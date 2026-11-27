Dương Hoàng Yến tới bệnh viện thăm Hậu Hoàng

TPO - “Chị sẽ luôn bên em gái”, Dương Hoàng Yến nhắn nhủ khi đăng ảnh ngồi cạnh Hậu Hoàng trong bệnh viện. Trước đó, nữ YouTuber kể cô đã khóc nhiều từ khi biết mình mắc ung thư máu.

Tối 26/11, ca sĩ Dương Hoàng Yến đến bệnh viện thăm Hậu Hoàng. Cô đăng bức ảnh hai chị em ngồi cạnh nhau. Đôi mắt sưng của Hậu Hoàng trong ảnh khiến nhiều người xem xót xa.

“Chị sẽ luôn bên em gái, phải mạnh mẽ vượt qua vì chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau ở phía trước nhé”, Dương Hoàng Yến nhắn nhủ kèm bức ảnh. Cả hai từng tham gia Chị đẹp đạp gió 2024.

Dương Hoàng Yến đến thăm Hậu Hoàng.

Trong bài đăng tối 26/11, Hậu Hoàng cho biết cô mới phát hiện mắc ung thư máu hai ngày. Nữ YouTuber kể mình suy sụp khi nghe bác sĩ báo tin và đã khóc nhiều, kể cả lúc ngồi viết bài chia sẻ với khán giả. Cô nói mình vẫn chưa biết phải đối diện thế nào và mong mọi người tiếp tục đồng hành.

Cô tự động viên mình bằng lời nhắn: “Cố lên nha Thuý Hậu ơi”.

Đến sáng 27/11, bài đăng thu hút hơn 240.000 lượt tương tác và gần 20.000 bình luận. Nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, Hòa Minzy, Đức Phúc, Minh Hằng, Ái Phương, Thùy Anh, Pháo, Hari Won…. gửi lời động viên nữ TikToker.

Bùi Công Nam nhắn: “Cố lên em sẽ làm được mà. Thương em lắm”. Hương Giang gửi lời hỏi thăm từ những người từng tham gia chương trình cùng Hậu Hoàng: “Cả nhà Sao Nhập Ngũ yêu em”.

Lâm Vỹ Dạ kể về một người bạn vẫn làm việc và sống vui vẻ nhiều năm sau khi mắc ung thư. Cô nhắn Hậu Hoàng: “Vững tâm vượt qua em nhé. Cầu mong em luôn bình an. Ôm em Hậu ơi”.

Thúy Ngân động viên: “Mọi người vẫn bên em”. Thùy Anh gửi lời chúc Hậu Hoàng sớm khỏe, còn Hoa khôi Thể thao Thu Hương nhắn cô dành thời gian nghỉ ngơi.

Hậu Hoàng tên đầy đủ là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995. Cô được khán giả gọi là “thánh nữ nhạc chế” nhờ những video hài hước lấy chất liệu từ truyện cổ tích và các tình huống đời thường. Trong số các sản phẩm như Lùn thì sao?, Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Tuổi thơ tôi và Chị em cây khế, có video vượt 100 triệu lượt xem.

Sau khi tham gia Sao nhập ngũ năm 2020, Hậu Hoàng tiếp tục thử sức với ca hát và vũ đạo ở Chị đẹp đạp gió 2024. Cô từng cho biết đã dành khoảng một tuần cân nhắc trước khi nhận lời tham gia chương trình.

Ngoài truyền hình, cô duy trì công việc sáng tạo nội dung và ra mắt một số MV. Kênh YouTube của Hậu Hoàng có khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký, trang Facebook có khoảng 4,1 triệu lượt theo dõi.