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Xe

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Gây tai nạn rồi bỏ đi, tài xế đối mặt án phạt nặng

Lê Tuấn

TPO - Theo thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an phường Trương Quang Trọng đã xác định được tài xế ô tô gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó hôm 14/11, sau khi nắm bắt thông tin phản ánh trên mạng xã hội và tiếp nhận đơn trình báo của người dân về vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô con màu trắng, lái xe không dừng lại mà rời khỏi hiện trường, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, truy xét.

Video: Cục CSGT

Chỉ sau hơn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và hơn 1 giờ kể từ khi nhận đơn trình báo, lực lượng CSGT đã phối hợp Công an phường Trương Quang Trọng đã xác định được người điều khiển phương tiện liên quan.

Tại cơ quan Công an, ông T T.H. (SN 1979, trú tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) thừa nhận điều khiển ô tô biển số 76A-22.xx9 va chạm với xe mô tô đi cùng chiều vào chiều tối 13/11, tại Km1051+100 Quốc lộ 1, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau va chạm, ông H. không dừng lại, rời khỏi hiện trường, không thực hiện trách nhiệm đối với người bị nạn và không trình báo ngay với cơ quan chức năng.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo Cục CSGT, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng theo quy định. Tuyệt đối không bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm.

Người lái xe gây tai nạn hoặc liên quan đến vụ tai nạn chỉ được có mặt ở 3 vị trí: tại hiện trường vụ tai nạn; tại bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh (đối với trường hợp phải đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc tự thân cũng bị thương tích phải đi cấp cứu); tại cơ quan công an hoặc ủy ban nhân dân nơi gần hiện trường vụ tai nạn giao thông nhất.

Mọi trường hợp không có mặt tại 3 vị trí trên đều được xem là trốn khỏi hiện trường.

Theo cơ quan chức năng, hành vi rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn giao thông, trốn tránh trách nhiệm (đối với ô tô) có thể bị xử phạt từ 16-18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe, theo quy định tại khoản 8 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại nghị định 238/2026/NĐ-CP).

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