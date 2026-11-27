Mở cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư máu bằng công nghệ điều trị mới

TPO - Từ những ca bệnh từng ít cơ hội điều trị đến triển vọng chữa bệnh bằng liệu pháp tế bào, công nghệ gen và y học chính xác, chuyên ngành huyết học đang đứng trước bước ngoặt lớn. Thách thức đặt ra với Việt Nam không chỉ là cập nhật tiến bộ thế giới mà phải làm chủ công nghệ, đưa những phương pháp điều trị tiên tiến đến gần hơn với người bệnh.

Trong hai ngày 26-27/11, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam cùng các bệnh viện, trung tâm huyết học - truyền máu trên cả nước tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của 10 chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Australia, Anh, Đức, Đan Mạch và Singapore. Hơn 100 báo cáo khoa học được trình bày tại 4 phiên toàn thể, 13 phiên chuyên đề và 2 phiên thi báo cáo viên trẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các báo cáo tập trung cập nhật những tiến bộ trong điều trị bệnh lý huyết học, đặc biệt là liệu pháp tế bào CAR-T, ghép tế bào gốc, điều trị bệnh bạch cầu (lơxemi), u lympho...

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát biểu.

Bên cạnh các chuyên đề về huyết học lâm sàng, truyền máu, đông cầm máu, miễn dịch - di truyền và dược lâm sàng, hội nghị còn đề cập đến các vấn đề xã hội, chất lượng cuộc sống của người bệnh. Qua đó, nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc toàn diện, không chỉ tập trung kiểm soát bệnh mà còn quan tâm sức khỏe tinh thần và chất lượng sống lâu dài.

Phát biểu tại phiên khai mạc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định một hệ thống y tế hiện đại không thể thiếu chuyên ngành huyết học phát triển chuyên sâu và mạng lưới truyền máu có khả năng đáp ứng kịp thời, an toàn, hiệu quả, từ khám chữa bệnh thường quy đến cấp cứu thảm họa, thiên tai.

Những năm qua, huyết học - truyền máu Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ, từ chẩn đoán hình thái tế bào, miễn dịch, di truyền tế bào đến sinh học phân tử, giải trình tự gen, ghép tế bào gốc tạo máu và điều trị nhắm trúng đích. Nhiều kỹ thuật hiện đại được triển khai đã mở thêm cơ hội điều trị cho những bệnh nhân trước đây còn ít lựa chọn.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế.

Không thể chỉ dừng ở tiếp nhận thành tựu thế giới

Theo Thứ trưởng Đào Xuân Cơ, y học thế giới đang thay đổi mạnh mẽ nhờ y học chính xác, công nghệ gen, liệu pháp tế bào, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Đây cũng là những lĩnh vực mà chuyên ngành huyết học có nhiều điều kiện tiếp cận và ứng dụng.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra không chỉ là tiếp nhận thành tựu từ thế giới mà phải từng bước làm chủ công nghệ, có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và đóng góp tri thức cho y học quốc tế. Ngành huyết học cần chủ động phát triển công nghệ, thay vì chỉ dừng lại ở ứng dụng những thành tựu có sẵn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại phiên khai mạc.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị chuyên ngành tập trung nghiên cứu sinh học phân tử, di truyền, miễn dịch, ghép tế bào gốc tạo máu và điều trị nhắm trúng đích; đồng thời chủ động tiếp cận các liệu pháp tế bào, miễn dịch và gen tiên tiến, bảo đảm yêu cầu khoa học, pháp lý và đạo đức nghiên cứu.

Đặc biệt, cần nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, di truyền và đáp ứng điều trị của người bệnh Việt Nam để xây dựng chiến lược chẩn đoán, điều trị phù hợp với thực tiễn trong nước.

Cùng với đó, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cần được đẩy mạnh trong chuyên ngành. Các cơ sở y tế cần xây dựng hệ thống dữ liệu huyết học - truyền máu đồng bộ, liên thông toàn quốc, phục vụ hỗ trợ chẩn đoán, phân tầng nguy cơ, tiên lượng và cá thể hóa điều trị.

Bảo đảm nguồn máu, đưa kỹ thuật đến gần người bệnh

Bên cạnh phát triển công nghệ điều trị, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ yêu cầu củng cố hệ thống truyền máu quốc gia theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh y tế.

Toàn bộ quy trình từ vận động hiến máu, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản đến vận chuyển và sử dụng máu cần được quản lý đồng bộ. Các đơn vị phải tăng cường phối hợp, điều phối nguồn máu giữa các vùng, miền, hạn chế thiếu máu cục bộ, mất cân đối cung cầu và lãng phí chế phẩm máu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và thu hẹp khoảng cách chuyên môn giữa các địa phương. Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và hội chẩn từ xa, giúp các cơ sở y tế tuyến dưới nâng cao năng lực điều trị.