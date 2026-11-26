Hơn 91.000 tấn tro bay dồn ứ tại điện rác Sóc Sơn

TP - Sau hơn 4 năm vận hành, Nhà máy điện rác Sóc Sơn đang tồn lưu hơn 91.000 tấn tro bay trên diện tích khoảng 10.000 m2, khiến khu vực lưu chứa đứng trước nguy cơ quá tải. Việc tháo gỡ điểm nghẽn đầu ra và tìm giải pháp xử lý lâu dài đang trở nên cấp thiết.

Tại tọa đàm do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 25/11, Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, đơn vị vận hành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, cho biết từ khi chính thức hoạt động vào tháng 5/2022 đến nay, lượng tro bay tồn lưu tại nhà máy đã vượt 91.000 tấn do đầu ra xử lý chưa được khơi thông.

Khối lượng này chiếm dụng khoảng 10.000 m2 mặt bằng, khiến quỹ đất lưu chứa tạm thời dần cạn kiệt, thu hẹp không gian sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ dự án mở rộng xử lý rác chôn lấp cũ và làm phát sinh chi phí hạ tầng lưu kho.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Để giải quyết tình trạng trên, ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý, kiến nghị thành phố sớm phê duyệt quy trình chôn lấp và lựa chọn đơn vị vận hành bãi tiếp nhận, qua đó giải phóng lượng tro bay tồn đọng. Doanh nghiệp cũng đề xuất áp dụng cơ chế bàn giao cuốn chiếu theo từng lô 500 tấn, có kiểm định độc lập và sự giám sát của Trung tâm Kỹ thuật NN&MT Hà Nội.

Không đánh đồng tro bay điện rác với tro nhiệt điện than

Bên cạnh việc xử lý lượng tro bay tồn đọng, bài toán lâu dài là tìm phương án giảm phụ thuộc vào chôn lấp, hướng tới tái chế và sử dụng nguồn chất thải này làm nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý, tro bay từ nhà máy điện rác có đặc tính phức tạp hơn tro bay nhiệt điện than, do thành phần rác sinh hoạt tại Việt Nam chưa được phân loại triệt để tại nguồn.

Hà Nội hiện phát sinh hơn 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày, trong đó khoảng 7.250 tấn được xử lý tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn (5.000 tấn/ngày) và Seraphin (2.250 tấn/ngày), với tổng công suất phát điện 127 MW. Công nghệ đốt rác phát điện góp phần giảm áp lực cho các bãi chôn lấp truyền thống, song cũng phát sinh lượng lớn chất thải thứ cấp, trong đó có tro bay cần được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, cho rằng thành phố không thể chỉ dựa vào báo cáo của doanh nghiệp mà cần có đầu mối chuyên môn giám sát thường xuyên các thông số buồng đốt, quá trình hạ nhiệt nhằm hạn chế nguy cơ tái hình thành dioxin, furan.

Việc quản lý vật liệu than hoạt tính sau hấp phụ cũng cần được kiểm soát chặt chẽ. Theo ông, dữ liệu vận hành, quan trắc và địa điểm tiếp nhận cuối cùng phải được công khai, kiểm soát độc lập; đồng thời cần tính toán đầy đủ hiệu quả kinh tế và môi trường trên toàn vòng đời xử lý.

Cùng quan điểm, ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng), đề xuất Hà Nội triển khai chương trình thí điểm trong 12-18 tháng, qua ba giai đoạn: nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm ở quy mô pilot và sản xuất thử nghiệm vật liệu xây dựng. Sản phẩm đầu ra không chỉ phải đáp ứng các chỉ tiêu cơ lý mà còn cần trải qua phép thử ngâm chiết, chu kỳ lão hóa để bảo đảm không phát tán chất độc hại ra môi trường khi tiếp xúc với nước mưa.

Từ thực tiễn nghiên cứu, ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty CP INA, cho biết đơn vị đã phối hợp với đối tác Nhật Bản và Viện Vật liệu xây dựng thử nghiệm tro bay từ nhà máy đốt rác tại Bắc Ninh ở quy mô phòng thí nghiệm trong hơn hai năm. Kết quả bước đầu cho thấy, việc sử dụng 15% tro bay để sản xuất gạch không nung hoặc thay thế đất sét trong sản xuất gạch nung đều đáp ứng quy chuẩn môi trường QCVN 07.

Dù vậy, để mô hình tái chế tro bay thành vật liệu xây dựng có thể triển khai bền vững tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng cần kiểm soát rủi ro phát thải thứ cấp trong toàn bộ quá trình sản xuất, thi công và sử dụng sản phẩm.

Cùng với đó, thành phố cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế kiểm soát chất lượng, đồng thời giải quyết bài toán thị trường tiêu thụ sản phẩm sau tái chế.