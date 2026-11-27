Chuyển đổi số ở Hà Nội: Không làm hộ người dân, đo bằng hiệu quả thực chất

TPO - Sau đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số và một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Hà Nội hoàn thành 87,9% nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhận định, công nghệ chỉ là phương tiện, thước đo cao nhất phải là giá trị thực chất mang lại cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 27/11, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kết thúc đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 của UBND thành phố, toàn thành phố hoàn thành 29/33 nhiệm vụ, đạt 87,9%. Riêng khối xã, phường hoàn thành 100% với 8/8 nhiệm vụ đã triển khai. Tiến độ và kết quả từng phần việc được giám sát trên hệ thống HanoiWork, gắn trực tiếp với trách nhiệm người đứng đầu.

Cán bộ cơ sở không làm thay, hướng dẫn dân tự thao tác

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại cơ sở, ông Nguyễn Viết Đạt, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện cho biết, ngay từ đầu địa phương xác định quan điểm xuyên suốt: “Công nghệ chỉ là phương tiện, con người là trung tâm, hiệu quả thực chất là thước đo. Chuyển đổi số phải bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất của người dân và doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Viết Đạt, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện trong phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP của phường

Đến cuối đợt cao điểm, 12/12 nhà văn hóa số đi vào hoạt động với 146 buổi hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ 3.419 lượt người sử dụng các ứng dụng VNeID, iHanoi, eTax Mobile và nộp hồ sơ hành chính.

Đáng chú ý, đối với người cao tuổi hoặc người chưa thành thạo công nghệ, lãnh đạo phường quán triệt cán bộ và tổ chuyển đổi số cộng đồng tuyệt đối không làm thay.

“Nhiều khi do sức ép tiến độ nên anh em cán bộ hay làm giúp, nhưng chúng tôi yêu cầu không làm hộ mà phải để người dân tự làm, tự thao tác tại chỗ để hiểu và thực hiện được ở những lần sau”, ông Đạt nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Trong phát triển kinh tế số, phường Tùng Thiện hỗ trợ đưa 30 sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử, tổ chức 16 phiên livestream giới thiệu 50 sản phẩm như tranh kính, mật ong, cá cảnh, đồ gỗ, cây cảnh bonsai. Kết thúc đợt cao điểm, phường hỗ trợ được 818/1.138 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (đạt 71,9%, vượt chỉ tiêu thành phố giao), đồng thời phủ sóng thanh toán không dùng tiền mặt tại 3/3 chợ dân sinh và 7 tuyến phố kinh doanh.

Từ thực tiễn triển khai, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện rút ra bài học cốt lõi là phải biến sự quyết liệt của người đứng đầu thành hành động cụ thể của từng lực lượng ở cơ sở.

“Thước đo thành công không chỉ là số lượng ứng dụng được cài đặt hay số buổi tập huấn, mà phải hướng tới việc người dân, doanh nghiệp tự thực hiện, tự làm và hình thành thói quen số”, ông Đạt nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị.

Chuyển đổi số phải giúp cán bộ đỡ vất vả hơn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhìn nhận, 100 ngày chưa phải là quãng thời gian dài và một năm mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng Hà Nội đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách chính quyền làm việc, doanh nghiệp kinh doanh và người dân tiếp cận cơ hội phát triển mới.

Theo ông Dũng, điểm đáng mừng nhất là nhận thức đúng đắn của đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Nhiều lãnh đạo xã, phường đã trực tiếp xuống chợ, tới làng nghề cùng bà con livestream bán hàng. Có người ban đầu còn ngại ngùng vì chưa quen, nhưng sau khi vượt qua rào cản tâm lý đã mang lại giá trị thực tế cho sản phẩm OCOP địa phương.

“Đích đến suy cho cùng, chuyển đổi số không phải là công nghệ mà chính là sự phát triển. Thước đo cao nhất của chuyển đổi số không phải là số lượng nền tảng, mà là những giá trị mang lại cho người dân và doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định.