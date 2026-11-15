Xe MPV 7 chỗ đua giảm giá tháng 11, Mitsubishi Xpander chỉ còn dưới 500 triệu

Hàng loạt mẫu xe MPV 7 chỗ tại Việt Nam đang được hãng và đại lý giảm giá mạnh trong tháng 11, với mức ưu đãi phổ biến từ 25-75 triệu đồng, thậm chí có mẫu được giảm hơn 100 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, cũng là lúc cuộc đua giảm giá giữa các hãng xe ngày càng quyết liệt. Trong đó, phân khúc xe MPV 7 chỗ đang trở thành một trong những tâm điểm kích cầu khi hàng loạt mẫu xe được tăng ưu đãi.

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Theo ghi nhận tại các đại lý, trong tháng 11/2026, phần lớn các mẫu MPV phổ thông đều đang được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt hoặc tặng phiếu nhiên liệu và phụ kiện, bảo hiểm... Mức ưu đãi phổ biến dao động từ 25-75 triệu đồng, tùy mẫu xe và phiên bản.

Đáng chú ý, một số mẫu xe bán chạy đang có giá thực tế chỉ còn quanh 500 triệu đồng, thậm chí thấp hơn, tạo thêm sức ép cạnh tranh lên nhóm SUV đô thị cỡ A và B.

Dưới đây là một số mẫu MPV 7 chỗ ngồi đang được khuyến mãi, giảm giá mạnh trong tháng 11:

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross giảm tới hơn 100 triệu đồng

Mitsubishi Xpander tiếp tục là cái tên đáng chú ý nhất trong cuộc đua giảm giá tháng 11. Mẫu MPV bán chạy hàng đầu phân khúc hiện được Mitsubishi Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả 4 phiên bản MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Với giá niêm yết từ 560-699 triệu đồng, mức hỗ trợ tương đương khoảng 56-70 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander đang được nhận mức giảm giá sâu nhất kể từ đầu năm đến nay. Ảnh: MMV

Cộng với các ưu đãi khác từ đại lý, tổng ưu đãi quy đổi của mẫu xe này từ 67-112 triệu đồng. Nhờ đó, mẫu MPV sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường chỉ có giá khởi điểm từ dưới 500 triệu đồng (đối với bản MT) đến hơn 600 triệu (bản Xpander Cross) trong tháng 11 này.

Ngoài Xpander, Mitsubishi cũng hỗ trợ 100% phí trước bạ mẫu B-SUV Xforce trong tháng 11. Với giá bán cho 3 phiên bản từ 605-720 triệu đồng, tổng ưu đãi quy đổi đối với Xforce tương đương 78-92 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 545-648 triệu đồng.

Bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio giảm tới 75 triệu đồng

Không đứng ngoài cuộc đua, Toyota Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho hai mẫu MPV cỡ nhỏ là Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 11.

Toyota Veloz Cross cũng đang được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Ảnh: TMV

Cụ thể, Toyota Veloz Cross có giá niêm yết 648-688 triệu đồng, được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 65-69 triệu đồng. Khi cộng thêm một số quà tặng tại đại lý, tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 73-75 triệu đồng. Giá thực tế của Veloz Cross giảm còn khoảng 575-614 triệu đồng, tùy phiên bản và địa phương đăng ký.

"Đàn em" Toyota Avanza Premio có giá niêm yết 548-588 triệu đồng, được ưu đãi tương đương 55-59 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ. Cùng các ưu đãi khác, giá trị ưu đãi tối đa khoảng 64-75 triệu đồng. Do đó, giá thực tế của Avanza Premio chỉ còn khoảng 490-528 triệu đồng.

Hyundai Stargazer giảm đến 117 triệu đồng

Hyundai Stargazer là một trong những mẫu MPV có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc (giá niêm yết 489-615 triệu đồng). Trong tháng 11, mẫu xe này được Hyundai Thành Công cùng các đại lý giảm trực tiếp khoảng 70 triệu đồng cho xe VIN 2026.

Hyundai Stargazer tiếp tục được hãng và đại lý giảm giá sâu. Ảnh: HTV

Còn với xe form cũ (VIN 2025), mức giảm giá cùng ưu đãi quy đổi cao nhất lên tới 117 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu MPV này xuống "kịch sàn" còn dưới 400 triệu, chỉ ngang ngửa với các mẫu hatchback cỡ A như KIA Morning hay Hyundai Grand i10.

Suzuki XL7 Hybrid giảm 60 triệu, Honda BR-V giảm đến 70,5 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid cũng được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của XL7 Hybrid xuống 540 triệu đồng. Tuy nhiên, ưu đãi trên dành cho xe form cũ. Với bản XL7 mới nâng cấp hồi cuối tháng 10, hãng chưa có chính sách ưu đãi cụ thể.

Suzuki XL7 vừa được nâng cấp giữa vòng đời (facelift) và tăng thêm 1 phiên bản, giá bán từ 569-599 triệu đồng. Ảnh: Suzuki

Cũng trong nhóm xe Nhật Bản, Honda Việt Nam hỗ trợ phí trước bạ với nhiều mẫu xe, trong đó có BR-V. Cụ thể, BR-V bản G giá 629 triệu đồng và bản L giá 705 triệu đồng đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 62,9 triệu và 70,5 triệu đồng. Giá quy đổi sau hỗ trợ còn khoảng 566,1 triệu và 634,5 triệu đồng.

Honda chuyển từ hỗ trợ tiền mặt sang giảm 100% lệ phí trước bạ cho mẫu BR-V. Ảnh: HVN

Ở góc độ thị trường, việc các hãng đồng loạt giảm giá cho thấy áp lực cạnh tranh đang ngày càng lớn. Bên cạnh sự cạnh tranh nội bộ giữa các mẫu MPV truyền thống, nhóm xe điện đa dụng như VinFast Limo Green và VF MPV 7 cũng đang tạo thêm sức ép đáng kể.

Với nguồn cung xe mới tiếp tục tăng, trong khi áp lực giải phóng hàng tồn kho vẫn lớn, các chương trình giảm giá và hỗ trợ lệ phí trước bạ nhiều khả năng sẽ còn được duy trì trong những tháng cuối năm, thậm chí kéo dài sang tháng 1/2027, mở ra thêm cơ hội mua xe với giá tốt cho người tiêu dùng.