VinFast VF 9 – mẫu xe lý tưởng cho mùa du lịch cuối năm

Không gian rộng rãi, tiện nghi hạng sang cùng khả năng di chuyển hơn 600 km sau mỗi lần sạc đầy khiến VinFast VF 9 trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của các gia đình trong mùa du lịch cuối năm.

Trải nghiệm tầm cỡ “cơ trưởng” trong khoang ô tô

Cuối năm là dịp nhiều gia đình dành thời gian cho những chuyến du lịch, về quê thăm người thân hoặc sum họp trong kỳ nghỉ lễ. Với hành trình kéo dài vài giờ, một khoang xe rộng, ghế ngồi dễ chịu và khả năng vận hành êm ái góp phần làm nên một chuyến đi đáng mong đợi. Đây cũng là những thế mạnh của mẫu SUV điện cỡ lớn VinFast VF 9.

Với chiều dài cơ sở 3.149 mm và thiết kế ba hàng ghế, VF 9 có đủ không gian cho nhiều thế hệ trong gia đình cùng di chuyển. Không gian nội thất rộng rãi cho phép các thành viên ngồi thoải mái trong suốt hành trình.

Ở tùy chọn 6 chỗ, hàng thứ hai của VF 9 được thiết kế thành hai ghế cơ trưởng, tích hợp tính năng sưởi, thông gió, massage và đi kèm hộp đồ trung tâm tích hợp sạc không dây. Hai vị trí ngồi độc lập tạo không gian riêng cho từng hành khách.

Cảm giác dễ chịu trong cabin còn đến từ hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cho phép điều chỉnh nhiệt độ riêng theo từng khu vực. Người ngồi trước và phía sau có thể chọn mức nhiệt phù hợp mà không phải dùng chung một thiết lập cho cả xe. Bộ lọc Combi 1.0 cùng chức năng ion hóa hỗ trợ duy trì chất lượng không khí trong khoang hành khách.

Trên đường di chuyển, hệ thống treo sau đa liên kết với giảm chấn khí nén góp phần hạn chế rung xóc, giữ thân xe ổn định qua những đoạn mặt đường không bằng phẳng. Động cơ điện vận hành êm, kết hợp kính cách âm hai lớp ở hàng ghế trước góp phần giảm tiếng ồn trong cabin. Các thành viên có thể nghe nhạc, trò chuyện hoặc nghỉ ngơi trên đường.

Khi gập hàng ghế cuối, dung tích khoang hành lý của VF 9 có thể mở rộng lên 926 lít. Ngoài ra, xe được trang bị thêm cốp trước dung tích 100 lít. Nhờ đó, VF 9 có thể đáp ứng linh hoạt cả những chuyến đi đông người lẫn kỳ nghỉ ít thành viên nhưng mang theo nhiều hành lý.

Đi xa chủ động, người lái thêm nhàn

Lợi thế khác trên VF 9 thu hút các gia đình thường xuyên di chuyển xa là tầm vận hành dài. Cụ thể, bản Eco có quãng đường đi được sau một lần sạc đầy lên tới 626 km, còn bản Plus đạt 602 km. Với những chuyến du lịch liên tỉnh vài trăm kilomet, tầm vận hành này cho phép gia đình lựa chọn nhiều điểm đến xa hơn, từ nghỉ dưỡng ven biển đến khám phá miền núi trong mùa cuối năm.

Trên các chặng cao tốc, người lái được đồng hành bởi hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) tích hợp sẵn trên cả hai phiên bản Eco và Plus. Đơn cử, khi phương tiện phía trước giảm hoặc tăng tốc, tính năng kiểm soát hành trình thích ứng hỗ trợ điều chỉnh để VF 9 bám theo mà vẫn duy trì khoảng cách an toàn, giảm việc phải liên tục điều tiết chân ga. Trong khi đó, tính năng hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn giúp người lái duy trì hướng di chuyển ổn định.

Cảnh báo điểm mù bổ sung khả năng nhận biết phương tiện ở những vùng khó quan sát qua gương, hữu ích khi di chuyển trên tuyến đường nhiều làn. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD đưa các thông tin vận hành vào tầm quan sát phía trước, hạn chế việc người lái phải nhìn xuống màn hình trung tâm. Các công nghệ này cùng chia sẻ áp lực với người cầm lái trên những tuyến đường đông xe dịp cuối năm.

Trường hợp cần sạc pin, chủ xe có thể dễ dàng kết hợp việc tiếp năng lượng với thời gian nghỉ giữa hành trình. VF 9 có thời gian sạc từ 10% lên 70% khoảng 35 phút, tương đương một lần dừng dùng bữa hoặc uống cà phê tại trạm dừng nghỉ. Mạng lưới trạm sạc V-Green hiện đã phủ khắp các tỉnh, thành trên cả nước, tiếp sức cho nhu cầu du lịch bằng ô tô điện.

Đặc biệt, chi phí cho những chuyến đi được giảm nhẹ nhờ chính sách miễn phí sạc tại V-Green. Hiện tại, chủ xe điện VinFast được hưởng 10 lượt sạc miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 10/2/2029.

Với VF 9, những chuyến du lịch dài ngày có thể trở nên thuận tiện hơn cho cả người lái và hành khách, từ việc sắp xếp chỗ ngồi, hành lý đến lên kế hoạch di chuyển và sạc pin. Mẫu SUV điện cỡ lớn hiện có giá từ khoảng 1,28 tỷ đồng sau ưu đãi 5% thuộc chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng đến hết ngày 19/12/2026.