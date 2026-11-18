Tài xế Green SM hưởng lợi từ 'Mùa đông xanh': Số cuốc nhiều hơn, có ngày thu nhập tăng thêm tới 700.000 đồng

Số cuốc tăng, khoản được hưởng trên mỗi chuyến xe cao hơn cùng chính sách hỗ trợ chi phí vận hành từ chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” đang tiếp sức cho tài xế bứt phá thu nhập, thêm tiền chăm lo gia đình và tích lũy cho tương lai.

Khách đặt nhiều hơn, thu nhập có ngày tăng 500.000-700.000 đồng/ngày

Là tài xế cơ hữu của Green SM hoạt động chủ yếu tại khu vực phố cổ Hà Nội, anh Nguyễn Khương Duy nhận thấy lượng khách thay đổi rõ rệt từ khi công ty triển khai chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh”. Trước đây, anh chạy khoảng 15-17 cuốc mỗi ngày theo khung giờ làm việc của mình. Những ngày gần đây, khi thời tiết trở lạnh và có thêm ưu đãi hấp dẫn từ Green SM, số lượng khách đặt xe nhiều hơn hẳn, theo ghi nhận của nam tài xế.

“Khách hàng chia sẻ rằng chương trình của Green SM ưu đãi sâu nên mọi người càng thích đi xe điện”, anh Duy kể.

Anh Nguyễn Khương Duy, tài xế cơ hữu của Green SM tại Hà Nội, ghi nhận lượng khách đặt xe tăng rõ rệt từ khi công ty triển khai chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh”.

Tại Ninh Bình, anh Trịnh Nam Hữu cũng nhận thấy khách đặt xe nhiều hơn sau chính sách mới. Với người tài xế đã có hơn một năm tham gia Green SM Platform, việc được miễn phí nền tảng còn khiến khoản thực nhận từ mỗi chuyến xe hấp dẫn hơn, tạo động lực nhận khách và làm việc tích cực hơn.

Chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” áp dụng từ ngày 8/11/2026 đến hết 28/2/2027. Khách đặt ô tô qua ứng dụng được ưu đãi 25% giá cước. Các Bác tài Xanh được hưởng tới 100% giá trị cước trước khuyến mại, miễn phí nền tảng ô tô 6% và được miễn phí sạc tương đương với 2 lần số km vận doanh, với cam kết chỉ hoạt động trên Green SM. Tài xế cơ hữu của Green SM và các doanh nghiệp đối tác (Green SM Partner) cũng được hưởng thêm 6% doanh số.

Với anh Duy, lượng cuốc tăng cùng chính sách hỗ trợ mới đã nâng tiền thực nhận ngày thường thêm khoảng 100.000-200.000 đồng so với trước. Vào những ngày có khách đi xa, khoản tăng thêm lên tới 500.000-700.000 đồng.

Trong khi đó, anh Hữu đánh giá cao chính sách hỗ trợ sạc. Từ kết quả những ngày đầu áp dụng chương trình, anh ước tính khoản chi cho sạc điện có thể giảm khoảng 50-60%. Nếu lượng khách duy trì như hiện tại, anh tin tưởng thu nhập tháng này đạt khoảng 30 triệu đồng.

Anh Trịnh Nam Hữu (Ninh Bình) ghi nhận chính sách “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” tạo động lực để tài xế làm việc tích cực hơn và tăng thu nhập.

Anh Vũ Tiến Đạt, tài xế tại Hà Nội, cũng nhận định chính sách hỗ trợ sạc của Green SM góp phần giảm đáng kể chi phí vận hành. Anh thường nhận nhiều khách đặt chuyến đi tỉnh, tới các địa phương như Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Kạn. Trong một ngày cao điểm đạt doanh thu hơn 5 triệu đồng, tài khoản của anh được cộng khoảng 100 kWh điện sạc miễn phí. Khoản hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực với người thường xuyên chạy đường dài như anh.

Nhiều bác tài cũng chia sẻ sự phấn khởi bởi chương trình siêu đặc biệt của Green SM kéo dài tới 4 tháng, đúng dịp cao điểm cuối năm. Đây là động lực để nhiều tài xế “cày”, kiếm thêm thu nhập cho gia đình sắm Tết.

Vững thu nhập, chủ động chăm lo gia đình

Với anh Hữu, thu nhập khởi sắc nối tiếp những thay đổi tích cực từ khi chuyển sang lái xe điện. Trước đó, anh vừa làm công nhân, vừa chạy xe dịch vụ bằng ô tô xăng, tổng thu nhập khoảng 18-20 triệu đồng/tháng. Hai công việc vẫn chưa đem lại sự ổn định như mong muốn, trong khi tiền nhiên liệu và bảo dưỡng chiếm một phần đáng kể nguồn thu.

“Hiện tại chỉ chạy riêng xe điện nhưng đạt doanh thu tốt, không phải lo nhiều về chi phí nhiên liệu nên thu nhập cao hơn và công việc cũng nhàn hơn”, anh Hữu chia sẻ.

Bác tài này kể lại, hằng ngày khi chạy xe quanh thành phố, anh vẫn có thể về nhà ăn cơm, nghỉ trưa rồi tiếp tục công việc vào buổi chiều. Chiếc xe còn phục vụ những buổi đưa vợ con đi chơi cuối tuần. Cả nhà anh đều thích không gian rộng rãi, các con anh thích ngồi hàng ghế thứ hai và thứ ba.

Ngoài thu nhập, anh Nguyễn Khương Duy còn đánh giá cao chế độ bảo hiểm và phúc lợi tại Green SM. Trước đây, anh làm công việc lái xe tải, được đóng bảo hiểm nhưng ít chế độ khác. Với Green SM, anh nhận định chế độ phúc lợi là “hiếm có trên thị trường”. Khi ký hợp đồng lao động chính thức với Green SM, tài xế được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và có thêm các phúc lợi chăm lo đời sống.

“Dịp lễ, Tết công ty đều có thưởng đều đặn. Tôi nghĩ với chính sách hiện tại, tôi sẽ còn gắn bó với công ty lâu dài”, anh Duy chia sẻ.

Còn với anh Vũ Tiến Đạt, chương trình thuê xe (Rent to Own) mở ra cơ hội tự kinh doanh khi chưa đủ tài chính để sở hữu xe ngay từ đầu. Gia nhập đội ngũ lái xe Green SM từ đầu năm 2024, anh chuyển sang thuê xe theo chương trình Rent to Own vào tháng 2/2026. Theo chia sẻ của anh, chiếc xe hiện tại có khoản đặt cọc ban đầu 33 triệu đồng, tiền thuê 543.000 đồng/ngày trong thời hạn 5 năm.

Sau tiền thuê xe và các chi phí, anh cho biết nguồn thu còn lại đủ trang trải cuộc sống, phụ giúp bố mẹ hai bên. Thời gian làm việc cũng chủ động hơn so với công việc lái xe riêng trước đây. Từ những trải nghiệm tích cực, anh Đạt dự tính đầu tư thêm xe trong 1-2 năm tới.

Với nhiều bác tài, chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” cùng các chính sách đồng hành của Green SM đang mở ra cơ hội nâng cao thu nhập và chất lượng sống, từ đó giúp người cầm lái có thêm điều kiện chăm lo gia đình, tích lũy và gắn bó lâu dài với nghề.