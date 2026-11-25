TPO - Sau gần 5 năm bỏ hoang, hai khu 'đất vàng' rộng hơn 10.600m2 trên đường Lê Lợi, ven sông Hương (TP. Huế), đã tìm được chủ đầu tư mới qua đấu giá 530 tỷ đồng, mở ra kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị.
TPO - Nhiều hạng mục khu tập thể Nguyễn Công Trứ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2025, do vướng mắc về cơ chế, thành phố đã thống nhất dừng dự án cũ để rà soát, xây dựng phương án mới
TPO - Người có từ 2 con đẻ trở lên, trong đó có ít nhất một con sinh kể từ ngày 1/7/2026, sẽ thuộc nhóm được ưu tiên khi mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đây là chính sách đáng chú ý trong Luật Nhà ở sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích thông tin giá đất thị trường, đánh giá mức độ phù hợp giữa bảng giá đất với giá thị trường, xác định các hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường, quy hoạch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Từ đó, xây dựng dự thảo quyết định ban hành hệ số K năm 2027, tổ chức lấy ý kiến và trình thẩm định theo quy định.
TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Quảng trường Lạng Sơn tại khu vực Sân vận động Đông Kinh, kết hợp Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là công trình quảng trường đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn với mức đầu tư hơn 256 tỷ đồng.
TPO - UBND xã Sông Ray đã báo cáo UBND TP Đồng Nai về kết quả kiểm tra 15 thửa đất ở khu vực hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ, trong đó có một số thửa đất vi phạm về xây dựng.
Gamuda Land tổ chức sự kiện Kick-off dự án Central Park với chủ đề “The Epitome of Refined Living”, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa một chuẩn mực sống tinh tuyển giữa thiên nhiên đến gần hơn với thị trường bất động sản Thủ đô.
TPO - Toàn cảnh quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm; Hà Nội đấu giá khu đất từng quy hoạch làm công viên Hello Kitty; Áp thuế đất bỏ hoang: Hết thời 'ôm đất' chờ tăng giá?; Hà Nội xem xét thay chủ đầu tư cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ chậm tiến độ; ... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/11.
TPO - Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng, hợp phần thuộc Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có chiều dài khoảng 44,3 km, đi qua 9 xã, phường, quy mô mặt cắt ngang rộng từ 54 m đến 73,5 m và có đoạn thiết kế bán hầm qua khu vực cầu Long Biên.
Dấu mốc 122 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk mở ra giai đoạn tăng tốc mới cho đô thị Buôn Ma Thuột theo Quy hoạch chung đến năm 2050. Nằm tại cửa ngõ Phân khu 2 – phường Tân An, dự án nhà phố thương mại Era City đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng đón đầu làn sóng hạ tầng và dịch vụ hậu cần tại thủ phủ Tây Nguyên.
TPO - Lấy cảm hứng từ hổ phách, loại nhựa cây hóa thạch được hình thành trong tự nhiên qua hàng triệu năm, nhóm thiết kế phát triển ý tưởng nội thất căn hộ dựa trên những đặc tính về màu sắc, độ trong đục và khả năng tương tác với ánh sáng của chất liệu này.
TPO - Khu đô thị số 1 Măng Đen có quy mô 264,4 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, được kỳ vọng phát triển khu vực phía Tây Quảng Ngãi.
TPO - Từ ngày 1/7/2027, chủ đầu tư sẽ không được thu tiền giữ chỗ, tiền thiện chí hay bất kỳ khoản tiền nào dưới hình thức khác khi bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
TPO - Dự án Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc được triển khai tại xã Vạn Phú và Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) với quy mô hơn 137 ha và tổng mức đầu tư khoảng 4.481 tỷ đồng.
TPO - Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, có hiệu lực từ 1/7/2027. Theo luật mới, sau 5 năm kể từ ngày trả đủ tiền, chủ nhà ở xã hội được bán theo giá thỏa thuận, nhưng chỉ cho người thuộc diện được mua nhà ở xã hội, thay vì bán cho bất kỳ ai như hiện nay. Quy định này nhằm giữ quỹ nhà cho người thực sự cần, song cũng đặt ra băn khoăn về khả năng chi trả của người mua lại và quyền tài sản của người đã mua.
TPO - Khi chi phí nắm giữ bất động sản tăng lên, chiến lược ôm đất chờ tăng giá của nhà đầu tư liệu có còn hấp dẫn?
Khi sân bay Long Thành khai thác từ cuối 2026, hệ sinh thái Vinpearl ấn định ngày khai trương vào 1/7/2027 và hạ tầng liên vùng tăng tốc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cũng chính thức bước vào chu kỳ phát triển mới. Đúng thời điểm bản lề này, khách hàng mua nhà phố Vịnh Tiên còn được hưởng thêm ưu đãi thanh toán bằng voucher tối đa 30% giá trị căn cùng chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm.