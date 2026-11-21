TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại khoảnh khắc một xe đầu kéo dường như bị mất phanh, đi lùi ra đường trong trạng thái mất kiểm soát. Phần rơ-mooc sau đó va chạm mạnh với một ô tô con và một xe máy đang đi đúng chiều, khiến hai xe này bị xô lên vệ đường và hư hỏng nặng.