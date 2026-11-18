Ưu đãi 15 triệu đồng sắp hết hạn, người dùng tranh thủ sở hữu VinFast VF 6 mới với nhiều quyền lợi

Ưu đãi đặt cọc tiên phong 15 triệu đồng cho cả hai phiên bản VinFast VF 6 mới sẽ kết thúc vào ngày 18/11/2026. Với giá khởi điểm 631 triệu đồng sau ưu đãi cùng chính sách bảo hành lên tới 7 năm, mẫu B-SUV điện Việt có sức hút lớn đối với khách hàng gia đình.

15 triệu đồng “bỏ túi” khi đặt cọc sớm

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/11 đến hết 18/11/2026, người đặt cọc VinFast VF 6 mới được ưu đãi 15 triệu đồng vào giá xe. Cả hai phiên bản Comfort và Premium đều được áp dụng, mang tới cơ hội mua SUV đa dụng với chi phí tối ưu cho các gia đình Việt.

Sau khi áp dụng chính sách, giá VF 6 Comfort còn 631 triệu đồng so với mức niêm yết 646 triệu đồng. Phiên bản Premium có giá niêm yết 715 triệu đồng, còn 700 triệu đồng sau ưu đãi. Khách hàng có thể đặt cọc trên website hoặc tại các đại lý phân phối VinFast khắp cả nước. Dự kiến xe bắt đầu được bàn giao sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Với thời gian giao dự kiến, khách hàng khi đăng ký sẽ tiếp tục được hưởng mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% dành cho ô tô điện đến hết năm 2030. Việc không phải nộp khoản lệ phí tương đương 10-12% giá xe tạo cho VF 6 mới lợi thế đáng kể về chi phí lăn bánh so với xe xăng cùng phân khúc.

V-Green hiện có mạng lưới 155.000 cổng sạc tại 34 tỉnh, thành phố, hiện diện ở chung cư, trung tâm thương mại cũng như dọc các tuyến cao tốc. Trong lúc đỗ xe hoặc dừng nghỉ trên đường, người dùng có thể tranh thủ sạc, thuận lợi cho việc di chuyển bằng ô tô điện cả trong đô thị lẫn khi đi liên tỉnh.

Chính sách bảo hành xe áp dụng cho cả hai phiên bản VF 6 là 7 năm hoặc 160.000 km, còn thời hạn bảo hành pin là 8 năm hoặc 160.000 km. Chủ xe cũng có thể sử dụng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý những vấn đề thuộc phạm vi bảo hành tại hệ thống gần 450 xưởng dịch vụ chính hãng trên toàn quốc.

Gọn gàng trong phố, tiện nghi trên đường dài

Ngoài chính sách ưu đãi, mẫu B-SUV mới còn thu hút khách Việt nhờ thiết kế hiện đại, không gian thoải mái cho gia đình cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Những trang bị trên xe phục vụ cả người cầm lái và hành khách trong nhịp di chuyển hằng ngày.

Xe dài 4.246 mm, rộng 1.827 mm và cao 1.616 mm, đủ gọn để di chuyển trong phố. Ngoại hình thể thao được thể hiện rõ nét qua cụm đèn trước, đèn hậu LED và tay nắm cửa bán ẩn. Riêng bản Premium sử dụng bộ mâm 19 inch, góp phần tạo vẻ khỏe khoắn cho thân xe khi nhìn ngang.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản với điểm nhấn là màn hình trung tâm trên táp-lô, có thể điều khiển các chức năng của xe. Một màn hình phía sau vô lăng đảm nhiệm việc hiển thị thông số vận hành. Sự kết hợp giữa vô lăng hai chấu và ghế thể thao làm nổi bật nét trẻ trung của xe.

Các tiện nghi trên phiên bản Premium gồm màn hình 12,9 inch, hệ thống 8 loa được Arkamys tinh chỉnh và đế sạc không dây. Cốp sau chỉnh điện cũng hỗ trợ đóng, mở khoang hành lý nhẹ nhàng. Đây là nhóm trang bị phù hợp với những gia đình thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch xa.

Hệ thống điều hòa tự động hai vùng của VF 6 tích hợp tính năng kiểm soát chất lượng không khí, ion hóa và lọc Combi PM 1.0. Nhờ khả năng điều chỉnh độc lập, người cầm lái và hành khách phía trước có thể lựa chọn nhiệt độ phù hợp với nhu cầu riêng.

Đối với những người thích tự cầm lái, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía trước cùng hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) là các trang bị đáng chú ý. Có thể kể đến những tính năng như nhận biết biển báo giao thông, điều chỉnh tốc độ thông minh, hỗ trợ lái trên cao tốc và khi ùn tắc...

VF 6 Comfort và Premium đều được trang bị động cơ công suất 130 kW, mô-men xoắn cực đại 250 Nm và bộ pin 60 kWh. Quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy của bản Comfort đạt tới 510 km, trong khi phiên bản Premium ở mức khoảng 480 km. Khả năng sạc nhanh trên xe cũng phục vụ nhu cầu đi đường dài.

Sự kết hợp giữa tiện nghi dành cho gia đình và chính sách hậu mãi dài hạn khiến VF 6 mới hấp dẫn cả những khách hàng muốn nâng cấp trải nghiệm di chuyển lẫn người lần đầu chuyển đổi sang xe điện.