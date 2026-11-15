Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Xe MPV 7 chỗ đua giảm giá tháng 11, Mitsubishi Xpander chỉ còn dưới 500 triệu

Hàng loạt mẫu xe MPV 7 chỗ tại Việt Nam đang được hãng và đại lý giảm giá mạnh trong tháng 11, với mức ưu đãi phổ biến từ 25-75 triệu đồng, thậm chí có mẫu được giảm hơn 100 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, cũng là lúc cuộc đua giảm giá giữa các hãng xe ngày càng quyết liệt. Trong đó, phân khúc xe MPV 7 chỗ đang trở thành một trong những tâm điểm kích cầu khi hàng loạt mẫu xe được tăng ưu đãi.

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10: Mazda CX-5, KIA Seltos vươn lên mạnh mẽ

Theo ghi nhận tại các đại lý, trong tháng 11/2026, phần lớn các mẫu MPV phổ thông đều đang được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt hoặc tặng phiếu nhiên liệu và phụ kiện, bảo hiểm... Mức ưu đãi phổ biến dao động từ 25-75 triệu đồng, tùy mẫu xe và phiên bản.

Đáng chú ý, một số mẫu xe bán chạy đang có giá thực tế chỉ còn quanh 500 triệu đồng, thậm chí thấp hơn, tạo thêm sức ép cạnh tranh lên nhóm SUV đô thị cỡ A và B.

Dưới đây là một số mẫu MPV 7 chỗ ngồi đang được khuyến mãi, giảm giá mạnh trong tháng 11:

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross giảm tới hơn 100 triệu đồng

Mitsubishi Xpander tiếp tục là cái tên đáng chú ý nhất trong cuộc đua giảm giá tháng 11. Mẫu MPV bán chạy hàng đầu phân khúc hiện được Mitsubishi Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả 4 phiên bản MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Với giá niêm yết từ 560-699 triệu đồng, mức hỗ trợ tương đương khoảng 56-70 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander đang được nhận mức giảm giá sâu nhất kể từ đầu năm đến nay. Ảnh: MMV
Mitsubishi Xpander đang được nhận mức giảm giá sâu nhất kể từ đầu năm đến nay. Ảnh: MMV

Cộng với các ưu đãi khác từ đại lý, tổng ưu đãi quy đổi của mẫu xe này từ 67-112 triệu đồng. Nhờ đó, mẫu MPV sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường chỉ có giá khởi điểm từ dưới 500 triệu đồng (đối với bản MT) đến hơn 600 triệu (bản Xpander Cross) trong tháng 11 này.

Ngoài Xpander, Mitsubishi cũng hỗ trợ 100% phí trước bạ mẫu B-SUV Xforce trong tháng 11. Với giá bán cho 3 phiên bản từ 605-720 triệu đồng, tổng ưu đãi quy đổi đối với Xforce tương đương 78-92 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 545-648 triệu đồng.

Bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio giảm tới 75 triệu đồng

Không đứng ngoài cuộc đua, Toyota Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho hai mẫu MPV cỡ nhỏ là Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 11.

Toyota Veloz Cross cũng đang được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Ảnh: TMV
Toyota Veloz Cross cũng đang được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Ảnh: TMV

Cụ thể, Toyota Veloz Cross có giá niêm yết 648-688 triệu đồng, được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 65-69 triệu đồng. Khi cộng thêm một số quà tặng tại đại lý, tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 73-75 triệu đồng. Giá thực tế của Veloz Cross giảm còn khoảng 575-614 triệu đồng, tùy phiên bản và địa phương đăng ký.

"Đàn em" Toyota Avanza Premio có giá niêm yết 548-588 triệu đồng, được ưu đãi tương đương 55-59 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ. Cùng các ưu đãi khác, giá trị ưu đãi tối đa khoảng 64-75 triệu đồng. Do đó, giá thực tế của Avanza Premio chỉ còn khoảng 490-528 triệu đồng.

Hyundai Stargazer giảm đến 117 triệu đồng

Hyundai Stargazer là một trong những mẫu MPV có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc (giá niêm yết 489-615 triệu đồng). Trong tháng 11, mẫu xe này được Hyundai Thành Công cùng các đại lý giảm trực tiếp khoảng 70 triệu đồng cho xe VIN 2026.

Hyundai Stargazer tiếp tục được hãng và đại lý giảm giá sâu. Ảnh: HTV
Hyundai Stargazer tiếp tục được hãng và đại lý giảm giá sâu. Ảnh: HTV

Còn với xe form cũ (VIN 2025), mức giảm giá cùng ưu đãi quy đổi cao nhất lên tới 117 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu MPV này xuống "kịch sàn" còn dưới 400 triệu, chỉ ngang ngửa với các mẫu hatchback cỡ A như KIA Morning hay Hyundai Grand i10.

Suzuki XL7 Hybrid giảm 60 triệu, Honda BR-V giảm đến 70,5 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid cũng được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của XL7 Hybrid xuống 540 triệu đồng. Tuy nhiên, ưu đãi trên dành cho xe form cũ. Với bản XL7 mới nâng cấp hồi cuối tháng 10, hãng chưa có chính sách ưu đãi cụ thể.

