Techcombank và Masterise Group đồng độc quyền tài trợ đưa hơn 110 nghệ sĩ của dàn nhạc St. Petersburg tới Hà Nội

Hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg đã có mặt tại Hà Nội trong tối 26/11 để chuẩn bị cho hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night diễn ra trong hai đêm 28 và 29/11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền, mang đến cơ hội hiếm có để khách hàng Private, đối tác chiến lược của hệ sinh thái và công chúng yêu nhạc hàn lâm Việt Nam thưởng thức trọn vẹn hai kiệt tác kinh điển của Sergei Rachmaninov gồm Piano Concerto No. 2 (Concerto cho Piano số 2) và Symphony No. 2 (Giao hưởng số 2), qua phần trình diễn nguyên bản của một trong những biểu tượng lâu đời và danh giá nhất của nghệ thuật giao hưởng Nga.

Để đưa chương trình tới Hà Nội, dàn nhạc đã thực hiện hành trình di chuyển dài hơn 8.000 km từ St. Petersburg cùng khối lượng lớn nhạc cụ và thiết bị chuyên dụng, được vận chuyển, bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh ở tiêu chuẩn cao nhất. Ngay sau khi đặt chân tới Việt Nam, các nghệ sĩ đã bước vào giai đoạn làm quen sân khấu và tổng duyệt, sẵn sàng mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, tái hiện trọn vẹn tinh thần âm nhạc Nga qua các tác phẩm được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Rachmaninov.

Hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg đã có mặt tại Hà Nội trong tối 26/11. Ảnh HGO

Cách đây hơn một thế kỷ, chính những giai điệu này đã góp phần đưa tên tuổi Rachmaninov trở thành một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới. Tại Hà Nội cuối tháng 11 này, hai kiệt tác ấy sẽ được tái hiện bởi những nghệ sĩ đang kế thừa trực tiếp truyền thống giao hưởng của St. Petersburg, tạo nên một điểm nhấn đặc biệt trong đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam dịp cuối năm.

Đặc biệt, việc trình diễn trọn vẹn cả Piano Concerto No. 2 và Symphony No. 2 trong cùng chương trình là lựa chọn hiếm thấy ngay cả tại nhiều trung tâm âm nhạc lớn trên thế giới. Với thời lượng kéo dài gần 90 phút, hai tác phẩm không chỉ đòi hỏi kỹ thuật bậc thầy và sự phối hợp hoàn hảo của dàn nhạc quy mô lớn, mà còn đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đặc trưng của tâm hồn Nga, từ sự lãng mạn mãnh liệt đến chiều sâu nội tâm và khát vọng vươn lên của con người.

Nghệ sĩ piano Ilia Papoian, giải Ba Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Tchaikovsky 2023, sẽ đảm nhận phần độc tấu trong Piano Concerto No. 2 của Rachmaninov. Ảnh: HGO.

Trong đó, Piano Concerto No.2 cung Đô thứ, Op.18 gồm ba chương được xem là một trong những concerto nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại đầy kỳ diệu của Rachmaninov sau giai đoạn khủng hoảng sáng tác kéo dài, nổi tiếng với phần mở đầu gợi âm hưởng tiếng chuông nhà thờ Nga và chương Adagio sở hữu một trong những giai điệu lãng mạn nhất từng được viết cho piano.

Trong khi đó, Symphony No.2 gồm bốn chương là đỉnh cao của trường phái giao hưởng lãng mạn Nga, mở ra một thế giới âm nhạc rộng lớn với những lớp cảm xúc đan xen giữa nét trữ tình sâu lắng, chiều sâu nội tâm và các cao trào mạnh mẽ, choáng ngợp.

Nhạc trưởng Dimitris Botinis (bên trái) sẽ cùng hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg mang đến hai đêm hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night tại Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: HGO.

Phần độc tấu piano sẽ do nghệ sĩ trẻ tài năng Ilia Papoian, giải Ba Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Tchaikovsky 2023, đảm nhiệm. Hai đêm hòa nhạc được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Dimitris Botinis, Giám đốc Nghệ thuật của dàn nhạc.

