Hà Nội công khai phương án xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh để người dân giám sát

TPO - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, HĐND TP sẽ giám sát toàn diện việc thực hiện cơ chế đặc thù tháo gỡ tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng rà soát từng trường hợp, xác định rõ đối tượng và công khai phương án để người dân giám sát.

Sáng 27/11, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND phường Dương Nội và kết nối trực tuyến tới 8 phường gồm: Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương, Kiến Hưng, Hà Đông, Phú Lương, Yên Nghĩa.

Tại hội nghị, các cử tri nêu nhiều kiến nghị liên quan đến quản lý đất đai và chuyển đổi số. Một số nội dung phản ánh về đất dịch vụ gặp vướng mắc về thủ tục đất đai khi đăng ký thường trú, tạm trú; chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai theo hướng tập trung, chuyên nghiệp; một số kiến nghị về tồn tại trong trật tự xây dựng...

Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao đổi với cử tri

Trao đổi với cử tri về vấn đề đất dịch vụ và tồn tại trong trật tự xây dựng, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở, làm cơ sở giải quyết vướng mắc tại 17 xã, phường.

HĐND TP cũng đã ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 28/10/2026 quy định cơ chế đặc thù giải quyết vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án, trong đó có các dự án CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La.

"Quan điểm là phải xử lý vi phạm nghiêm minh, bên cạnh đó, phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc khắc phục hậu quả cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân", Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.

Lãnh đạo HĐND TP. Hà Nội yêu cầu UBND TP, các sở, ngành và chính quyền các phường khẩn trương rà soát từng trường hợp, xác định rõ đối tượng, xây dựng lộ trình thực hiện hai nghị quyết trên và công khai phương án để người dân giám sát. "Thường trực HĐND thành phố sẽ giám sát toàn diện việc triển khai hai nghị quyết này, kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền", bà Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.