Nhà phố 20 năm tuổi ở Hà Nội thay đổi diện mạo nhờ những không gian vòm

TPO - Từ một ngôi nhà bốn tầng thiếu sáng và ẩm thấp trên phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), công trình được cải tạo với những không gian vòm hướng ra hồ B52, nội thất mang đường nét điêu khắc và cây xanh trải dài theo chiều cao ngôi nhà.

Có diện tích 300 m², ngôi nhà đã trải qua khoảng 20 năm sử dụng trước khi được cải tạo vào năm 2022. Hiện trạng công trình mang những hạn chế thường gặp ở nhà phố, khi các phòng bị chia cắt bởi hệ thống tường ngăn, thiếu sự kết nối giữa các tầng cũng như giữa không gian bên trong và cảnh quan bên ngoài.

Gia chủ mong muốn có một nơi ở riêng tư, thư thái nhưng vẫn sinh động, mang nét tinh tế và phảng phất hình ảnh Hà Nội xưa. Lợi thế về tầm nhìn hướng ra hồ B52 trở thành một trong những cơ sở để tổ chức lại không gian sống.

Giải pháp nổi bật của công trình là tạo ra ba tầng không gian vòm hướng về phía hồ. Những đường cong làm mờ ranh giới giữa tường và trần, đem đến diện mạo khác biệt cho ngôi nhà sau cải tạo. Không gian được tổ chức liên tục từ trước ra sau, hạn chế sự chia cắt bởi tường ngăn và cầu thang như hiện trạng ban đầu.

Cây xanh cũng là một thành phần quan trọng trong phương án cải tạo. Thay vì tập trung tại một khu vực nhất định, các khoảng xanh được phát triển theo chiều đứng, đưa hình ảnh của một khu vườn nhiệt đới vào bên trong ngôi nhà phố.

Cách thiết kế nội thất cũng có nhiều điểm khác biệt so với phương thức bố trí đồ đạc thông thường. Kiến trúc sư sử dụng phương pháp tạo hình mang tính điêu khắc để tổ chức các thành phần nội thất và thiết bị gia dụng trong mối liên hệ với kiến trúc. Nhờ đó, đường nét của đồ nội thất trở thành một phần trong tổng thể không gian.

Những vật liệu có bề mặt thô mộc được lựa chọn và xử lý cẩn thận, tạo sự tương phản với các đường cong mềm mại của kiến trúc. Vẻ đẹp của ngôi nhà được hình thành từ chính hình dáng không gian và đặc tính bề mặt vật liệu, phù hợp với mong muốn về một nơi ở tinh tế nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc của gia chủ.

Sau cải tạo, công trình vẫn giữ được tính riêng tư cần thiết của một ngôi nhà giữa đô thị, trong khi các không gian sinh hoạt được kết nối cởi mở hơn với nhau và với cảnh quan hồ nước bên ngoài.