinFast tại sự kiện có cơ hội quay số trúng một chiếc VF 2. Chủ xe vì thế có thể “mua một được hai”, nhận thêm may mắn vào dịp cao điểm mua sắm cuối năm.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về các dòng xe và lịch chi tiết sự kiện tại từng địa phương thông qua hệ thống đại lý chính hãng của VinFast trên toàn quốc hoặc tại website VinFast.