Phố Hiến Heritage Collection viết tiếp câu chuyện thịnh vượng nơi thương cảng phồn hoa xưa

Từng là thương cảng sầm uất bậc nhất Đàng Ngoài, Phố Hiến (Hưng Yên) nổi danh nhờ hoạt động giao thương nhộn nhịp và sự hội tụ của thương nhân nhiều quốc gia. Ngày nay, trên vùng đất giàu giá trị di sản ấy, những không gian đô thị mới đang được kiến tạo để tiếp nối tinh thần giao thương xưa, với tiêu điểm là các tuyến nhà phố kết hợp an cư và kinh doanh tại Phố Hiến Heritage Collection.

Dấu ấn thương cảng làm nên bản sắc đô thị Phố Hiến

“Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” - câu nói dân gian lưu truyền qua nhiều thế kỷ không chỉ gợi nhắc về một thời kỳ phồn hoa, mà còn khẳng định vị thế đặc biệt của Phố Hiến (Hưng Yên) trên bản đồ thương mại Việt Nam.

Vào thế kỷ XVII - XVIII, Phố Hiến giữ vai trò cửa ngõ đường thủy huyết mạch, kết nối kinh thành Thăng Long với các tuyến hải thương quốc tế. Bến bãi thuận lợi tại hạ lưu sông Hồng đã đưa nơi đây trở thành điểm dừng chân sầm uất của thương nhân từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Anh và nhiều quốc gia khác, bồi đắp nên một đô thị mang bản sắc riêng biệt.

Những bến thuyền, khu chợ, phường nghề và thương điếm không chỉ phục vụ trao đổi hàng hóa, mà còn tạo nên một không gian phố hội sôi động, nơi nhiều nền văn hóa và lối sống cùng giao thoa. Thời kỳ hưng thịnh, Phố Hiến có tới khoảng 20 phường và 13 phố, quy mô phản ánh sức sống của một đô thị thương nghiệp phát triển bậc nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Phố Hiến từng là thương cảng sầm uất bậc nhất Đàng Ngoài, nơi hội tụ thương nhân nhiều quốc gia và giao thoa các nền văn hóa.

Nếu thương cảng Phố Hiến xưa phồn vinh nhờ những tuyến đường sông và thương nhân muôn phương, thì sức bật đô thị hôm nay được kiến tạo bởi hạ tầng kết nối, quy hoạch đồng bộ và những cộng đồng dân cư quy mô lớn.

Thói quen tiêu dùng hiện đại cũng đang dịch chuyển rõ nét. Thay vì chỉ tập trung tại các chợ truyền thống hay tuyến phố buôn bán tự phát, thương mại - dịch vụ ngày nay gắn chặt với các quần thể đô thị, nơi tập trung đông đảo cư dân với nhu cầu mua sắm, giáo dục, y tế và giải trí diễn ra hằng ngày.

Với Phố Hiến, quá trình đô thị hóa mang một bài toán riêng là làm sao để những không gian sống mới vừa đáp ứng chuẩn mực tiện nghi đương đại, vừa giữ được tinh thần cởi mở, năng động của vùng đất di sản. Đó cũng là cảm hứng ra đời của Phố Hiến Heritage Collection - bộ sưu tập nhà phố thương mại hữu hạn với chỉ 303 căn thấp tầng tại khu Thịnh Vượng, thuộc khu đô thị Happy Home Phố Hiến.

Phố Hiến Heritage Collection: Mạch phố thương mại mới giữa lòng đô thị vạn dân

Trên quy mô hơn 31 ha được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn Vinhomes, Happy Home Phố Hiến bao gồm hai khu Hạnh Phúc và Thịnh Vượng. Trong đó, khu cao tầng Hạnh Phúc quy tụ 25 tòa tháp với khoảng 4.400 căn hộ, dự kiến hình thành cộng đồng hơn 10.000 cư dân. Quy mô dân số lớn này chính là thị trường tại chỗ bảo đảm cho sức tiêu thụ ổn định quanh năm của các dịch vụ ẩm thực, bán lẻ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe tại Phố Hiến Heritage Collection.

Không chỉ đón nguồn cầu nội khu, Phố Hiến Heritage Collection còn sở hữu 4 mặt tiếp cận đắt giá, nổi bật là mặt tiền kết nối trực tiếp trục cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Từ đây, cư dân và khách hàng chỉ mất 5 phút tới Khu đô thị Đại học Phố Hiến, 8 phút về trung tâm phường Phố Hiến, 16 phút tới các khu công nghiệp trọng điểm và 25 phút kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Lợi thế hạ tầng mở ra khả năng thu hút dòng khách chuyên gia, sinh viên và người lao động từ toàn khu vực lân cận.

Phố Hiến Heritage Collection là tuyến nhà phố thương mại, kết hợp không gian an cư và kinh doanh tại đô thị Happy Home Phố Hiến.

Với số lượng giới hạn chỉ 303 sản phẩm, mỗi căn nhà phố tại đây được thiết kế đa công năng. Tầng trệt thông thoáng tối ưu cho việc mở cửa hàng, văn phòng hoặc cho thuê mặt bằng, trong khi các tầng trên giữ trọn sự riêng tư cho gia đình. Cộng hưởng cùng hệ sinh thái gần 30 tiện ích nội khu chuẩn Vinhomes, sản phẩm đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng vừa an cư văn minh, vừa khai thác dòng tiền bền vững.

Nếu Phố Hiến xưa từng sôi động nhờ những chuyến thuyền muôn phương, thì Phố Hiến Heritage Collection hôm nay được định hình trên nền tảng một cộng đồng cư dân mới, nhu cầu tiêu dùng đa dạng và hệ thống hạ tầng đô thị. Đó không phải sự tái hiện nguyên bản của một thương cảng trong quá khứ, mà là cách tinh thần giao thương được tiếp nối bằng nhịp sống mới năng động cùng giá trị tích lũy dài lâu cho thế hệ hôm nay.