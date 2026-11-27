Người Việt tại Mỹ có thêm cách đón lễ Thanksgiving đặc biệt

TPO - Lễ Tạ ơn tại Mỹ thường gắn với những bữa ăn sum họp, những chuyến trở về nhà và các hoạt động gia đình. Năm nay, kỳ nghỉ này có thêm điểm nhấn dành cho người yêu nhạc Việt khi hàng loạt nghệ sĩ từ các chương trình giải trí trong nước cùng xuất hiện tại Las Vegas trong hai đêm liên tiếp.

Kỳ nghỉ của người Mỹ có thêm màu sắc Việt

Cuối tháng 11, các gia đình tại Mỹ bước vào một trong những kỳ nghỉ quan trọng nhất trong năm - Thanksgiving (Lễ Tạ ơn). Đây là thời điểm những cuộc gặp gỡ gia đình, bữa tối truyền thống và các chuyến du lịch diễn ra trên khắp nước Mỹ.

Với những người Việt sinh sống tại đây, Thanksgiving cũng là một phần trong nhịp sống thường niên. Không phải ngày lễ truyền thống của người Việt, nhưng dịp này tạo điều kiện để các gia đình nghỉ ngơi, gặp gỡ người thân và bạn bè.

Thanksgiving năm 2026 rơi vào ngày 26/11. Trong kỳ nghỉ kéo dài đến cuối tuần, Las Vegas sẽ đón hai chương trình âm nhạc từ Việt Nam, lần lượt diễn ra vào tối 28 và 29/11.

Đó là Vũ Trụ "Say Hi" - chương trình quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều mùa và phiên bản của hệ sinh thái giải trí "Say Hi" - cùng concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI.

Hai đêm diễn cùng được tổ chức tại PH Live, Las Vegas. Lịch trình liên tiếp đưa nhiều gương mặt của làng giải trí Việt Nam đến Mỹ trong một dịp nghỉ lễ vốn gắn với các hoạt động đoàn tụ.

Trong khi Thanksgiving là kỳ nghỉ mang đậm dấu ấn văn hóa Mỹ, các hoạt động giải trí bằng tiếng Việt xuất hiện trong dịp này đem đến thêm lựa chọn dành cho những người đang sinh sống xa quê hương.

Với các gia đình, Lễ Tạ ơn vẫn có thể bắt đầu bằng bữa ăn sum họp. Với những người yêu âm nhạc, kỳ nghỉ có thể tiếp tục bằng một chuyến đi xem concert, gặp gỡ bạn bè hoặc thưởng thức những bản hit lớn ở thị trường nhạc Việt.

Sự hiện diện của hai chương trình gợi ra một cách tổ chức hoạt động giải trí khác trong kỳ nghỉ. Bên cạnh những sự kiện văn hóa bản địa, khán giả có thể tìm đến những sản phẩm âm nhạc gắn với ngôn ngữ và đời sống giải trí của quê hương.

Đây cũng là điểm đáng quan tâm khi các chương trình được lựa chọn không phải những đêm nhạc tổng hợp đơn thuần, mà là những sản phẩm đã có đời sống riêng trên truyền hình, nền tảng số và các sân khấu trong nước.

Trực tiếp gặp thần tượng trên đất Mỹ

Trong nhiều năm, khoảng cách địa lý không còn là trở ngại lớn đối với việc thưởng thức các sản phẩm giải trí Việt Nam. Khán giả ở nước ngoài có thể theo dõi chương trình truyền hình, nghe nhạc mới hoặc cập nhật hoạt động của nghệ sĩ thông qua các nền tảng trực tuyến.

Dù có thể dễ dàng nghe nhạc hay theo dõi các chương trình giải trí Việt Nam qua nền tảng trực tuyến, khán giả ở nước ngoài vẫn có những trải nghiệm khó tìm thấy qua màn hình. Đó là không khí sôi động của một đêm concert, những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với nghệ sĩ hay cảm giác được hòa giọng cùng những người có chung sở thích âm nhạc.

Bởi vậy, việc các chương trình biểu diễn Việt Nam được tổ chức ngay tại Mỹ mang đến cơ hội để khán giả xa quê trực tiếp gặp gỡ những nghệ sĩ mà họ yêu mến và theo dõi từ lâu. Trong đó, Vũ Trụ "Say Hi" là một trong những sự kiện đáng chú ý dịp Lễ Tạ ơn năm nay.

Chương trình ngày 28/11 quy tụ 21 nghệ sĩ, trong đó Trấn Thành đảm nhận vai trò MC. Điểm đáng chú ý là đội hình được tập hợp từ bốn chương trình thuộc hệ sinh thái giải trí "Say Hi", gồm Anh trai "Say Hi" 2024, Anh Trai "Say Hi" 2025, Em Xinh “Say Hi” và Tinh Hà “Say Hi”.

Trong số những gương mặt tham gia có HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG, Negav, Song Luân, Pháp Kiều, Juky San, Wren Evans cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Vũ Trụ "Say Hi" tập hợp các gương mặt đã xuất hiện trong những chương trình truyền hình thuộc cùng một hệ sinh thái giải trí. Các nghệ sĩ có những dấu ấn riêng về âm nhạc và phong cách biểu diễn, nhưng cùng được khán giả biết đến thông qua các chương trình này.

Việc kết hợp các gương mặt từ nhiều mùa và phiên bản cũng là điểm khác biệt so với hai concert Anh Trai "Say Hi" từng diễn ra tại Las Vegas vào tháng 7/2025. Khi đó, chương trình tập trung vào các nghệ sĩ của Anh Trai "Say Hi", trong khi đêm diễn năm nay mở rộng thành phần tham gia từ các chương trình khác thuộc hệ sinh thái.

