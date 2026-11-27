TPO - Sau khi hợp long nhịp chính, dự án cầu Đuống mới hơn 1.800 tỷ đồng đang vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 31/12, kỳ vọng giảm áp lực giao thông, xóa ùn tắc cửa ngõ phía Bắc.
TPO - Từ một ngôi nhà bốn tầng thiếu sáng và ẩm thấp trên phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), công trình được cải tạo với những không gian vòm hướng ra hồ B52, nội thất mang đường nét điêu khắc và cây xanh trải dài theo chiều cao ngôi nhà.
TPO - Các nghệ sĩ thuộc Vũ trụ “Say Hi” có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, lên đường sang Mỹ chuẩn bị cho concert ngày 28/11 tại Las Vegas. Đêm nhạc quy tụ dàn anh trai, em xinh, hẹn gặp khán giả trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.
TPO - Phạm Băng Băng chứng minh sức ảnh hưởng quốc tế của mình khi tham dự một sự kiện văn hóa tại Thái Lan. Nữ diễn viên còn nhiều lần làm giám khảo các liên hoan phim quốc tế.
TPO - Lê Chúc An bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ với điểm -6, còn Nguyễn Tuấn Anh đăng quang bảng nam lập kỷ lục -10 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, cùng giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc.
TPO - Tại nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội, tầng một và khuôn viên được tận dụng làm cơ sở kinh doanh ăn uống, trong đó một số nơi vẫn sử dụng bếp gas, đặt bình gas gần khu vực sinh hoạt, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ đối với người dân sinh sống trong các tòa nhà.
TPO - Trong tổng số 474 chung cư xây dựng trước năm 1975 tại TPHCM, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, trơ cốt thép hoen gỉ và nứt toác kết cấu, đặc biệt là nhóm chung cư nguy hiểm cấp D. Bất chấp hiểm họa rình rập, tầng 1 nhiều khu nhà vẫn bị hàng quán, chợ tự phát bủa vây kín mít.
TPO - Nhường mặt bằng cho dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, hàng trăm hộ dân phường Hồng Hà đã nhận đất, được cấp sổ đỏ và khởi công xây nhà tại xã Thư Lâm. Giữa công trường hạ tầng đang hoàn thiện, những cư dân đầu tiên đang dựng nhà mới, chuẩn bị bắt đầu nhịp sống mới.
TPO - Bứt phá mạnh mẽ với 5 birdie sau 9 hố ngày thi đấu thứ 3, đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh vươn lên độc chiếm ngôi đầu và tạo cách biệt 3 gậy tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Sự kiện Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3/12 đến 6/12, mang đến 30 tác phẩm nghệ thuật ánh sáng kích thước lớn và sáng tạo từ 8 quốc gia, kỳ vọng đưa phố cổ thành không gian đối thoại văn hóa đa giác quan, phục vụ người dân và du khách dịp cuối năm và đón Tết Dương lịch 2027.
TPO - Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt có vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm TPHCM. Dự án gồm 4 block cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, cung cấp 1.254 căn hộ, trong đó 1.025 căn là nhà ở xã hội. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện hơn 95%.
TPO - Hai căn nhà sàn truyền thống của người Tày được lắp ghép, tổ chức lại thành một không gian dành cho các hoạt động triển lãm, làm việc và lưu trú, với bếp lửa giữ vai trò kết nối đời sống cộng đồng.
TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường ở trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy, người dân gặp khó khăn khi di chuyển.
TPO - Dù đã giải phóng xong 99,8% mặt bằng và thi công đạt khoảng 38%, dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long vẫn đối mặt nguy cơ chậm tiến độ do còn vướng mặt bằng ở một số vị trí.
TPO - Thảm đỏ Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 chứng kiến màn đọ sắc của dàn mỹ nhân Hàn Quốc trong những bộ đầm hở vai, cúp ngực. Đáng chú ý, các người đẹp vẫn tự tin khoe sắc giữa tiết trời chỉ khoảng 4-6°C tại Seoul.
TPO - Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11) đã diễn ra sôi động trên khắp cả nước. Hơn 400 hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố thu hút đông đảo người dân tham gia, trải nghiệm và tìm hiểu di sản dân tộc.
TPO - Từ ngày 21 - 24/11, Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức những cuộc tranh tài bịt mắt bắt tôm, câu tôm càng xanh cùng các màn hóa trang, xếp mô hình con tôm đã tạo nên không khí náo nhiệt tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), góp thêm sắc màu cho Festival Tôm Cà Mau năm 2026.