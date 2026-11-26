Liên quan đến công tác quản lý, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết đã yêu cầu toàn bộ các đội địa bàn kiểm tra tổng thể hoạt động kinh doanh, sang chiết gas.

Trước đó, ngày 6/8, Đội QLTT số 14 phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều chai LPG giả hoặc có dấu hiệu làm giả, cùng 1.645 tem chống hàng giả và 257 màng co mang thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh gas. Riêng tại cơ sở nạp LPG ở thôn Đông Trạch (xã Nam Phù), cơ quan chức năng xác định 1.142,4 kg khí LPG là hàng giả, trị giá hơn 31,4 triệu đồng.

Kết quả xác minh cho thấy các cơ sở này có sự liên kết thành chuỗi từ nạp khí, sang chiết, vận chuyển đến phân phối, bán lẻ. Do vụ việc có dấu hiệu hình sự, toàn bộ hồ sơ và tang vật đã được chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.