Đối với khán giả tại Mỹ, đây là cơ hội gặp gỡ nhiều nghệ sĩ yêu thích trên cùng một sân khấu, thưởng thức những màu sắc âm nhạc đa dạng trong một đêm diễn.

Ngay tối hôm sau, HIEUTHUHAI tiếp tục trở lại sân khấu với Mắt Nhắm Mắt Mở Concert mang đậm dấu ấn cá nhân, đưa khán giả nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của nam rapper. Đây là chặng thứ tư của dự án, sau ba đêm diễn tại TPHCM và Hà Nội đều bán hết vé trước ngày tổ chức.

Mắt Nhắm Mắt Mở Concert được phát triển như một hành trình gồm năm chương, trong đó các ca khúc được sắp xếp để tái hiện những giai đoạn trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI.

﻿

Đêm diễn tại Hà Nội trước đó kéo dài khoảng ba giờ với hơn 30 ca khúc. Gần 80% tác phẩm được xây dựng bản phối mới, kết hợp cùng ban nhạc trực tiếp. Hình ảnh ngôi nhà được sử dụng làm ý tưởng xuyên suốt trong thiết kế sân khấu, đại diện cho những không gian cảm xúc khác nhau trong thế giới âm nhạc của nghệ sĩ.

Las Vegas đánh dấu lần đầu tiên Mắt Nhắm Mắt Mở được tổ chức ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chặng diễn hướng đến cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ, những khán giả yêu thích âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là SUNDAYs - cộng đồng người hâm mộ luôn đồng hành HIEUTHUHAI trong các hoạt động âm nhạc.

Đây cũng là dịp để nam rapper gặp gỡ, kết nối với những người hâm mộ ở xa quê hương, tiếp nối hành trình gắn bó với SUNDAYs qua các đêm concert trong nước.

Cùng một dịp nghỉ lễ, người xem có thể lựa chọn giữa sân khấu quy tụ nhiều gương mặt của các chương trình truyền hình và concert được xây dựng xoay quanh một nghệ sĩ.

Đó là hai hình thức thưởng thức âm nhạc khác nhau, nhưng cùng có khả năng kết nối khán giả ở nước ngoài với đời sống giải trí đang diễn ra tại Việt Nam.

Cuộc hẹn âm nhạc vượt qua khoảng cách địa lý

Thay vì chỉ giới thiệu những đêm nhạc theo hình thức truyền thống, các đơn vị sản xuất đang đưa đến Mỹ những chương trình đã xây dựng được thương hiệu, có cộng đồng người theo dõi và gắn với hoạt động giải trí đương đại tại Việt Nam.

Trong trường hợp của "Say Hi", thương hiệu này đã mở rộng từ chương trình truyền hình sang các sự kiện biểu diễn trực tiếp. Những nghệ sĩ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ qua các concert, kéo dài sự kết nối sau thời gian phát sóng.

Việc tổ chức biểu diễn tại Mỹ cũng không còn là hoạt động hoàn toàn mới đối với ê-kíp. Tháng 7/2025, hai concert Anh Trai "Say Hi" đã diễn ra tại Las Vegas. Hơn một năm sau, chương trình trở lại thành phố này với đội hình từ nhiều phiên bản thuộc hệ sinh thái "Say Hi".

﻿ ﻿ ﻿

Điều đó cho thấy nhà sản xuất chương trình đang đẩy mạnh khai thác thị trường quốc tế, thông qua việc đưa các chương trình đã có khán giả trong nước đến với cộng đồng ở nước ngoài.

Với HIEUTHUHAI, câu chuyện có phần khác biệt. Mắt Nhắm Mắt Mở không phải một concert tập hợp nghệ sĩ từ nhiều chương trình truyền hình, mà được xây dựng như dự án nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân.

Bên cạnh âm nhạc, dự án còn phát triển hệ thống hình ảnh, sân khấu, sản phẩm dành cho người hâm mộ và những hoạt động tương tác trước, trong concert.

Tại Hà Nội, người hâm mộ có thể tham gia không gian trải nghiệm, hoạt động tương tác và những dự án được cộng đồng SUNDAYs tổ chức. Một số hoạt động còn được xây dựng riêng trước ngày biểu diễn.

Những yếu tố này cho thấy concert là sản phẩm giải trí gồm nhiều trải nghiệm liên quan nghệ sĩ.

Việc đưa mô hình ấy đến Mỹ sẽ là một thử nghiệm mới, bởi điều kiện tổ chức, thị trường và nhóm khán giả có những đặc điểm khác so với Việt Nam.

Tuy nhiên, hai dự án đều đặt cộng đồng người hâm mộ vào vị trí quan trọng trong quá trình phát triển. Những người đã theo dõi nghệ sĩ và chương trình từ trước là một trong những nhóm khán giả mà các sự kiện hướng đến khi được tổ chức ở nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, các chương trình tại Mỹ có thể giúp duy trì sự kết nối với khán giả không thường xuyên có điều kiện tham dự concert trong nước.

Trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, bên cạnh những buổi sum họp gia đình, người Việt tại Mỹ có thể cùng người thân, bạn bè tận hưởng không khí âm nhạc quê nhà. Những đêm concert không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mà còn trở thành dịp để mọi người gặp gỡ, sẻ chia niềm yêu thích âm nhạc và cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ.

Từ một kỳ nghỉ mang đậm nét văn hóa Mỹ, Thanksgiving năm nay vì thế có thêm những hoạt động mang màu sắc Việt Nam ngay tại Las Vegas.