Một thập kỷ thù hận của Brad Pitt và Angelina Jolie

TPO - Sau một thập kỷ đối đầu, Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức khép lại cuộc chiến pháp lý bằng thỏa thuận liên quan đến nhà máy rượu vang Château Miraval ở Pháp.

Ngày 25/11, đại diện Brad Pitt và Angelina Jolie xác nhận hai diễn viên đạt thỏa thuận ngoài tòa án, chấm dứt vụ kiện kéo dài nhiều năm liên quan quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh tại điền trang Château Miraval ở miền Nam nước Pháp.

Trong tuyên bố chung, đại diện hai bên cho biết: "Chúng tôi đã giải quyết vụ việc ngoài tòa án vì lợi ích tốt nhất của gia đình và sẽ không đưa ra bình luận thêm". Hai bên đồng thời nhấn mạnh những thông tin được truyền thông dẫn lời các nguồn tin ẩn danh không đại diện cho quan điểm của họ hay những người thân cận.

Theo AP, hai bên đã tiến hành các thủ tục rút lại những yêu cầu pháp lý đối với nhau. Thỏa thuận khép lại một trong những cuộc tranh chấp hậu ly hôn ồn ào nhất Hollywood.

Brad Pitt và Angelina Jolie kết thúc cuộc chiến pháp lý sau 10 năm. Ảnh: Getty Images.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con

Ngày 19/9/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hai năm với Brad Pitt. Hai người đã gắn bó khoảng 12 năm, kể từ khi gặp nhau trên phim trường Mr. & Mrs. Smith (2005). Họ có sáu người con, gồm ba con nuôi và ba con ruột.

Quyết định ly hôn được đưa ra chỉ vài ngày sau chuyến bay riêng từ châu Âu về Mỹ. Theo cáo buộc của Jolie, Pitt đã có hành vi bạo lực với cô và các con trong chuyến bay. FBI và cơ quan bảo vệ trẻ em Mỹ tiến hành điều tra, nhưng không có lời buộc tội nào được đưa ra.

Pitt phủ nhận cáo buộc bạo hành. Nam diễn viên chỉ thừa nhận gặp vấn đề với rượu trong giai đoạn đó và phải trị liệu.

Trong đơn ly hôn, Jolie đề nghị được toàn quyền nuôi sáu người con. Ở chiều ngược lại, Pitt muốn có quyền nuôi con chung.

Sau nhiều lần đưa ra tòa những yêu cầu đối lập, năm 2017, họ đồng ý sử dụng thẩm phán tư nhân để giải quyết các vấn đề ly hôn, hạn chế thông tin riêng tư bị công khai.

Cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu bằng tranh chấp quyền nuôi con. Ảnh: Jun Sato.

Năm 2019, hai diễn viên được pháp luật công nhận tình trạng độc thân, nhưng tranh chấp về quyền nuôi con và tài sản vẫn tiếp diễn. Có thời điểm, Pitt tưởng chừng đạt được nguyện vọng khi thẩm phán tư nhân John W. Ouderkirk đưa ra phán quyết tạm thời về việc chia sẻ quyền nuôi con.

Jolie không đồng tình với kết quả này. Năm 2021, nữ diễn viên yêu cầu loại Ouderkirk khỏi vụ việc vì cho rằng ông không công khai đầy đủ các mối quan hệ nghề nghiệp và tài chính với luật sư đại diện cho Pitt.

Tháng 7 cùng năm, Tòa phúc thẩm California chấp thuận yêu cầu của nữ diễn viên. Phán quyết tạm thời về quyền nuôi con vì thế bị hủy bỏ.

Tháng 10/2021, Tòa án Tối cao California từ chối xem xét kháng nghị của Pitt, buộc hai bên tiếp tục giải quyết tranh chấp với thẩm phán khác.

Vụ kiện Château Miraval

Nếu tranh chấp quyền nuôi con phần lớn được giữ kín, cuộc chiến tài sản lại diễn ra công khai hơn, đặc biệt từ năm 2022.

Brad Pitt và Angelina Jolie mua điền trang Château Miraval ở Provence, Pháp, năm 2008. Đây vừa là nơi nghỉ dưỡng của gia đình, vừa là cơ sở kinh doanh rượu vang nổi tiếng. Cặp sao quyền lực tổ chức hôn lễ tại đây vào tháng 8/2014.

