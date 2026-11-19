Cho con lái ô tô khi chưa có bằng, bố mẹ đóng phạt

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng vừa xác minh, xử lý một trường hợp giao ô tô cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng mức phạt dự kiến đối với người lái xe và chủ phương tiện lên tới 77 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đoạn clip bố mẹ cho con lái ô tô khi chưa có giấy phép gây bàn tán trên mạng xã hội. Video: Cục CSGT

Qua xác minh, vụ việc được làm rõ như sau: khoảng 13h ngày 15/11/2026, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H. (sinh năm 2008) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H P V. Qua xác minh, chủ phương tiện (là phụ huynh) có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11/2026, Đội CSGT đường bộ số 1 mời người điều khiển phương tiện và đại diện công ty đến làm việc. Tại đây, người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả hai trường hợp.

Người vi phạm và chủ phương tiện làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe đối mặt mức phạt từ 18-20 triệu đồng. Trong khi đó, chủ phương tiện là tổ chức có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chịu mức phạt từ 56-60 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, tổng số tiền phạt dự kiến đối với hai hành vi vi phạm là 77 triệu đồng; đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe, tuyệt đối không giao ô tô cho người chưa có giấy phép lái xe phù hợp nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông.