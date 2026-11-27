Dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả; phương án thi cần ổn định và công bố sớm. Cùng với đó, việc dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó

Chiều 27/11, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết - nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc - nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”. Vì vậy, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện.

“Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan”, ông lưu ý.

Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

“Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả (Ảnh: QH)

Sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp. Những kiến nghị đã được chỉ rõ phải theo dõi đến khi khắc phục được - những hạn chế kéo dài phải xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, của người đứng đầu để giải quyết căn cơ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Cùng với đó, theo Chủ tịch Quốc hội, cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao.

Về giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả.

“Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, theo Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn.

“Thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.