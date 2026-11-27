TPO - Những hình ảnh đầu tiên của dàn anh trai, em xinh tại Las Vegas khiến người hâm mộ hào hứng gọi tên idol. Sau hành trình từ Việt Nam, 21 nghệ sĩ chuẩn bị bước vào lịch tổng duyệt cho Vũ Trụ “Say Hi” Concert ngày 28/11.
TPO - Những hình ảnh HIEUTHUHAI lên đường sang Mỹ thu hút sự chú ý của SUNDAYs khi chỉ còn hai ngày trước concert Mắt Nhắm Mắt Mở tại Las Vegas. Sự đồng hành của các thành viên GERDNANG và Pháp Kiều càng khiến người hâm mộ chờ đợi cuộc hội ngộ sau chặng diễn Hà Nội.
TPO - Moon Ga Young được khen ngợi là nữ thần thế hệ mới. Nữ diễn viên sinh năm 1999 mang vẻ đẹp quyến rũ, rực rỡ bước lên thảm đỏ các sự kiện điện ảnh, thời trang Hàn Quốc. Nhờ vóc dáng như người mẫu, cô thu hút ống kính truyền thông.
TPO - "Trại giam hạnh phúc" chứng minh thế mạnh của đạo diễn Trung Lùn trong việc chỉ đạo diễn xuất, xây dựng tình huống hài và xử lý những phân đoạn giàu cảm xúc. Tuy nhiên, việc ôm đồm nhiều tuyến truyện, liên tục đẩy nhân vật vào bi kịch khiến tác phẩm chưa phát huy hết tiềm năng của đề tài và dàn diễn viên thực lực.
TPO - Minh Thy nói cô tưởng cuộc đời mình đã kết thúc vào ngày biết mình mắc ung thư. Trong gần một năm điều trị, có lúc đau đến kiệt sức, nữ diễn viên 25 tuổi đã xin mẹ cho mình được dừng lại.
TPO - Từng tự nhận là ca sĩ “người ta biết giọng nhưng không biết tên”, Anh Quân gây chú ý khi lộ diện trong mascot Cao Bồi Lang tại Ca sĩ mặt nạ 2026. Dừng chân trong tiếc nuối, nam ca sĩ cho biết anh đã hát hết mình và sẵn sàng trở lại với những dự án mới.
TPO - “Chị sẽ luôn bên em gái”, Dương Hoàng Yến nhắn nhủ khi đăng ảnh ngồi cạnh Hậu Hoàng trong bệnh viện. Trước đó, nữ YouTuber kể cô đã khóc nhiều từ khi biết mình mắc ung thư máu.
TPO - Sul Kyung Gu trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử giải thưởng Rồng Xanh có bốn lần giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thành tích là dấu mốc mới trong sự nghiệp hơn ba thập kỷ của tài tử 6X. Anh được đánh giá cao bởi khả năng hóa thân đa dạng và sức bền với nghề.
TPO - Sau một thập kỷ đối đầu, Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức khép lại cuộc chiến pháp lý bằng thỏa thuận liên quan đến nhà máy rượu vang Château Miraval ở Pháp.
TPO - Trước khi thông báo mắc ung thư máu, Hậu Hoàng được biết đến qua các video nhạc chế và những chương trình như Sao nhập ngũ, Sàn đấu vũ đạo, Chị đẹp đạp gió. Cô nhận được tình cảm của nhiều khán giả nhờ sự hài hước, nhiệt tình ở game show.
TPO - Các nghệ sĩ thuộc Vũ trụ “Say Hi” có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, lên đường sang Mỹ chuẩn bị cho concert ngày 28/11 tại Las Vegas. Đêm nhạc quy tụ dàn anh trai, em xinh, hẹn gặp khán giả trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.
TPO - Trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, Las Vegas đón hai đêm nhạc Việt liên tiếp, Vũ trụ “Say Hi” quy tụ 21 nghệ sĩ ngày 28/11 và concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI ngày 29/11.
TPO - TikToker Hậu Hoàng cho biết cô mới được bác sĩ thông báo mắc ung thư máu hai ngày trước. “Tôi vẫn đang trong trạng thái khóc hết nước mắt”, cô chia sẻ.
TPO - NSND Bạch Tuyết cho biết sức khỏe bà đã ổn định sau sự cố vấp ngã khi biểu diễn cùng ca sĩ Hoàng Dũng tại chương trình "Tự hào bản sắc Việt" diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).
TPO - Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) quy tụ 124 tác phẩm điện ảnh, khoảng 1.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế. Bên cạnh các hoạt động chiếu phim, tranh giải, liên hoan phim năm nay chú trọng kết nối thị trường, xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn của Báo Tiền Phong, Lương Thế Thành - diễn viên đóng vai Long Đầu Bò trong "Trại giam hạnh phúc" - cho biết đạo diễn Trung Lùn gần như là con người khác khi lên phim trường. Nam đạo diễn yêu cầu cao, buộc diễn viên tuân thủ kịch bản, mục đích tạo sản phẩm hoàn chỉnh nhất gửi đến khán giả.
TPO - Phạm Băng Băng chứng minh sức ảnh hưởng quốc tế của mình khi tham dự một sự kiện văn hóa tại Thái Lan. Nữ diễn viên còn nhiều lần làm giám khảo các liên hoan phim quốc tế.