Từ góc độ chuyên môn, Nhạc trưởng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh - Trần Nhật Minh, trưởng thành từ cái nôi âm nhạc của Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), nhận định: “Âm nhạc của Rachmaninov là một trong những biểu hiện trọn vẹn nhất của tâm hồn Nga, nơi sự lãng mạn, chiều sâu nội tâm và sức mạnh cảm xúc cùng hiện diện trong từng giai điệu. Điều làm nên tầm vóc, vị thế của St. Petersburg Symphony Night không chỉ là danh tiếng, mà là truyền thống lâu đời với phong cách riêng, là cơ hội để công chúng Việt Nam được tiếp cận trực tiếp với một di sản âm nhạc đã được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ.”

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh kỳ vọng sự đồng hành lâu dài của Techcombank và Masterise Group sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa, nuôi dưỡng công chúng và truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Đó cũng là nền tảng để âm nhạc hàn lâm Việt Nam từng bước phát triển, kế thừa tinh hoa của thế giới và hướng tới xây dựng những giá trị nghệ thuật mang bản sắc riêng của mình.

Hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night diễn ra trong hai đêm 28 và 29/11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền. Ảnh Techcombank

Trong khi đó, NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ violin tài năng của Việt Nam được đào tạo tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga) và là người nước ngoài đầu tiên trở thành thành viên Dàn nhạc dây Virtouse Moscow đánh giá: “Điều đặc biệt của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg không chỉ nằm ở kỹ thuật biểu diễn ở đẳng cấp hàng đầu, mà còn ở phong thái nghệ thuật rất đặc trưng của St. Petersburg: tinh tế, chuẩn mực, sang trọng và đậm chất quý tộc. Dàn nhạc có một lối đi riêng với một cách chơi riêng và họ vẫn giữ được cái giá trị đó, đến ngày hôm nay giá trị riêng có ấy vẫn được công chúng đón nhận, không chỉ tại ở Nga, tại châu Âu, tại các nước và rất là tuyệt vời khi giá trị đó đã đến Việt Nam, đưa di sản âm nhạc sống động đến gần hơn với khán giả Việt Nam."

Đồng hành cùng St. Petersburg Symphony Night, Techcombank và Masterise Group tiếp tục khẳng định cam kết kiến tạo những trải nghiệm đẳng cấp, tinh tuyển, Ông Mohamad El-Chafehi, Giám đốc Cao cấp Quản lý Kinh doanh, Khối Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Cao cấp, Techcombank chia sẻ: "Tại Techcombank, chúng tôi trân trọng mối quan hệ với khách hàng như một hành trình đồng hành toàn diện, nơi sự thịnh vượng không chỉ được đo bằng giá trị tài sản tích lũy mà còn bởi những trải nghiệm khác biệt và đáng nhớ. Thông qua St. Petersburg Symphony Night, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng Private và đối tác chiến lược của hệ sinh thái cơ hội trải nghiệm một trong những di sản nghệ thuật đặc sắc của thế giới trong một không gian riêng tư và đẳng cấp."

Theo ông Mohamad, những trải nghiệm văn hóa chất lượng cao không chỉ làm giàu đời sống tinh thần mà còn mở ra những góc nhìn mới, nuôi dưỡng các kết nối ý nghĩa và góp phần tạo nên một hành trình thịnh vượng toàn diện.

Với triết lý “Kiến tạo di sản, tiếp nối giá trị”, Techcom Wealth đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo và trao truyền gia sản qua thế hệ. Ảnh Techcom Wealth

Bên cạnh các tác phẩm giao hưởng kinh điển, khách mời còn được trải nghiệm hành trình ẩm thực được thiết kế riêng bởi Mellow Six, thương hiệu ẩm thực thuộc hệ sinh thái Masterise Group, lấy cảm hứng từ chính tinh thần của đêm hòa nhạc.

St. Petersburg Symphony Night tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Ảnh HGO

St. Petersburg Symphony Night diễn ra trong thời điểm Việt Nam vừa kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và hướng tới 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Với nhiều thế hệ người Việt từng học tập, làm việc và trưởng thành tại Nga, đây là cuộc hội ngộ với những giá trị văn hóa thân thuộc; còn với công chúng yêu nghệ thuật, đó là cơ hội chạm tới một di sản âm nhạc đã được gìn giữ, bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ.

ĐÊM HÒA NHẠC ST.PETERSBURG SYMPHONY NIGHT

Thời gian: ngày 28 và 29/11/2026

Địa điểm tổ chức: Nhà hát Hồ Gươm - 40 Hàng Bài, Hà Nội

Tài trợ độc quyền: Techcombank và Masterise Group.

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực: Mellow Six