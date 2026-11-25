Hội tụ các công nghệ hiện đại về Hưng Yên

TPO - Các công nghệ hiện đại trong nhiều lĩnh vực sẽ được trưng bày, trình diễn trong 8 không gian đổi mới sáng tạo tại Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026.

Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên (TECHFEST Hưng Yên) lần đầu sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên và không gian mở phụ cận Quảng trường Hưng Yên với chủ đề “Mạch nguồn văn hiến – Sức bật công nghệ”.

Điểm nhấn của sự kiện là 200 gian hàng tổ chức theo 8 không gian đổi mới sáng tạo, tương ứng các lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ của tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên chia sẻ về TECHFEST Hưng Yên 2026.

Không gian Công nghiệp và công nghệ tiên tiến giới thiệu các giải pháp robot, tự động hóa, thị giác máy tính, in 3D, công nghệ vật liệu và mô hình nhà máy tương lai.

Không gian AI và công nghệ số tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý AI tiếng Việt, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, phần mềm quản trị và an toàn thông tin.

Không gian Nông nghiệp thông minh giới thiệu công nghệ giống, cảm biến, nông nghiệp số, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị.

Không gian Tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên nước, tái chế, vật liệu sinh học và tận dụng phụ phẩm.

Không gian Y tế và sức khỏe giới thiệu thiết bị theo dõi sức khỏe, giải pháp y tế số, tư vấn từ xa và công nghệ chăm sóc cộng đồng.

Không gian Giáo dục và phát triển con người giới thiệu giáo dục STEM, robot học đường, học liệu số, ứng dụng AI trong dạy học và các hoạt động thực hành khoa học.

Không gian Thương mại, logistics và kinh tế số giới thiệu giải pháp kho vận thông minh, quản trị đơn hàng, thanh toán số, thương mại điện tử và quản lý chuỗi cung ứng.

Không gian Văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo tập trung vào số hóa di sản, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường, nội dung số, thiết kế sáng tạo và cách tiếp cận mới với văn hóa, du lịch và làng nghề truyền thống.

Trình diễn công nghệ tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2025.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu xuyên suốt của TECHFEST Hưng Yên 2026 là cầu nối nhu cầu ứng dụng công nghệ với năng lực nghiên cứu, cung ứng giải pháp và nguồn lực đầu tư.

Ban tổ chức kỳ vọng, sự kiện là nơi doanh nghiệp công nghiệp tìm giải pháp nâng năng suất, kiểm soát chất lượng, tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Với hợp tác xã, cơ sở chế biến và doanh nghiệp nông nghiệp, đây là dịp tiếp cận công nghệ bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và mở rộng thị trường. Với cộng đồng khởi nghiệp và các nhóm nghiên cứu là nơi giới thiệu sản phẩm, nhận phản hồi thị trường, tìm đối tác và thử nghiệm công nghệ.

Ngoài khu gian hàng, chương trình có một diễn đàn chính sách cấp cao và 8 hội thảo chuyên đề, cùng các phiên kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và tổ chức đồng hành.

Nội dung tập trung vào doanh nghiệp công nghệ, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp giá trị gia tăng, nhân lực chất lượng cao và phát huy di sản trong kỷ nguyên số.

Ban tổ chức mong muốn, qua các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối, sự kiện thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa bên có giải pháp và bên có nhu cầu. Qua đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo tại địa phương.