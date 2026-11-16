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Xe

Đá lớn rơi trúng ô tô, đoàn xe 'bỏ chạy'

Lê Tuấn

TPO - Một tảng đá khổng lồ bất ngờ lăn từ sườn núi xuống, rơi đập vào nóc của một ô tô đang dừng chờ kẹt xe tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). May mắn, vụ việc không gây thương vong.

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc tảng đá khổng lồ rơi trúng ô tô. Video: JFeed

Vụ việc xảy ra vào chiều 14/11, trên một tuyến đường miền núi hẹp thuộc huyện Lý, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô đi sau cho thấy chiếc Peugeot 308 màu trắng đang dừng giữa dòng xe ùn tắc.

Một phụ nữ mặc áo khoác trắng đứng bên cạnh ô tô, khi đó ngước lên nhìn sườn núi. Người này dường như phát hiện nguy hiểm và nhanh chóng tránh xa khỏi chiếc xe.

Chỉ vài giây sau, một tảng đá lớn từ trên cao lăn xuống, đập mạnh vào phần đuôi ô tô khiến kính chắn gió sau vỡ vụn. Tảng đá sau đó bật khỏi xe và rơi xuống đường.

Chia sẻ với tờ Beijing News, chủ nhân chiếc ô tô gặp nạn cho biết vào thời điểm tảng đá rơi xuống, hai người thân của ông đang ngồi ở hàng ghế sau. Ông mô tả khoảnh khắc đó vô cùng đáng sợ, nhưng may mắn không có hành khách nào bị thương. Chính quyền địa phương cũng xác nhận vụ việc không gây thương vong.

Sự cố khi đó cũng khiến nhiều tài xế lái xe trên đường sợ hãi, hành khách trên xe hoảng loạn. Nhiều ô tô bao gồm cả xe có gắn camera hành trình đã rẽ sang làn trái để rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tối cùng ngày, video về sự việc được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ban đầu, một số người dùng nghi ngờ đoạn video là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

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Kính chắn gió sau của chiếc ô tô biến mất sau tai nạn. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh lan truyền rộng rãi, các cơ quan truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với chính quyền địa phương và xác nhận sự việc.

Cảnh sát huyện Lý cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ sạt đá vẫn đang được điều tra. Trong khi đó, đại diện chính quyền địa phương lưu ý khu vực miền núi này thường xảy ra hiện tượng đá rơi. Các biển cảnh báo nguy hiểm cũng đã được lắp đặt dọc tuyến đường nhằm nhắc nhở người tham gia giao thông.

Thời điểm xảy ra sự cố trùng với kỳ nghỉ lễ mùa thu tại địa phương. Lượng lớn du khách đổ về khiến các tuyến đường quanh co bên sườn núi thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc phương tiện.

#đá rơi #sạt lở #Tứ Xuyên #sạt đá #tai nạn giao thông #đá rơi trúng ô tô

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