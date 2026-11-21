Xem nhanh Honda Avancier - SUV 7 chỗ ‘xếp trên’ CR-V
TPO - Avancier là mẫu SUV hoàn toàn mới của Honda, được định vị xếp trên dòng CR-V. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi và sử dụng hệ thống hybrid thế hệ mới của hãng xe Nhật.
TPO - Camera hành trình của ô tô đi sau ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 20/11 tại Km 34, tuyến đường tránh Huế. Dưới điều kiện trời tối, mưa làm hạn chế tầm nhìn, xe container cố vượt dẫn tới va chạm với ô tô khác đi ở làn ngược chiều. Hiện chưa xác định chính xác tình trạng của các tài xế.
TPO - Avancier là mẫu SUV hoàn toàn mới của Honda, được định vị xếp trên dòng CR-V. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi và sử dụng hệ thống hybrid thế hệ mới của hãng xe Nhật.
TPO - Xe sedan Mercedes màu trắng đánh lái quay đầu đè vạch liền, gây va chạm với ô tô điện màu đỏ đỗ ở lề đường. Sau tình huống va quệt, xe này lập tức phóng đi. Vụ việc xảy ra tại Hạ Long (Quảng Ninh).
TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại khoảnh khắc một xe đầu kéo dường như bị mất phanh, đi lùi ra đường trong trạng thái mất kiểm soát. Phần rơ-mooc sau đó va chạm mạnh với một ô tô con và một xe máy đang đi đúng chiều, khiến hai xe này bị xô lên vệ đường và hư hỏng nặng.
Mẫu SUV đầu bảng Volkswagen ID. Era 9X trang bị hệ truyền động EREV được trưng bày trước thềm ra mắt chính thức thị trường Việt Nam.
TPO - Sau thời gian dài tập trung vào nhóm xe máy điện phổ thông, VinFast vừa mở rộng danh mục xe máy điện với hai mẫu Rasad và Sadie thuộc phân khúc cao cấp.
Khóa thông minh Smart Key, cốp 35 lít là những tiện nghi thiết thực trên VinFast Evo Grand Limited với người đi làm văn phòng. Diện mạo thanh lịch cùng mức ưu đãi 3 triệu đồng từ nay tới 19/12/2026 bổ sung sức hút cho mẫu xe này.
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TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc SUV lao nhanh qua ngã tư, gây tai nạn cho 2 xe taxi tự lái đang dừng chờ đèn. Vụ va chạm khiến ít nhất 3 người phải nhập viện, bao gồm tài xế SUV.
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TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng vừa xác minh, xử lý một trường hợp giao ô tô cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng mức phạt dự kiến đối với người lái xe và chủ phương tiện lên tới 77 triệu đồng.
TPO - Trong quá khứ, Volkswagen từng nhiều lần trình diễn khả năng kéo máy bay trên những mẫu xe thuộc tập đoàn. Để tạo khác biệt, thương hiệu Denza thuộc BYD đã cho mẫu SUV Denza B5 kéo một chiếc Boeing 747-400 chỉ bằng hai bánh xe.
Không gian rộng rãi, tiện nghi hạng sang cùng khả năng di chuyển hơn 600 km sau mỗi lần sạc đầy khiến VinFast VF 9 trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của các gia đình trong mùa du lịch cuối năm.
TPO - Đang di chuyển ở tốc độ khoảng 60km/h, lái xe có gắn camera hành trình bị giật mình khi thấy một người đàn ông đứng giữa đường sử dụng điện thoại. Tài xế kịp thời phanh giảm tốc độ, qua đó tránh xảy ra va chạm.
TPO - Mẫu mô tô thể thao Honda Hornet 2.0 được nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam, có giá bán lẻ khởi điểm khoảng 145 triệu đồng.
MG Urban là tên gọi mới của mẫu xe điện MG 4 từng được bán tại Việt Nam, nhưng đã có rất nhiều thay đổi trên mẫu xe này.
Số cuốc tăng, khoản được hưởng trên mỗi chuyến xe cao hơn cùng chính sách hỗ trợ chi phí vận hành từ chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” đang tiếp sức cho tài xế bứt phá thu nhập, thêm tiền chăm lo gia đình và tích lũy cho tương lai.