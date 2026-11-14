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Xe

Mitsubishi Outlander trở lại Việt Nam

Chỉ sau khoảng hơn một năm dừng bán, Mitsubishi Outlander chuẩn bị quay lại thị trường xe Việt, dự kiến sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ.

Trên fanpage chính thức, Mitsubishi xác nhận thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C Mitsubishi Outlander chuẩn bị ra mắt khách hàng Việt Nam. Như vậy chỉ sau khoảng hơn một năm kể từ thời điểm tạm rút khỏi thị trường, Mitsubishi Outlander đã chuẩn bị có màn trở lại.

Dù mang tên All-new Outlander, mẫu SUV cỡ C chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam thuộc thế hệ thứ tư, khá "cũ" khi đã ra mắt toàn cầu cách đây gần 6 năm.

Hình ảnh do Mitsubishi Việt Nam chia sẻ cho thấy ngoại thất Mitsubishi Outlander thế hệ mới vẫn tuân thủ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, lưới tản nhiệt và cản trước được thiết kế lại.

Cụm đèn pha ở thế hệ mới có dạng phân tầng, đặt tách biệt 2 bên đầu xe. Dải đèn LED ban ngày thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt.

Tại nhiều thị trường, khoang lái Mitsubishi Outlander thế hệ mới sở hữu cấu hình ghế ngồi 5+2 cùng thiết kế hiện đại. Điểm nhấn nội thất là màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới chuẩn bị ra mắt khách Việt. Ảnh: Mitsubishi.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới chuẩn bị ra mắt khách Việt. Ảnh: Mitsubishi.

Bệ trung tâm trang bị cần số điện tử, phanh tay điện tử và núm xoay chọn chế độ lái. Hệ thống âm thanh gồm 8 loa hoặc 12 loa Yamaha tùy phiên bản.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới dự kiến sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống mild hybrid 48 V. Thiết lập này cho công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động bốn bánh.

Với việc Outlander được xác nhận quay trở lại thị trường Việt Nam, Mitsubishi sẽ có 2 đại diện trong phân khúc SUV cỡ C. Trước đó, Mitsubishi Destinator từng được xem là cái tên thay thế trực tiếp khi Outlander dừng bán từ khoảng tháng 9/2025.

Hiện, Mitsubishi Destinator được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, giá bán 780-855 triệu đồng cho 2 phiên bản. Trong khi đó, Mitsubishi Outlander dự kiến nhập khẩu từ Nhật Bản, do đó giá niêm yết sẽ cao hơn khá nhiều.

Mitsubishi Destinator từng được xem là sự thay thế cho chính Mitsubishi Outlander trong phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Phúc Hậu.
Mitsubishi Destinator từng được xem là sự thay thế cho chính Mitsubishi Outlander trong phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Phúc Hậu.

Gần đây, Sealion 5 ra mắt được định vị nhắm đến thị trường phổ thông với giá bán dễ tiếp cận, trong khi Sealion 6 sẽ là mẫu PHEV cao cấp hơn kèm giá bán cũng nhỉnh hơn.

Nhiều khả năng vai trò của Destinator và Outlander trong danh mục sản phẩm Mitsubishi tại Việt Nam sẽ tương đồng cách BYD định vị Sealion 5 và Sealion 6.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam cho thấy sau 10 tháng đầu năm, Mitsubishi Destinator bán được 7.979 xe tại Việt Nam. Trong phân khúc SUV cỡ C, Destinator tạm thời đứng sau Mazda CX-5 (13.510 xe), Ford Territory (9.943 xe) và VinFast VF 7 (9.841 xe).

Nếu Mitsubishi Outlander trở lại Việt Nam cùng thiết lập hybrid nhẹ như thông tin đồn đoán, đây sẽ là SUV cỡ C đầu tiên ở phân khúc phổ thông trang bị hệ truyền động MHEV.

Thị trường xe Việt lúc này đang có những mẫu SUV cỡ C dùng hệ truyền động hybrid khác như HEV và PHEV, bao gồm Honda CR-V e:HEV (1,17-1,25 tỷ đồng), Kia Sportage Hybrid (từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng), Hyundai Tucson Hybrid (1,089 tỷ đồng) cùng loạt ôtô Trung Quốc gồm Geely EX5 EM-i (789-969 triệu đồng), Jaecoo J7 PHEV (879 triệu đồng), BYD Sealion 6 (799-899 triệu đồng) và BYD Sealion 5 (739-789 triệu đồng).

tech.zingnews.vn
#Mitsubishi Outlander #Outlander 2026 #hybrid nhẹ #SUV cỡ C #Mitsubishi Việt Nam #Mitsubishi Destinator #xe hybrid

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