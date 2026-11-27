TPO - Hàng trăm nhân sự, máy móc được huy động mỗi ngày thi công liên tục tại Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường, vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, để có thể hoàn thành vào tháng 12 tới.
TPO - Đau bụng âm ỉ, chướng bụng suốt một tháng, người đàn ông ở Tây Ninh đi khám và được phát hiện có sán dây bò dài hơn 1 mét trong tá tràng. Người bệnh có thói quen ăn thịt bò tái sống.
TPO - Trong hơn 130 phản ánh của người dân gửi đến ngành y tế TPHCM, có trường hợp người bệnh nôn ói nhiều lần trong đêm chưa được bác sĩ trực thăm khám. Trẻ 8 tháng tuổi sốt gần 40 độ C, quấy khóc nhiều nhưng được yêu cầu sang Khoa Khám bệnh chờ khám theo thứ tự vì không co giật theo bảng tiêu chuẩn nhập khoa Cấp cứu của bệnh viện.
TPO - Từ những ca bệnh từng ít cơ hội điều trị đến triển vọng chữa bệnh bằng liệu pháp tế bào, công nghệ gen và y học chính xác, chuyên ngành huyết học đang đứng trước bước ngoặt lớn. Thách thức đặt ra với Việt Nam không chỉ là cập nhật tiến bộ thế giới mà phải làm chủ công nghệ, đưa những phương pháp điều trị tiên tiến đến gần hơn với người bệnh.
TPO - YouTuber Hậu Hoàng bất ngờ phát hiện mắc ung thư máu. Những hình ảnh cô chia sẻ với nhiều vết bầm tím trên tay, chân khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Câu chuyện một lần nữa thu hút sự quan tâm đến căn bệnh nguy hiểm có triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường.
Với nhiều người, việc tự đứng dậy, đi lại trong nhà hay tự tắm rửa là những hoạt động bình thường mỗi ngày. Nhưng với chú Đức, đã có một thời gian, ngay cả việc ngồi cũng trở thành thử thách.
Bộ ảnh “Phế cầu khuẩn – tác nhân thầm lặng” thu hút sự chú ý của cộng đồng khi truyền tải một thông tin ít người để ý: một cái ôm, một cuộc trò chuyện hay các hành động thường ngày khác đều có thể liên quan đến con đường lây truyền âm thầm của phế cầu khuẩn – tác nhân gây một số bệnh lý đáng chú ý.
Ngày 25/11/2026, Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội thảo khoa học Tim bẩm sinh: Can thiệp đóng thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch chủ trên bằng dụng cụ, một kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Kỹ thuật này sẽ được ứng dụng tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Quốc tế City trong thời gian tới.
TPO - Một nam thanh niên 25 tuổi ở Đắk Lắk tử vong do sốt xuất huyết Dengue sau nhiều ngày sốt cao, nhập viện cấp cứu và được chuyển tuyến điều trị.
TPO - Trong 4 ngày, Bệnh viện Phổi Nghệ An phối hợp các đơn vị tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho gần 3.000 người dân tại 6 xã vùng cao, phát hiện 348 trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
TPO - Một con chó ở Cà Mau có dấu hiệu hung dữ, chạy rông rồi cắn 7 người ở xã U Minh và Nguyễn Phích, sau đó con chó bị người dân đập chết và ném xác xuống sông.
Giữa làn sóng thẩm mỹ không xâm lấn đang bùng nổ tại các thị trường Hàn Quốc và Hollywood, DKN BEAUTY chính thức tiếp nhận công nghệ vi sóng Coolwaves ONDA PRO, đánh dấu bước chuyển mình bắt nhịp xu hướng quốc tế và nâng cao trải nghiệm thẩm mỹ cho khách hàng Việt Nam.
TPO - Đoạn video phản ánh thái độ giao tiếp của nhân viên Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2018 được đăng tải trở lại nhưng không nêu rõ thời điểm, khiến người xem hiểu nhầm là vụ việc mới. Sở Y tế TPHCM đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.
Bên cạnh việc mua thịt tại chợ, ngày càng nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn cửa hàng của các doanh nghiệp uy tín để tìm mua thực phẩm tươi ngon, chất lượng. Trong số đó, chuỗi cửa hàng Japfa Food đang dần trở thành địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng.
Song song với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho từng nhóm sản phẩm thuốc lá, Trung Quốc cũng đặt bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ tiếp cận và sử dụng nicotine là một ưu tiên trong chính sách quản lý. Cách tiếp cận này cho thấy việc phân biệt sản phẩm theo đặc tính và mức độ rủi ro không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát, mà đòi hỏi các biện pháp quản lý phải được thiết kế phù hợp với từng loại sản phẩm và từng nhóm đối tượng.
TPO - Từ những ca bệnh từng đứng trước ranh giới sinh tử đến hành trình trở lại cuộc sống bình thường, ghép tế bào gốc tạo máu mở ra cơ hội sống cho nhiều người mắc bệnh lý huyết học hiểm nghèo.
TPO - Đoạn video phản ánh thái độ ứng xử của nhân viên y tế từ năm 2018 đang được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết vụ việc đã được giải quyết ngay từ thời điểm đó, các cá nhân liên quan đã bị kiểm điểm, xử lý.