TPO - Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, có hiệu lực từ 1/7/2027. Theo luật mới, sau 5 năm kể từ ngày trả đủ tiền, chủ nhà ở xã hội được bán theo giá thỏa thuận, nhưng chỉ cho người thuộc diện được mua nhà ở xã hội, thay vì bán cho bất kỳ ai như hiện nay. Quy định này nhằm giữ quỹ nhà cho người thực sự cần, song cũng đặt ra băn khoăn về khả năng chi trả của người mua lại và quyền tài sản của người đã mua.