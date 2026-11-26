TPO - Tại nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội, tầng một và khuôn viên được tận dụng làm cơ sở kinh doanh ăn uống, trong đó một số nơi vẫn sử dụng bếp gas, đặt bình gas gần khu vực sinh hoạt, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ đối với người dân sinh sống trong các tòa nhà.
Tại khu tập thể Thành Công, khu vực mặt tiền tầng một tập trung hàng chục cửa hàng ăn uống. Các quán chế biến thực phẩm tại chỗ, sử dụng cả bếp điện và bếp gas. Nhiều bình gas loại lớn được đặt sát tường hoặc ngay trên vỉa hè, gần khu vực nấu nướng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Tại một tòa nhà thuộc khu tập thể Thành Công đã được đánh giá nguy hiểm cấp D, quán ăn vẫn hoạt động dưới chân nhà, với bình gas công nghiệp đặt phía trước để phục vụ đun nấu.
Tại khu tập thể gần nút giao đường Nguyên Hồng - phố Huỳnh Thúc Kháng, một dãy hàng ăn tập trung dọc khu vực tầng một. Các quán bố trí san sát, vừa làm nơi nấu nướng, ăn uống, vừa là chỗ để xe; bình gas và bếp nấu được đặt lộ thiên ở đầu dãy nhà.
Tại các khu tập thể có mật độ dân cư đông, xe đẩy bán đồ ăn và hàng ăn nhẹ xuất hiện phổ biến. Các bình gas phục vụ đun nấu được đặt trực tiếp trên xe, di chuyển qua nhiều ngõ ngách trong khu tập thể.
Việc nhiều khu tập thể cũ chậm được cải tạo cũng khiến hoạt động kinh doanh tại tầng một tiếp tục diễn ra trong không gian đã xuống cấp, đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC. Điển hình như khu tập thể Nguyễn Công Trứ, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự án trước đây được giao Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội làm chủ đầu tư nhưng sau nhiều năm triển khai vẫn không đạt tiến độ đề ra. Hiện UBND TP Hà Nội đã giao Sở Tài chính tham mưu dừng các văn bản liên quan và đề xuất phương án triển khai tiếp theo.
Liên quan đến công tác quản lý, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết đã yêu cầu toàn bộ các đội địa bàn kiểm tra tổng thể hoạt động kinh doanh, sang chiết gas.
Trước đó, ngày 6/8, Đội QLTT số 14 phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều chai LPG giả hoặc có dấu hiệu làm giả, cùng 1.645 tem chống hàng giả và 257 màng co mang thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh gas. Riêng tại cơ sở nạp LPG ở thôn Đông Trạch (xã Nam Phù), cơ quan chức năng xác định 1.142,4 kg khí LPG là hàng giả, trị giá hơn 31,4 triệu đồng.
Kết quả xác minh cho thấy các cơ sở này có sự liên kết thành chuỗi từ nạp khí, sang chiết, vận chuyển đến phân phối, bán lẻ. Do vụ việc có dấu hiệu hình sự, toàn bộ hồ sơ và tang vật đã được chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.
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