Suzuki XL7 vừa được nâng cấp giữa vòng đời (facelift) và tăng thêm 1 phiên bản, giá bán từ 569-599 triệu đồng. Ảnh: Suzuki
Suzuki XL7 vừa được nâng cấp giữa vòng đời (facelift) và tăng thêm 1 phiên bản, giá bán từ 569-599 triệu đồng. Ảnh: Suzuki

Cũng trong nhóm xe Nhật Bản, Honda Việt Nam hỗ trợ phí trước bạ với nhiều mẫu xe, trong đó có BR-V. Cụ thể, BR-V bản G giá 629 triệu đồng và bản L giá 705 triệu đồng đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 62,9 triệu và 70,5 triệu đồng. Giá quy đổi sau hỗ trợ còn khoảng 566,1 triệu và 634,5 triệu đồng.

Honda chuyển từ hỗ trợ tiền mặt sang giảm 100% lệ phí trước bạ cho mẫu BR-V. Ảnh: HVN
Honda chuyển từ hỗ trợ tiền mặt sang giảm 100% lệ phí trước bạ cho mẫu BR-V. Ảnh: HVN

Ở góc độ thị trường, việc các hãng đồng loạt giảm giá cho thấy áp lực cạnh tranh đang ngày càng lớn. Bên cạnh sự cạnh tranh nội bộ giữa các mẫu MPV truyền thống, nhóm xe điện đa dụng như VinFast Limo Green và VF MPV 7 cũng đang tạo thêm sức ép đáng kể.

Với nguồn cung xe mới tiếp tục tăng, trong khi áp lực giải phóng hàng tồn kho vẫn lớn, các chương trình giảm giá và hỗ trợ lệ phí trước bạ nhiều khả năng sẽ còn được duy trì trong những tháng cuối năm, thậm chí kéo dài sang tháng 1/2027, mở ra thêm cơ hội mua xe với giá tốt cho người tiêu dùng.

vietnamnet.vn
#MPV 7 chỗ #Mitsubishi Xpander #giảm giá ô tô #Hyundai Stargazer #Toyota Veloz Cross #Suzuki XL7 Hybrid #Honda BR-V #xe 7 chỗ #xe giảm giá

Cùng chuyên mục

Clip: Xe đầu kéo đánh lái lên vỉa hè, tránh 3 học sinh

TPO - Vụ va chạm giữa xe điện và xe đạp khiến 3 em học sinh bị ngã ra đường. Khi các em vừa đứng dậy nhưng chưa thể dựng xe lên, có một xe đầu kéo đi từ hướng ngược chiều tới. Tài xế ô tô lớn đã nỗ lực đánh lái ra khỏi phần đường xe chạy, qua đó tránh gây tai nạn và bảo đảm an toàn cho các em học sinh.

Mitsubishi Outlander trở lại Việt Nam

Mitsubishi Outlander trở lại Việt Nam

Chỉ sau khoảng hơn một năm dừng bán, Mitsubishi Outlander chuẩn bị quay lại thị trường xe Việt, dự kiến sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ.

Clip: Xe ben lấn làn tông nát đầu ô tô điện

TPO - Nhận thấy phía trước có một xe tải đang quay đầu, chiếc ô tô điện dừng lại sát lề để nhường đường. Đúng lúc này có một xe ben lao nhanh tới, lấn sang làn ngược chiều rồi tông trực diện xe con. Cú tông mạnh khiến chiếc ô tô điện bị đẩy văng, đầu xe vỡ nát, chưa rõ tình trạng của tài xế.

Đi Vincom mua sắm cuối tuần, gia đình Việt tranh thủ xem xe điện VinFast, nhận cơ hội trúng thêm VF 2

Đi Vincom mua sắm cuối tuần, gia đình Việt tranh thủ xem xe điện VinFast, nhận cơ hội trúng thêm VF 2

Chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” tại 88 trung tâm thương mại Vincom mang đến cơ hội để các gia đình trực tiếp khám phá, lựa chọn ô tô điện phù hợp ngay trong buổi mua sắm cuối tuần. Khách hàng còn được hưởng ưu đãi tới 9% và có cơ hội trúng thêm xe VF 2 khi đặt cọc.

Doanh số Omoda & Jaecoo tăng trưởng 75% trong tháng 10, liên tiếp ghi dấu ấn tại thị trường châu Âu

Doanh số Omoda & Jaecoo tăng trưởng 75% trong tháng 10, liên tiếp ghi dấu ấn tại thị trường châu Âu

Tháng 10/2026, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số toàn cầu đạt 74.217 xe, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh ấn tượng từ các dòng xe chủ lực, cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ tại những thị trường ô tô lớn ở châu Âu, tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế ngày càng vững chắc của thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Jaecoo J7 SHS-P Premium bất ngờ xuất hiện tại đại lý Hà Nội, giá ưu đãi từ 789 triệu đồng

Jaecoo J7 SHS-P Premium bất ngờ xuất hiện tại đại lý Hà Nội, giá ưu đãi từ 789 triệu đồng

Jaecoo J7 SHS-P bất ngờ xuất hiện thêm phiên bản Premium tại đại lý Omoda & Jaecoo ở Hà Nội, mang đến lựa chọn mới cho khách hàng yêu thích dòng SUV plug-in hybrid. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, phiên bản này tiếp tục sở hữu công nghệ Super Hybrid System (SHS) tương tự bản Flagship, với giá niêm yết 879 triệu đồng và giá sau quy đổi ưu đãi tháng 11/2026 từ 789 triệu đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe