Luật Đất đai (sửa đổi): Xem xét cấp sổ đỏ cho đất sử dụng lâu năm không giấy tờ, mua bán viết tay

TPO - Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2026 mở rộng các trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ, trong đó có đất sử dụng trước ngày 1/7/2014, hay trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền.

Mở rộng trường hợp cấp sổ đỏ

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2026 vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm tại Luật Đất đai (sửa đổi) là các quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ), nhất là đối với những trường hợp sử dụng đất lâu năm nhưng chưa có giấy tờ hợp pháp.

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 mở rộng cơ hội cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, giải quyết một số trường hợp mua bán chưa sang tên. Ảnh: Đình Phong.

Theo quy định mới, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng trước ngày 1/7/2014, nếu đáp ứng các điều kiện luật định và không thuộc những trường hợp bị loại trừ, có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Luật hiện hành quy định, với trường hợp này, UBND cấp xã nơi có đất phải xác nhận không có tranh chấp thì mới được cấp giấy chứng nhận.

Đặc biệt, không chỉ tháo gỡ đối với đất không có giấy tờ, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2026 còn bổ sung quy định liên quan đến trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền. Nếu đáp ứng các điều kiện tương ứng, người đang sử dụng đất vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Quy định này hướng đến giải quyết tình trạng chuyển nhượng đất đai bằng giấy viết tay, mua bán qua nhiều người hoặc giao dịch đã hoàn tất trên thực tế nhưng chưa được đăng ký biến động theo quy định. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dù đã quản lý, sử dụng đất trong thời gian dài vẫn chưa thể đứng tên trên giấy chứng nhận.

Một điểm đáng chú ý khác là trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích không có tranh chấp, nếu đủ điều kiện tách thửa, vẫn được cấp giấy chứng nhận.

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2026 cũng quy định rõ những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất.

Cụ thể, đất thuê, thuê lại của người quản lý đất, người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, cảng hàng không và các khu, cụm có chức năng kinh doanh kết cấu hạ tầng như khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đất đã có thông báo thu hồi đất còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về đất đai; đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà còn diện tích đất chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật này.

Ngoài ra, đất đang có tranh chấp; quyền sử dụng đất đang bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng, dừng việc thực hiện chuyển quyền; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế hoặc áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đất đang có tranh chấp; quyền sử dụng đất đang bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng chuyển quyền; đất đang bị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế hoặc biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định pháp luật cũng không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận.

Đất do Nhà nước thu hồi và giao cho cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác ngắn hạn cũng nằm trong nhóm không được cấp giấy chứng nhận.