SUV phóng nhanh qua ngã tư, đâm văng 2 xe taxi tự lái

TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc SUV lao nhanh qua ngã tư, gây tai nạn cho 2 xe taxi tự lái đang dừng chờ đèn. Vụ va chạm khiến ít nhất 3 người phải nhập viện, bao gồm tài xế SUV.

Nguồn: CBS News

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 16/11 tại một nút giao ở khu vực trung tâm thành phố Phoenix, bang Arizona (Mỹ).

Video do một cơ sở sửa chữa ô tô ghi lại cho thấy hai xe taxi tự lái của Waymo, gồm một SUV và một xe van, đang dừng chờ đèn tại giao lộ. Ngay sau đó, một chiếc SUV màu đen di chuyển với tốc độ cao lao tới từ hướng đối diện, băng qua giao lộ rồi đâm vào hai xe Waymo.

Qua kiểm tra hình ảnh camera và hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm chiếc SUV màu xanh khác liên quan tới vụ va chạm liên hoàn. Trong khi đó, SUV màu đen sau khi gây tai nạn đã bị văng ra xa, lật ngửa và hư hỏng nghiêm trọng.

Hai xe Waymo cùng một SUV màu xanh bị hư hỏng nặng sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: AZFamily

Cảnh sát khu vực cho biết tài xế chiếc SUV đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Một người ngồi trên chiếc sedan Waymo màu trắng cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

Trong khi đó, hai người trên chiếc Waymo màu xanh không cần nhập viện. Lực lượng cứu hỏa cho biết còn một nạn nhân khác cũng được đưa đến bệnh viện, song chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của người này.

Cảnh sát khu vực vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Các nhân viên Waymo đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác điều tra, đồng thời cung cấp cho cơ quan chức năng dữ liệu video ghi lại vụ va chạm từ hệ thống camera trên xe.

Theo Fox 10 Phoenix, Waymo đã gửi báo cáo ngay sau tai nạn với thông tin cho rằng chiếc SUV gây tai nạn đã chạy với tốc độ hơn 128 km/h trên đoạn đường giới hạn 56 km/h.