Tháng 2/2022, Pitt khởi kiện Jolie sau khi nữ diễn viên bán 50% cổ phần của mình cho Tenute del Mondo, công ty thuộc tập đoàn Stoli. Nam diễn viên cho rằng hai người từng có thỏa thuận không được tự ý bán cổ phần nếu chưa có sự đồng ý của đối phương.

Château Miraval, vốn là nơi lưu giữ ký ức hạnh phúc, lại trở thành trung tâm tranh chấp thứ hai của Brad và Angelina. Ảnh: Getty Images.

Jolie khẳng định không tồn tại thỏa thuận như Pitt mô tả. Tháng 10/2022, nữ diễn viên đệ đơn phản tố, cáo buộc chồng cũ từng yêu cầu cô ký thỏa thuận bảo mật (NDA) với phạm vi quá rộng, không chỉ liên quan hoạt động kinh doanh mà còn ngăn cô công khai những thông tin về hành vi bạo lực mà cô tố cáo ông đã gây ra với gia đình.

Theo hồ sơ pháp lý phía Jolie đưa ra, yêu cầu NDA là nguyên nhân khiến thỏa thuận bán lại cổ phần cho Pitt đổ vỡ.

Những cáo buộc liên quan chuyến bay năm 2016 cũng được công khai chi tiết hơn, khiến vụ kiện kinh doanh trở thành tâm điểm cuộc đối đầu giữa hai người. Pitt tiếp tục bác bỏ các cáo buộc bạo hành.

Đến tháng 12/2024, sau hơn tám năm kể từ ngày Jolie đệ đơn ly hôn, hai diễn viên chính thức đạt thỏa thuận giải quyết các vấn đề còn lại của cuộc hôn nhân. Theo Los Angeles Times, thỏa thuận cũng quy định hai bên từ bỏ quyền yêu cầu hỗ trợ tài chính vợ chồng trong tương lai.

Tuy nhiên, việc hoàn tất thủ tục ly hôn không đồng nghĩa mọi bất đồng đã chấm dứt. Vụ kiện Château Miraval vẫn tiếp tục, kéo dài cuộc đối đầu pháp lý giữa hai ngôi sao thêm gần hai năm. Mười năm sau ngày chia tay, họ mới thực sự đạt được thỏa thuận khép lại cuộc chiến pháp lý.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Dù Brad Pitt và Angelina Jolie đã đạt thỏa thuận chấm dứt vụ kiện Château Miraval, nội dung cụ thể của văn bản dàn xếp vẫn là dấu hỏi.

Một câu hỏi khác được dư luận quan tâm là khả năng Brad Pitt hàn gắn quan hệ với sáu người con gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne. Đáng chú ý, bốn người con gồm Maddox, Zahara, Shiloh và Vivienne đã hoàn tất thủ tục pháp lý loại bỏ họ Pitt khỏi tên của mình.

Theo Us Weekly, Pitt cảm thấy tổn thương trước việc các con không muốn gắn tên tuổi với họ của ông.

Việc các con trưởng thành đồng nghĩa tranh chấp quyền nuôi dưỡng không còn là ràng buộc pháp lý giữa hai diễn viên. Tuy nhiên, điều đó không tự động mở ra cơ hội hàn gắn.

Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức khép lại quá khứ có nhau, để rẽ sang hai hướng khác nhau. Ảnh: Getty Images.

Ở tuổi 51, Angelina Jolie cũng chuẩn bị cho cuộc sống mới, không còn bị ràng buộc với Los Angeles. Tháng 9, nữ diễn viên bán biệt thự tại khu Laughlin Park với giá 24,75 triệu USD. Đây từng là nơi cô cùng sáu người con sinh sống sau khi chia tay Brad Pitt.

Tháng 11, Page Six đưa tin Jolie đã mua một điền trang tại bang Connecticut, Mỹ. Tuy nhiên, địa điểm và giá trị bất động sản chưa được tiết lộ.

Trong cuộc phỏng vấn với L'Officiel tháng 9, nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn sống linh hoạt, theo đuổi phong cách du mục một thời gian. Cô dự định mở rộng thương hiệu sáng tạo Atelier Jolie ra quốc tế, đồng thời tiếp tục các hoạt động nhân đạo và phát triển Maddox Foundation tại Campuchia.

Brad Pitt đang xây dựng mối quan hệ tình cảm với bạn gái kém 29 tuổi Ines de Ramon, chuyên gia trang sức người Thụy Sĩ. Theo People ngày 25/11, nam diễn viên dự định dành kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và Giáng sinh cùng bạn gái, gia đình và bạn bè sau một năm làm việc bận rộn.